Climatiseur mobile : notre sélection pour survivre à la canicule sans se ruiner

La canicule précédente a tiré la sonnette d'alarme dans de nombreux ménages. Pour vous rafraîchir et faire face aux futures fortes chaleurs, voici une sélection des meilleurs climatiseurs du moment.

Lidl a récemment été victime de son opération commerciale autour de 200 000 climatiseurs et ventilateurs. Le stock étant insuffisant comparé à la demande, nombre de personnes sont parties sans pouvoir s'en procurer. Mais ne vous inquiétez pas, la rédaction vous dresse une sélection des meilleurs climatiseurs du moment, pour vous parer contre les fortes chaleurs. Elle comprend des climatiseurs à bas prix, disponibles en vente dans des sites d'e-commerce.

Le climatiseur mobile Solituzurode à petit prix

© Amazon

Disponible au modeste prix de 35,96€, ce climatiseur mobile, sans évacuation et affichant une classe énergétique A, combine un rafraîchisseur d'air, un ventilateur classique, ainsi qu'un humidificateur d'air. Équipé d'un moteur haute performance comparable aux ventilateurs bureaux standards, il rafraîchira efficacement votre espace à l'aide de ses quatre niveaux de puissance.

Vous pouvez le moduler du niveau 1, très silencieux et idéal si vous avez des nourrissons, jusqu'au niveau 4 adapté aux chaleurs extrêmes. Il est livré avec un moule à glace d'environ 200 mL pour profiter d'une brise glacée pendant 10 heures consécutives. Enfin, il est alimenté grâce à un port USB. Ce climatiseur est compatible avec les batteries externes, les ordinateurs portables et chargeurs de voiture. Attention, il s'agit surtout d'une solution de dépannage.

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Le climatiseur mobile de DREO : efficace pour les moyennes surfaces

Climatiseur mobile DREO

Avec le climatiseur mobile DREO 7500 BTU 3-en-1, actuellement seulement disponible en noir, vous pouvez choisir entre refroidissement, ventilation et déshumidification avec ses trois modes. Vous pouvez régler la température entre 16 et 30°C. Son système d'isolation acoustique permet de réduire le bruit du compresseur à seulement 45 dB. L'eau condensée est immédiatement évaporée, sans vidange manuelle. Son utilisation simple est compatible pour rafraîchir efficacement une chambre ou un bureau. Il est au prix de 459,99€ sur Amazon.

Le climatiseur mobile Whirpool : silencieux et idéal pour les grandes pièces

PACF212HP B Noir

Ce climatiseur mobile vendu à 1290€ dans sa version noire et à 1190€ dans sa version blanche sur CDiscount, peut être à la fois en été et en hiver dans son mode chauffage. Il possède une puissance de 3300 W lui permettant de couvrir d'importantes surfaces et de les refroidir efficacement. Il peut adapter la température automatiquement et il est équipé d'une fonction de déshumidification. Sa puissance sonore est de 60 dB et il pèse 33 kg. Il est donc silencieux, quoique légèrement imposant.

Le climatiseur portable EcoFlow Wave 3 : un appareil nomade et atypique

ECOFLOW WAVE 3

L'EcoFlow Wave 3 est un climatiseur au design atypique et assez compact (51,8 × 29,7 × 33,6 cm pour 15,3 kg). Attention, ce modèle ne contient pas de roues. Pensé pour de nombreuses surfaces, il peut climatiser une pièce comme une tente ou un camping-car. Sa batterie offre une autonomie de 8 heures. Cet appareil serait capable de réduire la température de 8°C en seulement 15 minutes à pleine puissance, sur une surface d'environ 15 m2. Utilisable comme chauffage en hiver, il augmenterait la température de 9°C en 15 minutes également.

Le climatiseur se recharge sur secteur grâce à un panneau solaire, à la station électrique EcoFlow, ou encore un chargeur d'alternateur. Une plaque de calfeutrage pour fenêtre coulissante est incluse et deux orifices sont disposés sur l'appareil : l'un pour évacuer l'air chaud, et l'autre pour aspirer l'air frais extérieur. Le niveau sonore est à maximum 53 dB. Finalement, aucune télécommande n'est fournie. Ce climatiseur fonctionne au moyen de boutons physiques et par l'application EcoFlow.