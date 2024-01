Google lance sa nouvelle fonctionnalité de localisation en temps réel de haute précision, voici comment l'utiliser

Vous pouvez localiser vos amis et contacts directement sur une carte dans l'application Contacts.

Jusqu'à présent, si on voulait obtenir la localisation de ses amis en temps réel, il fallait forcément passer par Google Maps ou une autre application comme WhatsApp. Mais c'est du passé. Google a lancé sa propre fonction de localisation en temps réel directement intégrée aux téléphones Android. Celle-ci permet aux utilisateurs de partager leur localisation actuelle avec d'autres utilisateurs en temps réel. Cette fonction peut être utilisée à diverses fins, telles que :

- Rester en contact avec des amis et la famille

- Coordonner des réunions ou des événements

- Aider quelqu'un qui a besoin de vous trouver

Comment activer la fonction de localisation en temps réel de Google ? La localisation en temps réel des Contacts Google est désormais disponible directement dans les téléphones d'Android. Pour l'activer, suivez simplement ces étapes :

Ouvrez l'application Contacts de votre téléphone.

Recherchez le contact avec lequel vous souhaitez partager votre localisation.

Appuyez sur le bouton "Partager la localisation".

Sélectionnez l'option "Localisation en temps réel".

Si vous souhaitez partager la localisation de manière indéfinie, laissez simplement l'option "Temps" sur "Indéfini". Vous pouvez également définir une limite de temps pour le partage de la localisation. Pour cela, sélectionnez l'option "Temps" et choisissez la durée de partage souhaitée.

Si un de vos contacts partage sa localisation en temps réel avec vous, celle-ci sera affichée sur une carte, où vous pourrez voir le trajet suivi par la personne.

Attention, pour que la fonction donne l'effet escompté il y a tout de même quelques pré-requis. Vous devez disposer d'Android 14 et avoir effectué la mise à jour du système pour que le version de votre application Contacts soit au moins la 4.22.37.586680692. De plus, il n'est pas possible d'obtenir la localisation d'une personne basée seulement sur son numéro de téléphone: il faut que l'adresse mail associée à son compte Google soit enregistrée dans la fiche contact. Il doit obligatoirement s'agir du même compte que celui utilisé par le personne dans Google Maps, puisque que Contacts obtient la localisation via les données de l'application de navigation.