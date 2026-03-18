Xavier Giannoli sort une fresque sur la Seconde Guerre mondiale et la collaboration française ce 18 mars 2026. La presse est totalement conquise.

Préparez-vous à vous prendre une claque. Xavier Giannoli, réalisateur français qui avait signé Illusions perdues et D'argent et de sang, revient en force avec Les rayons et les ombres. Sorti le 18 mars 2026, cette longue fresque de 3h19 plonge le spectateur en pleine Seconde Guerre mondiale. Elle s'inspire de l'histoire vraie de Jean et Corinne Luchaire, un père journaliste et sa fille actrice, qui basculent dans la collaboration par opportunisme après avoir été pacifiste dans l'entre-deux-guerres. Jean Dujardin incarne le premier rôle face à Nastya Gouleva Carax, August Diehl, Anna Prochniak et Vincent Colombe.

La presse française est unanime : il s'agit d'une franche réussite. Sur 21 critiques recensées sur Allociné à sa sortie, Les rayons et les ombres obtient la note de 4,3/5. Le Figaro va même jusqu'à qualifier ce drame historique de "film coup de poing qui est déjà un classique", quand d'autres titres saluent "une fresque magistrale" (La Voix du Nord), "un grand moment de cinéma tragique et sombre, dérangeant, raffiné et populaire" (La Tribune Dimanche) ou "une grande fresque glaçante" (Positif). "Une interrogation sur la responsabilité morale des individus face à l'histoire", souligne de son côté La Croix, qui "montre brillamment comment un homme, qui n'est pas un " salaud ", finit par avoir une vie de salaud" pour Le Parisien.

La prestation d'acteur de Jean Dujardin, "totalement investi" et "excellentissime" (Version fémina) dans le rôle d'un anti-héros est unanimement saluée. Le comédien oscarisé "fait passer toutes les nuances et la complexité de ce personnage" selon Sud Ouest, quand sa partenaire à l'écran, Nastya Golubeva, "crève l'écran par son jeu et sa présence". Elle est même "estomaquante" pour Première.

Certains médias ne rejoignent toutefois pas le concert de louanges, sans pour autant dégommer le film. Pour Les Fiches du Cinéma, "Giannoli gratte là où ça fait mal de manière insistante et désordonnée. Mais au moins, il y va". Les Cahiers du Cinéma jugent Les rayons et les ombres comme "une oeuvre paradoxale : un film dialectique qui nie la dialectique ; un temps de réflexion qui ne prend pas de recul ; une affaire de nuance aux tons monochromes", quand franceinfo lui reproche sa durée : "Long (3h15 quand même) et démonstratif, ce dernier film de Xavier Giannoli a néanmoins le mérite de s'attaquer à un chapitre complexe de l'histoire, avec toutes les nuances qu'il requiert." De quoi donner tout de même envie de découvrir le long-métrage, en salles depuis le 18 mars.

Synopsis - Pendant la Deuxième Guerre mondiale, Jean et Corinne Luchaire, un père et sa fille, se retrouvent pris dans l'engrenage de la collaboration.