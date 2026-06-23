EN DIRECT Prime Day : Amazon brade ses stocks sur de multiples produits

Le Prime Day est lancé et Amazon ne plaisante pas cette année. MacBook, Nintendo Switch 2, smartphones... Les promotions sont nombreuses.

L'essentiel

Amazon a lancé son Prime Day estival avec de nombreuses baisses de prix sur plusieurs produits. La star du moment semble bien être le MacBook Air M4 qui s'affiche désormais à moins de 1000 euros. Un très joli tarif au vu des performances de cette machine taillée pour la productivité. Les gamers ne sont pas en reste non plus avec un deal sur la Nintendo Switch 2 qui lui permet d'être proposée à moins de 400 euros, et ce, sans abonnement Prime requis !

Pour rappel, les offres du Prime Day 2026 sont réservées aux membres abonnés à Amazon Prime. Cette formule, disponible à partir de 6,99€ par mois, dispose cependant d'une période d'essai gratuite de 30 jours. Très facile à résilier, cette période d'essai peut vous permettre de vous abonner gratuitement et de profiter des offres du Prime Day, même avec une nouvelle adresse mail ! On vous explique comment vous abonner gratuitement à Amazon Prime un peu plus bas dans cet article.

Meilleures offres Prime Day 2026

Veuillez noter que les prix affichés peuvent rapidement évoluer en fonction de l'actualité et des stocks disponibles durant la période du Prime Day 2026.

En direct

17:02 - Le Google Pixel 10 Pro perd près de 20% de son tarif ! Le Prime Day 2026, c'est aussi l'occasion de craquer pour le Google Pixel 10 Pro, le fer de lance de la gamme Android de Google. Sous son écran OLED de 6,3 pouces à 120 Hz, le Tensor G5 gravé en 3 nm propulse l'expérience avec une IA omniprésente via Gemini directement intégré. Côté photo, le triple capteur avec un principal de 50 mégapixels, un ultra grand-angle de 48 mégapixels et un téléobjectif 5x fait des merveilles, avec une vidéo poussée jusqu'en 8K. Sept ans de mises à jour garanties, certification IP68 et batterie de 4 870 mAh, c'est un très bon deal ! Google Pixel 10 Pro 16:38 - Le Prime Day 2026 baisse le prix de ces excellents écouteurs Huawei Les écouteurs sans fil font partie des produits les plus recherchés pendant les périodes de promotion, et Amazon propose justement une offre intéressante sur les Huawei FreeBuds 6i. Ce modèle mise sur une réduction de bruit active intelligente, des basses puissantes et une autonomie pouvant atteindre 35 heures avec le boîtier de recharge. Compatibles avec Android comme iOS, ils constituent une solution polyvalente pour écouter de la musique, regarder des vidéos ou passer des appels dans les meilleures conditions. Une belle opportunité pour s'équiper à moindre coût, avec un prix qui tombe actuellement à seulement 49,99 euros sur Amazon. HUAWEI FreeBuds 6i 49,99 â‚¬ VOIR L'OFFRE sur Amazon S'abonner à Amazon Prime gratuitement Les offres de promotion du Prime Day sont réservées aux membres abonnés à Amazon Prime. Ce programme dispose de nombreux avantages, à commencer par des réductions de prix exclusives. Vous pourrez également profiter d'autres services comme Prime Gaming, Prime Video, ou simplement la livraison gratuite en un jour ouvré pour vos commandes Amazon. Notez également qu'une offre d'essai de 30 jours est disponible et résiliable à tout moment si vous désirez profiter des promotions du Prime Day sans vous engager ! Profiter de l'essai gratuit Amazon Prime 16:09 - Le Prime Day brade le prix de la DJI Osmo Pocket 3 Ce Prime Day 2026, DJI frappe fort avec son Osmo Pocket 3 Créateur Bundle en promotion. Capteur CMOS 1 pouce, vidéo 4K/120 fps, stabilisation mécanique 3 axes et suivi automatique des sujets : la petite caméra coche toutes les cases du vlogging sans compromis. Un micro sans fil est également inclus dans ce bundle, et le tout dans un format tenant littéralement dans la poche. Difficile de faire mieux à ce gabarit. DJI Osmo Pocket 3 (bundle) 15:50 - La liseuse Kindle est en promo pour le Prime Day Amazon ne pouvait pas oublier sa propre liseuse pour ce Prime Day 2026. La Kindle Paperwhite Signature Edition 2024 s'offre une belle mise en avant avec son écran E Ink de 7 pouces affichant une résolution de 300 ppp pour une lisibilité irréprochable en toutes circonstances. Sa luminosité s'ajuste automatiquement selon l'environnement, que ce soit en plein soleil ou dans le noir complet, tandis que ses 32 Go de stockage en font la compagne idéale des grands lecteurs. La charge sans fil, l'autonomie pouvant atteindre 12 semaines et la résistance à l'eau IPX8 complètent un tableau déjà très convaincant. La version premium de la Paperwhite, sans publicité et sans compromis. Amazon Kindle Paperwhite Signature Edition 2024 15:29 - La Nintendo Switch 2 revient à son meilleur prix chez Amazon Vous n'avez pas apprécié la hausse de prix de la Nintendo Switch 2 annoncée il y a quelques mois ? Amazon a pensé à vous et propose toujours la dernière console de Nintendo à moins de 400 euros. Profitez de l'une des meilleures consoles portables du moment avec des jeux exclusifs comme Mario Kart ou Donkey Kong Bananza. Jouez en mode portable ou docké dans votre salon comme bon vous semble ! Nintendo Switch 2 15:04 - La console ASUS ROG Ally en promo pour le Prime Day Le Prime Day 2026 réserve également une belle surprise aux amateurs de gaming nomade. ASUS dévoile sa ROG Xbox Ally, une console PC portable de 7 pouces qui mise sur un écran FHD à 120 Hz pour une fluidité exemplaire en toutes circonstances. Sous le capot, le processeur AMD Ryzen Z2 cadencé à 3,8 GHz s'appuie sur 16 Go de RAM LPDDR5 et un SSD de 512 Go pour absorber les jeux les plus exigeants sans broncher. Le tout tourne sous Windows 11 Home, ouvrant la porte à l'ensemble de la bibliothèque PC en plus du catalogue Xbox. Une machine redoutable pour jouer partout, sans compromis. ASUS ROG Ally 499,00â‚¬ VOIR L'OFFRE sur Amazon 14:48 - Un ventilateur efficace et silencieux en promo Cap sur la fraîcheur silencieuse avec le ventilateur sur pied Rowenta Turbo Silence VU5640F2, en promotion lors de ce Prime Day 2026. Avec seulement 45 dB(A) en fonctionnement, il figure parmi les modèles les plus discrets du marché tout en délivrant un flux d'air impressionnant de 72 m³/min. Ses 4 vitesses, son mode Silent Night pour les nuits légères et son Turbo Boost pour les grosses chaleurs offrent une flexibilité appréciable au quotidien. L'oscillation à 120° et la hauteur réglable complètent le tableau pour une diffusion optimale dans toute la pièce. Ventilateur Rowenta Turbo Silence 14:23 - L'écran Apple Studio Display vont son prix s'effondrer pour le Prime Day Les écrans haut de gamme font rarement l’objet de promotions intéressantes, mais Amazon propose actuellement une offre à surveiller sur l’Apple Studio Display. Pensé pour les professionnels comme pour les créateurs de contenu, ce moniteur 27 pouces en 5K Retina mise sur une qualité d’image exceptionnelle, avec une précision des couleurs et une luminosité qui en font une référence sur le marché. Apple Studio Display (2025) 1249â‚¬ VOIR L'OFFRE sur Amazon Il intègre également une caméra 12 MP avec cadre centré, un système audio à six haut-parleurs compatible Spatial Audio, ainsi qu’un ensemble de microphones de qualité studio, idéal pour les appels vidéo et le travail hybride. Associé à un Mac, il offre une expérience particulièrement fluide et cohérente dans l’écosystème Apple. Une opportunité rare sur ce type de produit premium, proposé à un prix promotionnel de 1249 euros sur Amazon. 14:02 - Un grand réfrigérateur avec une grande promo pour le Prime Day On reste dans le gros électroménager avec une nouvelle opportunité à saisir lors de ce Prime Day 2026. Le réfrigérateur américain Beko GNO5322XPN fait en effet son retour sous les projecteurs, un side-by-side en inox de 532 litres qui conjugue grande capacité et allure premium. Idéal pour les familles nombreuses qui ne veulent pas faire de compromis sur le style. 13:22 - Cette TV Panasonic s'affiche à un excellent prix pour le Prime Day Le Prime Day 2026 est aussi l'occasion de renouveler son téléviseur sans se ruiner. Panasonic propose ainsi sa télévision 55 pouces série W61 avec une dalle 4K Ultra HD compatible Dolby Vision pour une image soignée, et le Dolby Atmos pour une restitution sonore immersive. L'interface TiVo centralise toutes les plateformes de streaming au même endroit, tandis que le Game Mode Plus ravira les joueurs en quête de réactivité. La compatibilité Alexa et Google Voice complète le tableau pour un pilotage entièrement mains libres. 12:59 - La Nintendo Switch 2 à son meilleur prix ! Le Prime Day 2026 ne pouvait pas passer à côté de l'une des meilleures consoles du moment. La Nintendo Switch 2 s'affiche à 399 euros, une occasion idéale de craquer pour la nouvelle console hybride de la firme de Kyoto sans attendre une hypothétique baisse de prix. Successeure directe de la Switch originale, elle reprend le concept nomade qui a fait le succès de son aînée tout en passant un cap sur le plan technique. De quoi profiter de ses jeux préférés aussi bien sur son téléviseur que dans les transports, avec une expérience visuelle et une fluidité clairement revues à la hausse. Nintendo Switch 2 12:41 - Le Prime Day 2026 brade le prix du nouveau chargeur Anker Les bonnes affaires ne concernent pas uniquement les smartphones et les PC portables ! Amazon propose également des réductions intéressantes sur les accessoires du quotidien, à l'image de ce chargeur Anker Nano 45 W que nous avons testé et adoré à Linternaute. Compact et pensé pour les utilisateurs nomades, il offre une charge rapide jusqu'à 45 W tout en intégrant un écran intelligent qui affiche en temps réel différentes informations sur la recharge. Compatible avec de nombreux appareils, il mise aussi sur un mode de charge optimisé pour préserver la batterie sur le long terme. Une offre à ne pas manquer avec un prix qui tombe à seulement 27,99 euros sur Amazon. Chargeur Anker Nano 27,99â‚¬ VOIR L'OFFRE sur Amazon 12:27 - Les AirPods 4 en promo pour le Prime Day Vous cherchez d'excellents écouteurs mais ne supportez pas le format intra-auriculaire ? Apple a pensé à vous avec ses AirPods 4 qui disposent d'un format idéal pour les oreilles et d'une sublime qualité de son. Cette version ne dispose pas de réduction de bruit, mais d'un prix imbattable pour les abonnés à Amazon Prime ! AirPods 4 sans ANC 119 euros VOIR L'OFFRE sur Amazon (Prime) 12:08 - Des écouteurs performants à moins de 60 euros pour le Prime Day Les Nothing ear (a) tombent à seulement 54 euros pour le Prime Day. Leur haut-parleur dynamique de 11 mm, compatible LDAC pour le Hi-Res Audio, délivre un son riche et détaillé, renforcé par un algorithme de boost des basses en temps réel. La réduction de bruit active monte jusqu'à 45 dB d'isolation, avec un mode transparence pour garder un œil — ou plutôt une oreille — sur son environnement. L'autonomie totale grimpe jusqu'à 42,5 heures avec le boîtier, et la charge rapide assure 10 heures d'écoute en à peine 10 minutes. Nothing Ear(a) 11:56 - Le Prime Day baisse le prix de ce climatiseur mobile pour cet été Le Prime Day 2026 est aussi l'occasion de préparer l'été et ses fortes chaleur avec un équipement climatique polyvalent. Voltman propose ainsi son climatiseur mobile réversible 3-en-1, un appareil capable d'assurer aussi bien le rafraîchissement en été que le chauffage en hiver, sans oublier la déshumidification pour améliorer le confort ambiant. Avec une puissance de 9000 BTU et un débit d'air de 400 m³/h, il est en mesure de traiter efficacement les pièces de taille moyenne. Climatiseur mobile Voltman LIRE PLUS

Cette année, le Prime Day 2026 s'étend exceptionnellement sur quatre jours. Il permet aux consommateurs habituels ou de passage de profiter d'une grande variété de réductions sur le site d'Amazon.

Attention, le Prime Day est exclusivement réservé aux abonnés d'Amazon Prime. Mais pas de panique, il existe une astuce pour profiter gratuitement de cette occasion et accéder à des prix bas sur une multitude de produits. Pour cela, créez simplement un nouveau compte et activez l'essai gratuit de Prime Day.

Le Prime Day 2026 débute à partir du mardi 23 juin à 00h01 précises et se terminera le vendredi 26 juin à 23h59. La spécificité de cette année est que cette opération s'étend sur quatre jours et concerne 53 catégories de produits. Ces offres sont cependant réservées aux membres d'Amazon Prime.

Les promotions exclusives concernent notamment l'informatique, la beauté, les ustensiles de cuisine ou encore les produits alimentaires, de quoi satisfaire l'ensemble des membres avant les congés d'été. De plus, les membres Prime peuvent accéder à des avantages exclusifs tels que Prime Video, la livraison gratuite ou Amazon Music. Cet événement va de pair avec les soldes d'été et le Black Friday qui se déroulent quelques semaines autour des dates du Prime Day.

Comment s'abonner gratuitement à Amazon Prime pour profiter du Prime Day ?

Attention : le Prime Day est réservé aux abonnés Amazon Prime, l'offre premium du site. Cependant, une offre d'essai gratuite de 30 jours est proposée. Y souscrire vous permettra de profiter du Prime Day sans débourser un centime pour l'abonnement. Attention à ne pas oublier de le désactiver. Il se renouvelle automatiquement pour un prix de 6,99 euros par mois et 69,90 euros par an !

À noter que le Prime Day n'est pas le seul avantage qu'offre l'abonnement Amazon Prime. Il propose de bénéficier de livraisons en un jour ouvré gratuitement, de l'accès au service de streaming Prime Video ainsi que de différents bonus sur vos jeux vidéos avec Prime Gaming, entre autres.

Qu'est-ce que le Prime Day ?

Le Prime Day est l'une des plus grandes campagnes de promotion, souvent comparé au Black Friday. Il se tient cette année exceptionnellement sur une durée de quatre jours durant lesquels le site Amazon propose de nombreuses promotions sur une large gamme de produits pour ses membres abonnés. A l'origine, il s'agit d'un événement lancé en 2015 pour célébrer les 20 ans du site web d'Amazon.

Le Prime Day est devenu aujourd'hui un rendez-vous incontournable pour les consommateurs du monde entier, surpassant parfois le Black Friday dans les préférences des utilisateurs. En 2019, l'événement avait notamment dénombré plus de 3,5 millions de produits vendus rien qu'en France. Le Prime s'étend désormais sur quatre jours entiers, afin de laisser davantage de temps aux internautes pour profiter de millions de promotions disponibles.