Le quatrième épisode de la saga de zombies, sous la réalisation de Nia DaCosta, est sorti au cinéma le 14 janvier 2026.

28 ans plus tard : le temple des morts est le quatrième épisode de la saga des "28" lancée par Alex Garland et Danny Boyle en 2007, et la suite directe de 28 ans plus tard sorti en 2025 (que l'on pourrait d'ailleurs intitulé 28 ans plus tard 2). Cette fois réalisé par Nia DaCosta, ce nouvel épisode se concentre sur le personnage de Ian Kelson (Ralph Fiennes), mais aussi sur celui de Sir Jimmy Crystal (Jack O'Connell) et Spike (Alfie Williams), introduits dans le précédent épisode. Mais le danger n'est plus tant le virus, que l'absence d'humanité et la violence des rescapés.

La critique presse est relativement séduite sur ce nouvel épisode de la saga horrifique. Ce qui ressort des avis, c'est que 28 ans plus tard reste un film hautement singulier, "à peine croyable, bourré d'idées" (Libération), "moins percutant que son prédécesseur mais toujours aussi pertinent" (Ecran Large). Gourou sataniste qui se prend pour le fils du diable, adolescents tueurs, tortures, zombie Alpha... Cette suite, jugée "réussie" par 20 minutes, "réinvente totalement la saga culte" pour Première. La prestation de Ralph Fiennes, "d'une incroyable justesse" (CNews), "toujours aussi inquiétant" (Télérama), est unanimement saluée.

En revanche, cet opus "flirte sans cesse avec le grotesque" (Libération). Âme sensible s'abstenir, le film est "brutal" et même "gorrissime" (20 minutes). Comparé à Orange mécanique par plusieurs titres de presse, 28 ans plus tard : le temple des morts se voit reprocher sa "violence graphique et gratuite" (Le Parisien), qui vient "plomber le récit qui cette fois fait du sur-place" (Paris-Match, qui reproche également au film son "scénario bancal"). Ce long-métrage promet donc de créer des réactions fortes au public, d'autant plus qu'il est interdit aux moins de 16 ans. Quelle que soit sa réception, un cinquième opus est tout de même en projet.

Synopsis - L'Humanité doit faire face à un virus qui provoque des symptômes inquiétants. Désormais, ce ne sont plus les infectés qui représentent la plus grande menace pour la survie de l'espèce humaine, c'est l'absence d'humanité des rescapés qui se révèle être le danger le plus terrifiant...