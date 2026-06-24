Amazon casse ses prix pour le Prime 2026 : notre sélection des meilleures offres

Le Prime Day 2026 continue avec de multiples baisses de prix sur différents produits. On vous répertorie les meilleures promotions toujours en ligne.

L'essentiel

Le Prime Day d'Amazon continue avec l'arrivée de nouvelles promotions exclusives à Amazon Prime. Le géant de l'e-commerce choque par ses excellentes baisses de prix sur de multiples produits. Parmi les stars de l'événement, on retrouve notamment le MacBook Air M4 à moins de 1000 euros ou l'écran Apple Studio Display qui perd 33% de son tarif de base.

Les offres du Prime Day sont également l'occasion de craquer pour un nouveau ventilateur ou une climatisation mobile ! En ces périodes de grosses chaleurs, il est important de s'équiper pour préserver sa santé, et c'est pourquoi nous vous proposons les meilleures baisses de prix sur ce type de produits. Gardez cependant en tête que les offres du Prime Day sont réservées aux abonnés Amazon Prime, mais nous vous expliquons un peu plus bas comme en profiter gratuitement.

Meilleures offres Prime Day 2026

Veuillez noter que les prix affichés peuvent rapidement évoluer en fonction de l'actualité et des stocks disponibles durant la période du Prime Day 2026.

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20:00 - Le Prime Day brade le prix de la DJI Osmo Pocket 3 Ce Prime Day 2026, DJI frappe fort avec son Osmo Pocket 3 Créateur Bundle en promotion. Capteur CMOS 1 pouce, vidéo 4K/120 fps, stabilisation mécanique 3 axes et suivi automatique des sujets : la petite caméra coche toutes les cases du vlogging sans compromis. Un micro sans fil est également inclus dans ce bundle, et le tout dans un format tenant littéralement dans la poche. Difficile de faire mieux à ce gabarit. 19:39 - Cette TV Hisense est en promo pour le Prime Day Voici une jolie offre sur la TV 75 pouces de la marque Hisense. Elle dispose d'une dalle QLED 4K avec une compatibilité HDR très complète incluant Dolby Vision IQ et HDR10+ Adaptive qui ajustent automatiquement l'image selon la luminosité de la pièce. Le son est assuré par deux haut-parleurs 15 W compatibles Dolby Atmos, et la Smart TV tourne sous VIDAA U9 avec accès à Alexa et AirPlay 2. À noter que le modèle 75 pouces utilise une dalle IPS plutôt que VA, ce qui implique un contraste moins profond que les autres tailles de la gamme — à garder en tête pour une utilisation en pièce sombre. TV Hisense 75 pouces S'abonner à Amazon Prime gratuitement Les offres de promotion du Prime Day sont réservées aux membres abonnés à Amazon Prime. Ce programme dispose de nombreux avantages, à commencer par des réductions de prix exclusives. Vous pourrez également profiter d'autres services comme Prime Gaming, Prime Video, ou simplement la livraison gratuite en un jour ouvré pour vos commandes Amazon. Notez également qu'une offre d'essai de 30 jours est disponible et résiliable à tout moment si vous désirez profiter des promotions du Prime Day sans vous engager ! Profiter de l'essai gratuit Amazon Prime 19:02 - La console ASUS ROG Ally en promo pour le Prime Day Le Prime Day 2026 réserve également une belle surprise aux amateurs de gaming nomade. ASUS dévoile sa ROG Xbox Ally, une console PC portable de 7 pouces qui mise sur un écran FHD à 120 Hz pour une fluidité exemplaire en toutes circonstances. Sous le capot, le processeur AMD Ryzen Z2 cadencé à 3,8 GHz s'appuie sur 16 Go de RAM LPDDR5 et un SSD de 512 Go pour absorber les jeux les plus exigeants sans broncher. Le tout tourne sous Windows 11 Home, ouvrant la porte à l'ensemble de la bibliothèque PC en plus du catalogue Xbox. Une machine redoutable pour jouer partout, sans compromis. ASUS ROG Ally 499,00â‚¬ VOIR L'OFFRE sur Amazon 18:40 - La liseuse Kindle est en promo pour le Prime Day Amazon ne pouvait pas oublier sa propre liseuse pour ce Prime Day 2026. La Kindle Paperwhite Signature Edition 2024 s'offre une belle mise en avant avec son écran E Ink de 7 pouces affichant une résolution de 300 ppp pour une lisibilité irréprochable en toutes circonstances. Sa luminosité s'ajuste automatiquement selon l'environnement, que ce soit en plein soleil ou dans le noir complet, tandis que ses 32 Go de stockage en font la compagne idéale des grands lecteurs. La charge sans fil, l'autonomie pouvant atteindre 12 semaines et la résistance à l'eau IPX8 complètent un tableau déjà très convaincant. La version premium de la Paperwhite, sans publicité et sans compromis. Amazon Kindle Paperwhite Signature Edition 2024 18:12 - Un grand réfrigérateur avec une grande promo pour le Prime Day On reste dans le gros électroménager avec une nouvelle opportunité à saisir lors de ce Prime Day 2026. Le réfrigérateur américain Beko GNO5322XPN fait en effet son retour sous les projecteurs, un side-by-side en inox de 532 litres qui conjugue grande capacité et allure premium. Idéal pour les familles nombreuses qui ne veulent pas faire de compromis sur le style. 17:48 - Equipez-vous d'une nouvelle télé avec cette promo du Prime Day Xiaomi Le Prime Day 2026 est une bonne fenêtre pour s'offrir un grand écran sans y laisser une fortune. Le Xiaomi TV F Pro 75 pouces propose une dalle QLED 4K avec HDR10+ et technologie MEMC pour lisser les images en mouvement, le tout sous Fire OS avec Alexa intégré pour la recherche vocale. La compatibilité Apple AirPlay permet de projeter facilement le contenu d'un iPhone ou d'un Mac sans intermédiaire. En mode jeu, le Game Boost monte à 120 Hz via HDMI. À noter : le taux de rafraîchissement natif reste à 60 Hz, ce qui peut limiter les configurations gaming les plus exigeantes en 4K/120 Hz. Pour du cinéma, des séries ou un usage familial au quotidien, le rapport taille/prix reste difficile à contester sur cette diagonale. TV F Pro Xiaomi 17:25 - Le Prime Day baisse le prix de cet aspirateur robot Dreame Envie de passer à l'aspirateur robot ? Le Prime Day propose une promo sur le Dreame L40S Pro Ultra. Avec 19 000 Pa d'aspiration et sa double brosse HyperStream anti-nœuds, il vient à bout de la poussière fine comme des débris plus encombrants, sur sols durs comme sur moquettes. Sa serpillière se nettoie à l'eau chaude à 75°C entre chaque pièce et sèche automatiquement en fin de cycle, ce qui évite les mauvaises odeurs. Un investissement conséquent, mais qui tient ses promesses selon les retours utilisateurs. Aspirateur robot Dreame 16:43 - Ce climatiseur mobile est en promo pour le Prime Day Le DREO AC318S se distingue dans la catégorie des climatiseurs mobiles par un argument concret : pas de vidange manuelle. Grâce à un algorithme propriétaire et une pompe intégrée, l'eau de condensation est automatiquement évaporée, même par forte humidité. Fini le seau à vider tous les deux jours. En mode 3-en-1, il assure refroidissement, ventilation et déshumidification jusqu'à 2,5 litres par heure pour des pièces allant jusqu'à 20 m². Réfrigérant R290, classe énergétique A, pilotage via l'application DREO ou par commande vocale (Alexa, Google Home, Siri). Le kit fenêtre est inclus pour une installation rapide. Une option intéressante à saisir pendant le Prime Day 2026 pour ceux qui souhaitent une clim mobile sans la contrainte d'entretien habituelle. Climatiseur mobile DREO 16:12 - Une sorbetière Ninja à prix cassé pour le Prime Day Les bons plans d'Amazon font aussi de sacrés cadeaux aux amateurs de cuisine bien équipée. On retrouve ainsi une belle réduction sur la sorbetière Ninja Creami Scoop and Swirl, une machine redoutable qui mise sur sa technologie exclusive Creamify pour transformer n'importe quel ingrédient congelé en crèmes glacées ou en glaces à l'italienne ultra-onctueuses. Avec ses 13 programmes dédiés — dont des modes adaptés aux recettes protéinées ou allégées —, elle s'impose comme l'alliée parfaite pour improviser des desserts gourmands tout au long de l'été. SorbetiÃ¨re NINJA CREAMi 15:58 - Le Meta Quest 3 profite d'une belle promo pour le Prime Day Le casque de Meta le plus puissant à ce jour embarque un processeur Snapdragon XR2 Gen 2, des lentilles pancake pour une image nette et un champ de vision élargi, et la réalité mixte en couleur pour superposer le contenu virtuel à l'environnement réel. Avec 512 Go de stockage, la question de l'espace ne se pose pas vraiment. Le bundle inclut le jeu Gorilla Tag Cardboard Hero pour démarrer directement. À noter que la sangle de série est basique — la sangle Elite reste un achat complémentaire à envisager sérieusement pour le confort. Meta Quest 3 (512 Go) 15:21 - Ce jeu de cartes va ravir vos enfants et la famille cet été Le Prime Day 2026 réserve aussi quelques bonnes affaires du côté des jeux de société. Skip-Bo, le classique de Mattel signé par les créateurs d'UNO, fait une apparition remarquée à prix réduit. Le principe est simple : vider sa pile de cartes avant les autres en construisant des séquences numérotées dans l'ordre croissant, avec des cartes jokers pour débloquer les situations délicates. 162 cartes, dès 7 ans, jusqu'à 6 joueurs. Un indémodable qui ressort régulièrement lors des soirées en famille. Jeu de cartes Skip-Bo 14:56 - Ce ventilateur est le meilleur rapport qualité-prix pour se refroidir Le Rowenta Turbo Silence VU5650F0 fait partie des valeurs sûres du rayon ventilateurs, et le Prime Day 2026 est une bonne occasion de l'attraper à prix réduit. Son moteur Effitech tourne à seulement 35 dB en mode nuit tout en brassant l'air jusqu'à 7,2 mètres, avec 12 vitesses, une oscillation à 120° et une minuterie jusqu'à 12 heures. Télécommande incluse, réparabilité garantie 15 ans. Un appareil sans fioriture et idéal pour se rafraichir sans sacrifier son budget ! 14:21 - Le Prime Day 2026 brade le prix du nouveau chargeur Anker Les bonnes affaires ne concernent pas uniquement les smartphones et les PC portables ! Amazon propose également des réductions intéressantes sur les accessoires du quotidien, à l'image de ce chargeur Anker Nano 45 W que nous avons testé et adoré à Linternaute. Compact et pensé pour les utilisateurs nomades, il offre une charge rapide jusqu'à 45 W tout en intégrant un écran intelligent qui affiche en temps réel différentes informations sur la recharge. Compatible avec de nombreux appareils, il mise aussi sur un mode de charge optimisé pour préserver la batterie sur le long terme. Une offre à ne pas manquer avec un prix qui tombe à seulement 27,99 euros sur Amazon. Chargeur Anker Nano 27,99â‚¬ VOIR L'OFFRE sur Amazon 13:51 - La Nintendo Switch 2 revient à son meilleur prix chez Amazon Vous n'avez pas apprécié la hausse de prix de la Nintendo Switch 2 annoncée il y a quelques mois ? Amazon a pensé à vous et propose toujours la dernière console de Nintendo à moins de 400 euros. Profitez de l'une des meilleures consoles portables du moment avec des jeux exclusifs comme Mario Kart ou Donkey Kong Bananza. Jouez en mode portable ou docké dans votre salon comme bon vous semble ! Nintendo Switch 2 13:29 - Le Fire Stick d'Amazon est en promo pour le Prime Day Les promotions Amazon du Prime Day 2026 sont également l'occasion de s'équiper à moindre coût en matière de streaming. C'est le cas avec le Fire TV Stick 4K Select de nouvelle génération, un dongle compact qui permet d'accéder à des centaines de milliers de films et d'épisodes TV directement sur son téléviseur. Capable d'afficher un contenu en résolution 4K, il s'appuie sur l'assistant vocal Alexa+ pour faciliter la recherche de séries et de contenus, le tout sans avoir à naviguer manuellement dans les menus. Un accessoire simple et efficace pour transformer n'importe quel écran en véritable centre de divertissement. Amazon Fire Stick TV LIRE PLUS

Cette année, le Prime Day 2026 s'étend exceptionnellement sur quatre jours. Il permet aux consommateurs habituels ou de passage de profiter d'une grande variété de réductions sur le site d'Amazon.

Attention, le Prime Day est exclusivement réservé aux abonnés d'Amazon Prime. Mais pas de panique, il existe une astuce pour profiter gratuitement de cette occasion et accéder à des prix bas sur une multitude de produits. Pour cela, créez simplement un nouveau compte et activez l'essai gratuit de Prime Day.

Le Prime Day 2026 débute à partir du mardi 23 juin à 00h01 précises et se terminera le vendredi 26 juin à 23h59. La spécificité de cette année est que cette opération s'étend sur quatre jours et concerne 53 catégories de produits. Ces offres sont cependant réservées aux membres d'Amazon Prime.

Les promotions exclusives concernent notamment l'informatique, la beauté, les ustensiles de cuisine ou encore les produits alimentaires, de quoi satisfaire l'ensemble des membres avant les congés d'été. De plus, les membres Prime peuvent accéder à des avantages exclusifs tels que Prime Video, la livraison gratuite ou Amazon Music. Cet événement va de pair avec les soldes d'été et le Black Friday qui se déroulent quelques semaines autour des dates du Prime Day.

Comment s'abonner gratuitement à Amazon Prime pour profiter du Prime Day ?

Attention : le Prime Day est réservé aux abonnés Amazon Prime, l'offre premium du site. Cependant, une offre d'essai gratuite de 30 jours est proposée. Y souscrire vous permettra de profiter du Prime Day sans débourser un centime pour l'abonnement. Attention à ne pas oublier de le désactiver. Il se renouvelle automatiquement pour un prix de 6,99 euros par mois et 69,90 euros par an !

À noter que le Prime Day n'est pas le seul avantage qu'offre l'abonnement Amazon Prime. Il propose de bénéficier de livraisons en un jour ouvré gratuitement, de l'accès au service de streaming Prime Video ainsi que de différents bonus sur vos jeux vidéos avec Prime Gaming, entre autres.

Qu'est-ce que le Prime Day ?

Le Prime Day est l'une des plus grandes campagnes de promotion, souvent comparé au Black Friday. Il se tient cette année exceptionnellement sur une durée de quatre jours durant lesquels le site Amazon propose de nombreuses promotions sur une large gamme de produits pour ses membres abonnés. A l'origine, il s'agit d'un événement lancé en 2015 pour célébrer les 20 ans du site web d'Amazon.

Le Prime Day est devenu aujourd'hui un rendez-vous incontournable pour les consommateurs du monde entier, surpassant parfois le Black Friday dans les préférences des utilisateurs. En 2019, l'événement avait notamment dénombré plus de 3,5 millions de produits vendus rien qu'en France. Le Prime s'étend désormais sur quatre jours entiers, afin de laisser davantage de temps aux internautes pour profiter de millions de promotions disponibles.