Concert de Céline Dion : c'est ce week-end que ça commence, peut-on encore trouver des places ?

Céline Dion lance ce samedi 12 septembre sa résidence parisienne avec 16 concerts, tous plus attendus les uns que les autres. Billetteries officielles complètes, revente hors de prix, risques d'arnaques : dénicher une place relève désormais du parcours du combattant.

Céline Dion entame ce samedi 12 septembre sa résidence tant attendue à la Plénitude Arena de Nanterre, près de Paris, avec seize concerts prévus jusqu'au 17 octobre, avant une nouvelle série en mai. Mauvaise nouvelle pour les retardataires : d'après Le HuffPost, les trois billetteries officielles, Ticketmaster, AXS et la Fnac, affichent complet pour l'ensemble des dates de cette première session de septembre comme pour celle du printemps. Une seule exception existe cependant : un pack avec hébergement encore visible sur Ticketmaster, à partir de 525 euros, mais dont la page de réservation reste à ce jour inaccessible.

Une dernière chance existe cependant pour les plus grands fans de Céline Dion. Pour celle-ci, il faudra prendre contact directement auprès de la salle, qui propose un espace privatif avec vue panoramique et champagne, facturé 3 000 euros. Du côté de la revente officielle, la marge de manœuvre est tout aussi réduite. Sur AXS, la plateforme indique fermer une semaine avant chaque date, et les places encore proposées atteignent des sommets, jusqu'à 1 035 euros pour le concert du 19 septembre. Ce système légal permet aux spectateurs de céder leur billet à un prix plafonné. Au moment de l'achat, l'ancien ticket est annulé et un nouveau est émis au nom de l'acheteur, afin d'éviter les doublons et les faux billets.

Gare aux escroqueries

Les organisateurs multiplient les mises en garde depuis l'ouverture de la billetterie en avril dernier, déconseillant tout achat à la sauvette aux abords de la salle ou via des sites non officiels, au risque de se voir refuser l'entrée. Interrogée par Radio France, Malika Séguineau-Branchu, présidente du syndicat Ekhoscènes, évoque au moins une cinquantaine de cas de fausses places recensés à chaque concert de cette ampleur. Le patron de la Plénitude Arena, Frédéric Longuépée, a de son côté assuré que ses équipes restent "extrêmement vigilantes", y compris en saisissant la justice contre d'éventuels fraudeurs.

Pour les heureux élus, à quoi ressemblera le show de Céline Dion ?

Pour ceux qui ont décroché leur sésame, le spectacle de Céline Dion s'annonce spectaculaire. La scénographie a été confiée à Willo Perron, habitué des tournées de Rihanna ou Lady Gaga, qui a également conçu la mise en scène avec des écrans géants et des images retraçant la carrière de Céline Dion, rythmant la soirée. Dix-huit musiciens et choristes accompagneront la chanteuse, dont son guitariste historique Jeff Smallwood et le pianiste Scott Price, déjà présent lors de sa prestation à la tour Eiffel pour les JO de Paris 2024.

Le concert doit durer deux heures, sans première partie, avec un début prévu à 19h30. "D'habitude, je fais 1h40 de spectacle et là, c'est plus long", a confié Céline Dion à ses fans devant son hôtel parisien, les invitant à "mettre de bonnes chaussures". Au programme, ses titres français les plus emblématiques, puisés notamment dans l'album "D'eux", signé Jean-Jacques Goldman et disque francophone le plus vendu au monde, ainsi que ses classiques anglophones. D'éventuelles apparitions d'autres artistes restent en revanche un mystère total, la production américaine AEG gardant le secret jusqu'au bout.

