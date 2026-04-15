Eric Toledano et Olivier Nakache sortent leur nouvelle comédie, "Juste une illusion", le 15 avril 2026. Louis Garrel, Camille Cottin et Pierre Lottin sont au casting.
Juste une illusion est une comédie française sortie le 15 avril 2026. Elle est réalisée par Eric Toledano et Olivier Nakache, cinéastes à qui l'on doit Nos jours heureux, Intouchables, Hors normes ou Le sens de la fête. Ce 9e long-métrage du duo suit un adolescent, qui grandit dans les années 1980 entre des parents qui se disputent pour des raisons professionnelles, un grand frère qui ne l'écoute pas, et une amoureuse qui l'ignore. Louis Garrel, Camille Cottin, Pierre Lottin, mais aussi les jeunes acteurs Simon Boublil et Alexis Rosenstiehl, forment la distribution principale.
Avec Juste une illusion, Eric Toledano et Olivier Nakache signent leur film le plus réussi depuis Le sens de la fête. Drôle et touchant, c'est un véritable régal grâce à une immersion total dans les années 1980, des gags rafraichissants, et surtout des acteurs en grande forme, Louis Garrel en tête. Retrouvez notre critique complète ci-dessous.
Notre critique de Juste une illusion
Synopsis - Nous sommes en 1985, Vincent, bientôt 13 ans, vit en banlieue parisienne dans une famille de la classe moyenne, entre un grand frère distant et des parents en conflit permanent. Alors qu'il n'est " déjà plus " un enfant et qu'il n'est " pas encore " un adulte nous allons partager ses questions et ses doutes sur l'identité, l'amitié, la famille, la religion, le désir et les premiers élans amoureux...
Comédie dramatique
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