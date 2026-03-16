Municipales: après la percée de LFI, les alliances à gauche commencent à se nouer

Au lendemain d'un vote marqué par la percée de La France insoumise et des scores favorables au Rassemblement national comme à Marseille, des alliances à gauche, notamment entre PS et LFI, ont commencé à se nouer lundi en vue du second tour des élections municipales.

Le RN très bien placé à Marseille, les Insoumis en embuscade à Lille ou à Toulouse et toujours en lice à Paris...

Sur fond d'abstention historique hors Covid, les résultats ont placé dimanche soir les forces politiques, et notamment la gauche, devant de nombreux dilemmes.

Tard dans la nuit dimanche, les tractations ont commencé partout où de possibles triangulaires, quadran, quinquan, voire sextangulaires - comme à Mulhouse ou à Poitiers - sont théoriquement possibles.

Et, déjà, malgré l'absence d'"accord national" du parti socialiste avec la France insoumise, les annonces d'alliances conclues ou en cours s'accumulent.

"Des fusions sont en cours ou faites dans la moitié des villes de plus de 100.000 habitants" avec LFI, a assuré à l'AFP l'Insoumis Paul Vannier.

Jean-Luc Moudenc, maire DVD sortant de Toulouse et candidat à sa réélection, arrive pour voter au 1er tour des municipales à Toulouse, le 15 mars 2026 © AFP - Lionel BONAVENTURE

A Toulouse, quatrième ville de France, les candidats insoumis et PS-Ecologistes ont annoncé une "liste commune", en bonne position pour tenter de battre le maire divers droite sortant.

A Lyon, les négociations sont en bonne voie pour un ralliement de la candidate avec le maire sortant écologiste Grégory Doucet pour contrer l'ancien patron de l'OL, Jean-Michel Aulas.

A Lille, les discussions ont débuté entre les trois forces de gauche arrivées en tête, socialistes et insoumis cherchant une alliance avec les Écologistes.

Même la maire sortante de Nantes et numéro deux du PS, Johanna Rolland, pourtant tenante d'une ligne anti-LFI, a entamé des négociations avec le parti mélenchoniste, pour barrer la route au candidat LR qui la talonne.

- 2027 dans le viseur -

Mais à Paris et Marseille, les négociations s'annoncent plus ardues après des campagnes extrêment tendues entre socialistes et insoumis.

Dans la capitale, le candidat socialiste Emmanuel Grégoire a certes largement distancé sa concurrente de droite Rachida Dati d'au moins dix points et semble en mesure de permettre à la gauche hors-LFI de conserver la ville.

Mais la candidate Insoumise Sophia Chikirou, qui a passé le cap des 10%, a l'intention de se maintenir s'il ne lui propose pas de fusion, hypothèse que le socialiste a toujours exclue.

En face, le candidat Horizons Pierre-Yves Bournazel a commencé à "travailler" à un "projet d'alternance" dans la capitale avec Rachida Dati mais à la condition que cette dernière ne noue aucune alliance avec Sarah Knafo (Reconquête), en mesure également de se maintenir.

A Marseille, le maaire sortant Benoit Payan a déposé sa liste et définitivement fermé la porte à LFI, refusant toute "tambouille". L'Insoumis Sébastien Delogu, lui aussi qualifié, avait jugé la position de M. Payan "irresponsable" et plaidé pour un "front antifasciste".

Municipales 2026 : listes en tête à Marseille © AFP - Nalini LEPETIT-CHELLA, Julie PEREIRA

Les choix pour le second tour du 22 mars devront être tranchés au plus tard mardi à 18h00, dernier délai pour déposer ses listes en préfecture.

A ce moment-là, les têtes de liste ayant obtenu plus de 10% des voix dimanche devront dire si elles se maintiennent, fusionnent ou se désistent.

- "Tradition à gauche" -

Lundi, les stratèges des partis développaient leurs plus beaux argumentaires.

Répétant qu'il n'y aurait pas d'"accord national", le secrétaire général du PS Pierre Jouvet a demandé "solennellement" à LFI de se retirer à Marseille, tout en évoquant des alliances locales possibles, comme à Nantes.

Forte de ses bons résultats dans les grandes villes, de sa victoire à Saint-Denis et de son score très prometteur à Roubaix, le mouvement de Jean-Luc Mélenchon continue de mettre la pression sur le reste de la gauche.

Son coordinateur Manuel Bompard a répété son souhait d'"une fusion entre les différentes listes (de gauche) pour battre la droite et l'extrême droite, comme d'ailleurs c'est la tradition à gauche depuis la nuit des temps".

Refuser tout accord avec LFI "a un coût pour les habitants (des) villes qui avaient besoin de politiques de gauche et écolos", a abondé la cheffe des Écologistes Marine Tondelier.

A rebours, l'ancien président François Hollande ou le très probable candidat Place publique à la présidentielle Raphaël Glucksmann semblent prêts à prendre le risque de voir des communes basculer à droite plutôt que de passer un accord avec le parti mélenchoniste.

De son côté, le Rassemblement national revendique 24 communes au premier tour des municipales et être en tête dans 60 autres. Son vice-président Sébastien Chenu a appelé les électeurs LR au "vote utile" au second tour pour faire barrage à la gauche.

La députée RN et candidate à la mairie de Toulon, Laure Lavalette, fait une déclaration à la presse après les résultats du 1er tour des municipales, le 15 mars 2026 à Toulon © AFP - Miguel MEDINA

Le parti lepéniste, qui cherche à amplifier sa dynamique en vue de 2027, a vu plusieurs maires sortants être réélus comme Louis Aliot à Perpignan. A Toulon, sa députée Laure Lavalette est largement en tête malgré un manque de réserves pour le second tour.

Et à Nice, où son allié Éric Ciotti (UDR) est très bien parti, son concurrent Christian Estrosi (Horizons) a appelé la gauche à se retirer pour constituer un front républicain.

Seul Édouard Philippe a redonné quelques couleurs au bloc central, avec une dizaine de points d'avance sur son concurrent communiste au Havre.