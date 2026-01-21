Sorti le 21 janvier 2026, le long-métrage de Chloe Zhao a remporté deux Golden Globes.

Adaptation du roman du même nom de Maggie O'Farrell, Hamnet est un drame signé Chloé Zhao et sorti au cinéma le 21 janvier 2026. L'intrigue explore de manière fictive le deuil de William Shakespeare et de son épouse Agnes après la mort de leur fils, qui donne son nom au film. De ce drame, naîtra l'une des œuvres les plus connues du dramaturge britannique. Le long-métrage a déjà remporté deux prix aux Golden Globes : celui du Meilleur film dramatique et celui de la Meilleure actrice pour Jessie Buckley (interprète de l'épouse de Shakespeare).

Dans l'ensemble, la critique française s'est laissée séduire par Hamnet : qualifié "de drame intime, d'une immense poésie" (Elle) ou de "film sublime" (Le Monde), cette "fresque vibrante, aussi intime que bouleversante" (Positif) n'est pas un biopic sur William Shakespeare. Non seulement c'est une adaptation libre sur sa vie, mais elle se concentre surtout sur l'histoire oubliée de son épouse, muse du dramaturge. Le public y suit "le destin tragique" des personnages et "la naissance d'un chef d'oeuvre" dans ce "mélo poignant" (Version féminia). C'est la prestation de Jessie Buckley, "éblouissante" (Première), d'un "désespoir" et d'une "rage animale" (Le Figaro) qui impressionne.

La presse française est néanmoins rarement unanime, et Hamnet ne fait pas exception : là où certains voient une "fascinante et tragique histoire" (Le Parisien), d'autres déplorent "un tire-larmes" (Critikat), "un mélo pompier" (Libération). Sud Ouest reproche notamment la mise-en-scène (saluée par d'autres médias) et son "lyrisme débridé". Cela n'en fait pas moins l'un des favoris des prochains Oscars, le 15 mars 2026.

Synopsis - Angleterre, 1580. Un professeur de latin fauché, fait la connaissance d'Agnes, jeune femme à l'esprit libre. Fascinés l'un par l'autre, ils entament une liaison fougueuse avant de se marier et d'avoir trois enfants. Tandis que Will tente sa chance comme dramaturge à Londres, Agnes assume seule les tâches domestiques. Lorsqu'un drame se produit, le couple, autrefois profondément uni, vacille. Mais c'est de leur épreuve commune que naîtra l'inspiration d'un chef d'oeuvre universel...