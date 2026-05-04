Meryl Streep et Anne Hathaway sont de retour dans "Le Diable s'habille en Prada 2". Les fans ont répondu présents à la sortie, le 29 avril 2026. De quoi garantir une suite ?

En 2006, Le diable s'habille en Prada a fait des émules : cette comédie qui se déroule dans le milieu de la mode et décrit les comportements abusifs et impitoyables de la rédactrice en chef d'un magazine reconnu a été salué par la critique, a remporté un franc succès au box-office (326,7 millions de dollars de recettes pour un budget estimé entre 35 et 41 millions de dollars), et a permis à Meryl Streep de remporter le Golden Globe de la meilleure actrice dans une comédie.

Vingt-ans plus tard, l'équipe de Runway a signé son grand retour dans une suite, sortie au cinéma le 29 avril 2026. Les fans ont répondu présents, avec déjà 77 millions de dollars engrangés aux États-Unis (il s'agit du quatrième meilleur lancement de l'année). De quoi garantir un troisième épisode ? Pour l'heure, rien n'a encore été annoncé à ce sujet.

Mais l'équipe du Diable s'habille en Prada 2 se montre toutefois enthousiaste à l'idée de reprendre une nouvelle fois leurs rôles au micro d'Entertainment Weekly. Meryl Streep (76 ans) "espère qu'ils n'attendront pas 20 ans", tandis que Stanley Tucci (65 ans) assure avec humour qu'il "faut le faire plus tôt, sinon je serai mort ! Ou alors ce sera possible… s'ils nous déterrent !" Ce qui est certain, c'est que le réalisateur, David Frankel, pense que les personnages ont un potentiel certain pour une nouvelle histoire. "Je ne veux pas dire oui maintenant. Mais ce sont des personnages très riches, avec des acteurs incroyables et une excellente écriture. Je peux imaginer qu'ils continuent à vivre."

De son côté, Emily Blunt répond avec plus de sérieux : "On aime laisser le temps mijoter entre ces films. Ce serait amusant de faire un troisième film… On a encore des choses à faire ensemble." Anne Hathaway, elle, "espère" qu'un troisième film verra le jour, choisissant toutefois la prudence et la volonté d'attendre que le film ait fait sa vie au cinéma avant d'annoncer quoi que ce soit.

Plus pragmatique, Anne Hathaway renvoie à la réalité du box-office : "J'espère qu'on pourra faire un autre film. J'ai l'impression qu'il reste encore des choses à explorer." Avant de tempérer : "Mais on en saura sûrement plus quand le film sera sorti." Les fans vont donc devoir profiter du second épisode sur grand écran, avant d'espérer en savoir plus !

Synopsis - Miranda, Andy, Emily et Nigel replongent dans l'univers impitoyable et glamour du magazine Runway et des rues new-yorkaises où l'élégance est une arme redoutable.

Le casting du Diable s'habille en Prada 2

L'équipe du premier épisode signe son grand retour dans Le diable s'habille en Prada 2 : Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt et Stanley Tucci reprennent leurs rôles emblématiques, tandis que le réalisateur David Frankel et la scénariste Aline Brosh McKenna rempilent. De nouveaux visages ont fait leur arrivée au sein de la distribution : Kenneth Branagh (Le crime de l'Orient-Express, Hamlet), Simone Ashley (La chronique des Bridgerton), Justin Theroux (The Leftovers, Mulholland Drive), Lucy Liu (Charlie et ses drôles de dames, Kill Bill), Patrick Brammall (Glitch), Caleb Hearon, Helen J. Shen, Pauline Chalamet (la soeur de Timothée Chalamet), B.J. Novak (The Office) et Conrad Ricamora (Fire Island, How to get away with murder) complètent le casting.