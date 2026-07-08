"Vaiana" a droit à son adaptation en live action, qui est sortie au cinéma ce mercredi 8 juillet 2026. Le réalisateur, Thomas Kail, s'est exprimé sur les enjeux de cette nouvelle version.

Après Le Roi Lion, Lilo et Stitch ou encore La Petite Sirène, au tour de Vaiana de voir ses aventures adapter en prises de vues réelles. Seulement dix ans après la sortie du film d'animation, le remake en live action sort au cinéma ce mercredi 8 juillet 2026. L'intrigue est la même que celle du dessin animé à succès, et met en scène Dwayne Johnson et Catherine Lagaʻaia (dans son tout premier rôle) dans la peau des deux personnages principaux.

"Ce film est aimé par le public partout dans le monde, en particulier par les jeunes spectateurs", note Thomas Kail, réalisateur de Vaiana, la légende du bout du monde en live action, lors d'une table ronde virtuelle à laquelle Linternaute a participé, une semaine avant la sortie du film au cinéma. Ce dernier avoue que l'écart de seulement dix ans entre les deux versions peut jouer en la faveur de son long-métrage : "Le fait de pouvoir le découvrir au cinéma, ce qui n'est pas forcément la manière dont la plupart des gens ont découvert le film d'animation, est une véritable opportunité."

Les défis du live action

Réaliser Vaiana en live action reste toutefois un pari risqué : il faut réussir à ne pas trahir le matériel original sans tomber dans le copier-coller. Le cinéaste, qui s'était auparavant illustré avec la captation en live d'Hamilton, en est conscient lorsqu'il répond à Linternaute : "On veut rendre hommage [au dessin animé] sans avoir peur de prendre certaines libertés, d'essayer de nouvelles choses [...] Une scène qui fonctionnait dans le film d'animation n'était peut-être plus nécessaire, ou encore que la manière dont quelque chose était joué ou interprété prenait un sens différent. Les êtres humains respirent d'une façon très différente du rythme d'un film d'animation."

Pour lui, la prise de vue réelle apporte un autre regard différent sur certaines scènes du dessin animé : " C'est ce que j'aime dans la réalisation d'un film. On a l'occasion d'apprendre et de recevoir un éclairage sur des choses que l'on ne connaît pas. Et je pense que nous avons réalisé une œuvre qui possède ce même esprit d'aventure, ce même cœur, cette même chaleur, ce même humour, et j'espère que tout cela transparaîtra."

Le défi de la transposition du dessin animé au live action s'est posée sur de nombreux détails. Les fans de Vaiana remarqueront d'ailleurs que Hei-Hei et Pua, les animaux de l'héroïne, sont faits totalement en CGI et collent au maximum à leur design du film d'animation. La raison est pratique pour Thomas Kail : "Ce sont des personnages qui doivent constamment exprimer des émotions [...] Pua doit exprimer des choses : c'est ce compagnon extrêmement fidèle, plutôt intelligent, que l'on peut avoir comme animal de compagnie. Alors que Heihei... il n'a jamais une pensée qui lui traverse l'esprit, et Heihei apporte tout le ressort comique [...] Pour obtenir toutes ces réactions, il faut avoir davantage de contrôle", ce que ne permettent pas de véritables animaux.

Représenter la culture polynésienne

L'un des défis de cette version de Vaiana était de représenter la culture polynésienne avec fidélité et respect. Pour cela, l'équipe du film a fait appel à un "conseil culturel, composé d'experts, de linguistes, de tatoueurs, de professeurs, qui examinait et validait absolument tout ce que vous voyez à l'écran ou tout ce dont nous parlions". Il était essentiel pour moi que l'expérience vécue des Polynésiens soit aussi proche que possible de l'histoire et de ceux qui la racontent. Liz McGregor, notre costumière, qui est Tongienne, Tiana, notre chorégraphe, Dana Ledoux-Miller, qui a écrit le scénario, Dwayne... Plusieurs membres essentiels de notre équipe étaient en mesure de maintenir ce niveau d'exigence et de nous transmettre les informations dont nous avions besoin", assure-t-il.

Voir la bande-annonce de Vaiana en live action

Synopsis - Répondant à l'appel de l'océan, Vaiana s'aventure pour la première fois par-delà le récif de son île de Motunui. Accompagnée du célèbre demi-dieu Maui, elle embarque pour un voyage inoubliable destiné à permettre à son peuple de retrouver sa prospérité…