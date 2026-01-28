Le nouveau thriller de Yann Gozlan sur un coach de développement personnel toxique sort au cinéma le 28 janvier 2026.
Presque deux ans après Le Comte de Monte-Cristo, Pierre Niney endosse un nouveau rôle au cinéma. L'acteur français retrouve le réalisateur Yann Gozlan, qui l'avait déjà dirigé dans Un homme idéal et Boîte noire, dans son nouveau thriller qui dénonce l'emprise qu'exerce un coach en développement personnel sur ses "fidèles". Gourou raconte sa descente aux enfers au cinéma ce mercredi 28 janvier 2026. Anthony Bajon, Marion Barbeau et Holt MacCallany complètent la distribution.
Les films de Pierre Niney sont souvent très suivis du public, qui ne cache pas son affection pour le comédien de 36 ans. Ici, il est co-producteur du film en plus d'y être le principal interprète. De quoi donner confiance aux spectateurs. La critique, elle, est davantage divisée. Il faut dire que le défi du film est complexe : ne pas rester prisonnier du discours de son personnage et se servir des images pour décrire l'engrenage, la dérive, et la chute de son protagoniste.
Le magazine spécialisé Première admet que le long-métrage "avance sur un ligne de crête" et salue "un thriller parano qui cherche à interroger ses images autant que ses discours." Egalement spécialisé dans l'actualité du septième art, Cinemateaser loue également "un brûlot politique" "impressionnant" et la prestation de Pierre Niney, "formidable interprète d'un anti-héros charismatique". Gourou est qualifié de "thriller captivant" (Elle), "fascinant, terrifiant et mystique" (Public) ou d'"uppercut diablement efficace, immersif, parfois vertigineux, dont on ressort groggy" (Le Figaro).
Mais d'autres médias ne se sont pas laissés forcément convaincre par la chute de "coach Matt". C'est particulièrement le scénario du film et la qualité de son écriture qui sont épinglés par plusieurs titres de presse. Pour Le Bleu du miroir, en revanche, le long-métrage reste "frustrant", plombé par "des écueils d'écriture" et "des défauts qui finissent par affaiblir la portée politique de l'ensemble". Même son de cloche du côté de franceinfo, qui dénonce "un film caricatural" gâché par "un scénario brouillon et une mise en scène indigeste". Même son de cloche du côté de Libération, qui dénonce "une fable hypocrite la bonne et la mauvaise notoriété produite et interprétée par l'un des acteurs les plus lucratifs du cinéma français."
Synopsis - Matt est le coach en développement personnel le plus suivi de France. Dans une société en quête de sens où la réussite individuelle est devenue sacrée, il propose à ses adeptes une catharsis qui électrise les foules autant qu'elle inquiète les autorités. Sous le feu des critiques, Matt s'engage dans une fuite en avant qui le mène aux frontières de la folie, et peut-être de la gloire...
Film dramatique
