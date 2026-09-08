Deux tableaux dérobés dans un musée dédié à Renoir sur la Côte d'Azur

Deux voleurs se sont introduits mardi à l'aube dans le musée Renoir de Cagnes-sur-Mer (Alpes-Maritimes) et ont dérobé quatre tableaux, dont deux ont été retrouvés dans le parc après ce cambriolage qui relance la question de la sécurisation des musées français.

Le vol s'est déroulé en quelques minutes peu avant 06H00 dans ce musée municipal aménagé dans une villa d'un quartier résidentiel des hauteurs de Cagnes-sur-Mer, non loin de Nice, où le peintre impressionniste Pierre-Auguste Renoir (1841-1919) a vécu les dernières années de sa vie.

Le commando, "bien équipé et bien renseigné", a fait un trou dans le grillage pour pénétrer dans le parc arboré de la villa, puis brisé une vitre pour entrer dans le bâtiment, avant de découper les accroches des cadres avec une scie électrique à métaux, selon le maire Bryan Masson (Rassemblement national).

Mais "les sirènes du musée et de la police ont poussé les cambrioleurs à se précipiter", a-t-il expliqué lors d'un point presse. Si bien que les voleurs ont eu le temps de détacher seulement quatre des douze œuvres de Renoir exposées au musée et, dans leur fuite, ont été contraints d'en abandonner deux dans le jardin.

En effet, la police municipale "est intervenue en moins de cinq minutes" après le déclenchement des alarmes, qui ont alerté polices nationale et municipale, précise le maire.

Selon la mairie de Cagnes, les deux oeuvres emportées sont deux huiles du maître de l'impressionnisme : "Madame Colonna Romano" et "Jeune femme au puits". Les portraits "Madame Pichon" et "Coco lisant", très célèbre représentation du fils de Renoir, avec ses longs cheveux blonds, ont été abandonnés dans le jardin.

Les toiles "représentaient les quatre plus grosses valeurs du musée", précise le parquet de Marseille en charge de l'enquête après le dessaisissement du parquet de Grasse.

Les investigations ont été confiées au service interdépartemental de police judiciaire des Alpes Maritimes et à l'Office central de lutte contre le trafic des biens culturels, basé dans les Hauts-de-Seine.

- "Une part du patrimoine" -

Après avoir évoqué un préjudice de 9 millions d'euros en début de matinée, la mairie n'a pas précisé la valeur estimée des deux tableaux effectivement disparus.

M. Masson a formé "le vœu que le ministère de la Culture active des financements extrêmement importants pour préserver les musées de France (...) C'est le patrimoine de tous les Français qui est aujourd'hui la cible de gangs, de mafieux".

Ce vol a eu lieu près d'un an après le casse au sein du Louvre, le musée le plus fréquenté au monde, en plein Paris, au cours duquel les huit joyaux de la Couronne de France ont été dérobés dans la galerie d'Apollon, dont le diadème de l'impératrice Eugénie, retrouvé plus tard très endommagé. Un préjudice estimé à 88 millions d'euros.

Le vol au musée Renoir révèle "de manière brutale la vulnérabilité des musées" et "je rappelle l'urgence d'instaurer une culture renforcée de la sûreté" dans ces établissements, a écrit sur le réseau social X la ministre de la Culture, Catherine Pégard.

Une urgence que l'actualité se charge régulièrement de rappeler.

Fin juillet, un collier en or appartenant au Trésor de Vix, datant de l'époque celte, a été dérobé en pleine matinée dans un musée de Châtillon-sur-Seine (Côte d'Or), déjà visé par deux précédentes tentatives de cambriolage.

Début juillet au nord de Strasbourg, des voleurs ont également mis la main sur des pièces de joaillerie au musée Lalique de Wingen-sur-Moder. Préjudice estimé : plus de 4,5 millions d'euros.

- Vol record en 1990 -

Dans un plan de 33 mesures dévoilé en juillet, le ministère de la Culture a recommandé de retirer temporairement certaines pièces des vitrines "dans l'attente de la sécurisation de leur présentation".

Un policier devant l'entrée du musée Renoir à Cagnes-sur-Mer après le vol de quatre oeuvres d'art, le 8 septembre 2026 dans les Alpes-Maritimes © AFP - Valery HACHE

Les vols de tableaux, souvent découpés au cutter, sont plus rares car les œuvres sont ensuite plus difficiles à revendre.

L'un des plus retentissants remonte à mars 1990 lorsque treize œuvres d'art - dont trois Rembrandt, un Vermeer, trois Degas et un Manet -, estimées à 500 millions de dollars, avaient été dérobées au musée Gardner de Boston (Etats-Unis). Elles n'ont jamais été retrouvées.

Outre le mobilier originel de la villa du peintre, le musée Renoir de Cagnes-sur-Mer, créé en 1960, expose des objets ayant appartenu à l'artiste comme un chevalet et un fauteuil roulant ainsi qu'une douzaine de peintures originales: portraits, paysages et nus.

Attirés par la lumière, les paysages et la douceur du climat méditerranéen, plusieurs grands artistes se sont installés en Provence et sur la Côte d'Azur pour des séjours réguliers depuis la fin du XIXe, y puisant l'inspiration, comme Henri Matisse et Marc Chagall à Nice ou Pablo Picasso à Antibes et Vallauris.