L'acteur canadien est à l'affiche du film de science-fiction de Phil Lord et Chris Miller, sorti au cinéma le 18 mars 2026.
A l'exception du film d'animation Pixar Jumper, Projet dernière chance est le premier blockbuster du début d'année 2026. Ce film de science-fiction est l'adaptation du roman du même nom d'Andy Weir, acclamé par les lecteurs. Il est réalisé par Phil Lord et Chris Miller, producteurs de la saga Spider-Verse et réalisateurs de Lego Movie, avec Ryan Gosling (La La Land, Drive, N'oublie jamais) et Sandra Hüller (Anatomie d'une chute) au casting.
L'acteur canadien incarne le protagoniste de Projet dernière chance, un professeur de sciences au collège qui se retrouve embarqué dans une mission spatiale, mais qui se réveille dans un vaisseau sans ses souvenirs. Il a pourtant une mission capitale à accomplir qui permettra de sauver l'humanité. On l'a vu avant sa sortie au cinéma, le 18 mars 2026. Si vous hésitez à découvrir le long-métrage, nous vous proposons notre critique ci-dessous.
Notre avis sur Projet dernière chance
Synopsis - Ryland Grace, professeur de sciences, se réveille seul à bord d'un vaisseau spatial, à des années-lumière de la Terre, sans aucun souvenir de son identité ni des raisons de sa présence à bord. Peu à peu, sa mémoire lui revient, et il comprend l'enjeu de sa mission : résoudre l'énigme de la mystérieuse substance qui cause l'extinction du Soleil. Pour tenter de sauver l'humanité, il va devoir faire appel à ses connaissances scientifiques et à des idées peu conventionnelles. Mais une amitié inattendue pourrait bien l'aider à ne pas affronter cette mission tout seul...
Film de Science-Fiction
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