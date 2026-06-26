Dernier jour du Prime Day sur Amazon : notre sélection des meilleures offres

Le Prime Day 2026 entame sa dernière journée avec de nouvelles baisses de prix exclusives. Découvrez notre sélection des meilleures promotions.

L'essentiel

Le Prime Day d'Amazon continue avec l'arrivée de nouvelles promotions exclusives à Amazon Prime. Le géant de l'e-commerce choque par ses excellentes baisses de prix sur de multiples produits. Parmi les stars de l'événement, on retrouve notamment le MacBook Air M4 à moins de 1000 euros ou l'écran Apple Studio Display qui perd 33% de son tarif de base.

Les offres du Prime Day sont également l'occasion de craquer pour un nouveau ventilateur ou une climatisation mobile ! En ces périodes de grosses chaleurs, il est important de s'équiper pour préserver sa santé, et c'est pourquoi nous vous proposons les meilleures baisses de prix sur ce type de produits. Gardez cependant en tête que les offres du Prime Day sont réservées aux abonnés Amazon Prime, mais nous vous expliquons un peu plus bas comme en profiter gratuitement.

Meilleures offres Prime Day 2026

Veuillez noter que les prix affichés peuvent rapidement évoluer en fonction de l'actualité et des stocks disponibles durant la période du Prime Day 2026.

En direct

12:18 - Ces incontournables écouteurs Nothing Ear sont à seulement 65,55€ Bénéficiant d'une remise de 26%, ces écouteurs Nothing Ear sont actuellement à 65,55€ au lieu de 89€ sur le site d'Amazon pour le dernier jour du Prime Day 2026. Ces écouteurs misent sur une qualité audio premium avec un son haute résolution, une réduction de bruit active intelligente et un égaliseur entièrement personnalisable. Leur autonomie peut atteindre jusqu'à 40,5 heures avec le boîtier de charge, tandis que la recharge rapide permet de récupérer plusieurs heures d'écoute en quelques minutes. Ils se distinguent également par leur intégration de ChatGPT lorsqu'ils sont associés à un smartphone Nothing compatible. Un excellent choix pour les mélomanes à la recherche d'écouteurs performants et innovants. Nothing Ear ecouteurs Bluetooth sans Fil avec IntÃ©gration de ChatGPT 11:29 - Cet Xbox Series X certifié reconditionné est à 479,99€ La Xbox Series X reconditionnée permet de profiter de la console la plus puissante de Microsoft à un tarif plus accessible. Elle est en vente à 479,99€ au lieu de 519,99€. Avec son SSD de 1 To, son lecteur Blu-ray 4K et sa prise en charge du 4K jusqu'à 120 images par seconde, elle offre une expérience de jeu fluide et immersive. Compatible avec des milliers de jeux Xbox des générations précédentes, elle séduit aussi par sa rétrocompatibilité complète. Une excellente affaire pour les joueurs qui veulent des performances haut de gamme sans payer le prix du neuf. Xbox Series X (CertifiÃ© ReconditionnÃ©) S'abonner à Amazon Prime gratuitement Les offres de promotion du Prime Day sont réservées aux membres abonnés à Amazon Prime. Ce programme dispose de nombreux avantages, à commencer par des réductions de prix exclusives. Vous pourrez également profiter d'autres services comme Prime Gaming, Prime Video, ou simplement la livraison gratuite en un jour ouvré pour vos commandes Amazon. Notez également qu'une offre d'essai de 30 jours est disponible et résiliable à tout moment si vous désirez profiter des promotions du Prime Day sans vous engager ! Profiter de l'essai gratuit Amazon Prime 10:40 - Ce ventilateur Philips est à 85,89€ sur Amazon Ce ventilateur de plafond Philips Civx, qui bénéficie d'une remise de 17%, combine un puissant brassage d'air et un éclairage LED intégré pour un confort optimal en cette saison de fortes chaleurs. Avec ses six vitesses de ventilation et son flux d'air réversible, il rafraîchit donc l'été, mais aide aussi à mieux répartir la chaleur en hiver. Son éclairage de 2 500 lumens propose trois températures de couleur pour s'adapter à toutes les ambiances. Élégant avec ses pales réversibles blanc et bois clair, il est livré avec une télécommande pour un contrôle simple et pratique.

PHILIPS Civx Ventilateur de Plafond 09:40 - L'Air Frayer de NINJA Foodi est au prix choc de 164,99€ Préparez vos dîners familiaux avec plus de rapidité et sans stress. L'Air Fryer de NINJA Foodi est en remise de 37% sur le site d'Amazon pour les abonnés Amazon Prime. Nourrissez jusqu'à 8 personnes avec son tiroir de 10,4 litres, capable de passer de deux zones de cuisson indépendantes à une MegaZone pour les plats familiaux. Grâce à sa technologie Double Zone, elle prépare simultanément deux recettes différentes avec une cuisson synchronisée. Ses sept modes de cuisson permettent de frire sans huile, rôtir, cuire au four ou encore déshydrater les aliments. Ne sacrifiez plus la saveur au prix de la rapidité et de la quantité, et profitez davantage de vos proches lors des repas. NINJA Foodi FlexDrawer Air Fryer 25/06/26 - 20:00 - Le Meta Quest 3 512 Go s'affiche à -15 % : offrez-vous des sensations fortes Le Meta Quest 3 512 Go s’impose comme le casque de réalité mixte le plus abouti de la gamme Meta... et vous pouvez l'avoir pour seulement 526,99€ au lieu de 619,99€. Doté d’un affichage 4K, d’un large champ de vision et de performances graphiques nettement supérieures à celles de la génération précédente, il offre une immersion remarquable dans les jeux, les films et les expériences interactives. Cette édition exclusive Amazon inclut des contenus bonus pour Gorilla Tag ainsi que 1 000 pierres brillantes. Avec ses 512 Go de stockage et son design sans fil confortable, il s’adresse aux utilisateurs à la recherche d’une expérience de réalité virtuelle et mixte haut de gamme.

Meta Quest 3 512 Go 25/06/26 - 19:30 - Rafraîchissez-vous avec cette machine à glaces en promotion pour 329,99€ La Moulinex Freezi transforme facilement vos ingrédients préférés en desserts glacés et boissons rafraîchissantes. Profitez-en pour 329,99€ au lieu de 349,99€ sur le site d'Amazon. Dotée de cinq programmes automatiques, elle permet de préparer glaces à l’italienne, yaourts glacés, granités, milkshakes et cocktails en quelques instants. Son bol de 1,4 litre convient parfaitement aux moments de partage en famille ou entre amis. Pratique au quotidien, elle intègre également une fonction de nettoyage automatique pour une utilisation simplifiée. Moulinex Freezi, Machine Ã glaces et boissons glacÃ©es 25/06/26 - 19:08 - L'Apple AirTag 2e génération est à seulement 21,99€ L’Apple AirTag (2ᵉ génération) est un petit traqueur conçu pour retrouver facilement ses objets du quotidien comme un porte-clés ou un portefeuille. Grâce à l’application Localiser, il permet une localisation précise et intuitive depuis un iPhone ou une Apple Watch. Son haut-parleur amélioré et sa puce Ultra Wideband offrent un suivi plus efficace, même à distance. Compact et discret, il bénéficie également d’une autonomie d’environ un an avec une pile remplaçable. Pensé pour la sécurité et la confidentialité, il permet de partager la localisation d’un objet avec des contacts de confiance tout en protégeant les données personnelles.

Apple AirTag (2áµ‰ gÃ©nÃ©ration) 25/06/26 - 18:30 - Profitez d'un climatiseur portable EcoFlow pour 1249,00€. L’EcoFlow WAVE 3 est un climatiseur portable conçu pour offrir un confort thermique en toutes circonstances. Vous pouvez bénéficier d'une remise de 17% et vous l'offrir en cette période de canicule pour 1249,00€ au lieu de 1499,00€. Capable de refroidir jusqu’à 1 800 W et de chauffer à 2 000 W, il s’adapte aussi bien aux journées caniculaires qu’aux nuits fraîches. Sa batterie supplémentaire de 1 024 Wh lui assure jusqu’à 8 heures d’autonomie, tandis que son contrôle via application facilite les réglages à distance. Compact et transportable, il s’adresse particulièrement aux amateurs de camping, de vans, de SUV et d’aventures en plein air. Climatiseur portable EcoFlow WAVE 3 25/06/26 - 18:05 - Remise de 13% sur un ventilateur de cou Le ventilateur de cou portable Easy Breeze mise sur la simplicité et la mobilité pour offrir un rafraîchissement à portée de main. Il est au prix de 12.90€ sur le site d'Amazon. Léger, compact et sans fil, il se porte autour du cou afin de garder les mains libres lors des déplacements, activités sportives ou trajets quotidiens. Ses trois niveaux de ventilation permettent d’adapter l’intensité du souffle selon les besoins, tandis que sa batterie rechargeable par USB assure jusqu’à 14 heures d’autonomie. Une solution pratique pour rester au frais à tout moment, notamment dans les espaces non climatisés.

25/06/26 - 17:39 - Canicule : dénichez un ventilateur à seulement 99,99€ Soulagez-vous de la chaleur en vous offrant un ventilateur performant pour seulement 99,99€ au lieu de 129,99€. Le Shark ChillPill est un système de rafraîchissement portable 3-en-1 qui associe ventilateur haute vitesse, brume ultra-fine et technologie InstaChill pour une sensation de fraîcheur immédiate. Compact et léger pour garder les mains libres, il est conçu pour accompagner les déplacements, les voyages et les activités en extérieur. Livré avec trois accessoires dédiés, il offre une solution pratique pour mieux supporter les fortes chaleurs, où que vous soyez. Shark ChillPill SystÃ¨me de ventilateur Ã grande vitesse 25/06/26 - 16:27 - Amazon vend un épilateur Braun à lumière pulsée à moins 33% Deux ans de peau douce pour seulement 349,99€. L'épilateur lumière pulsée Braun couleur or, originellement vendu à 524,96€, est en promotion sur Amazon. Ce célèbre appareil à l'épilation semi-définitive vous fera gagner en confort et en efficacité. Plus besoin de se préoccuper de la repousse des poils : vous pouvez bénéficier des résultats dignes d'un institut depuis votre domicile. Cet épilateur convient pour tout le corps et il est vendu avec 3 modes et têtes différentes. Sa tête flexible couvre 100% de la surface de votre peau, même les zones les plus difficiles à atteindre. Les résultats sont visibles dès la deuxième utilisation pour des séances de 10 minutes pour tout le corps. Il est recommandé de l'utiliser 2 fois par mois pendant 3 mois. Braun Epilateur Lumiere Pulsee SilkÂ·expert Pro 5 25/06/26 - 15:35 - L'enceinte Echo Dot au prix choc de 29,99€ Offrez-vous une enceinte Echo Dot avec accès anticipé à Alexa + pour habiller votre salon au modeste prix de 29,99€ au lieu de 58,98€. Cette réduction de 49% est disponible pour les membres d'Amazon Prime. Cette enceinte est disponible en noir, blanc et bleu marine. Le site vend une expérience audio qualitative "avec des voix plus claires et des basses plus profondes". Cette expérience immersive vous permettra de plonger dans votre musique ou vos podcasts favoris. Vous pouvez la synchroniser avec plusieurs appareils Echo compatibles ou les jumeler avec Fire TV. Cette enceinte donne aussi accès à Alexa pour vous donner la météo, programmer des minuteurs ou vous informer et divertir. Echo Dot (Nouvelle gÃ©nÃ©ration) | Enceinte connectÃ©e Bluetooth et Wi-Fi 25/06/26 - 14:30 - Achetez une caméra extérieure EZVIZ pour moins de 70€ 69,99€ est le prix de la caméra extérieure sans fil avec mode AOV d'EZVIZ. En promotion sur le site d'Amazon, cette caméra à batterie PT avec détection de personnes et de véhicules, vision nocturne et défense active bénéficie d'une réduction folle de 30%. Surveillez votre extérieur continuellement 24h/24 et 7j/7. Bénéficiant d'une consommation d'énergie minimale, vous pouvez alimenter sa batterie via le panneau solaire EZVIZ inclus dans l'achat. Les images de la vidéo-surveillance sont claires grâce à sa résolution 2K+. EZVIZ 2K+ CamÃ©ra ExtÃ©rieure sans Fil avec Mode AOV 25/06/26 - 13:50 - Le nouveau robot piscine sans fil de WYBOT à petit prix Lors de ces fortes chaleurs, nettoyez efficacement et rapidement votre piscine avec le nouveau modèle de robot piscine sans fil C2 Vision-A de WYBOT. Amazon le vend avec une réduction de 11%, soit à 645,04€ au lieu de 721,59€. Il est équipé d'une caméra AI avancée qui détecte et cible intelligemment les saletés pour une eau limpide et propre. Ce robot possède également 8 modes de nettoyage multifonctions et 6 modes experts de trajectoire. Son apprentissage AI adaptatif lui permet de créer une base de données au fur et à mesure qu'il croise et reconnaît différents types de saletés. WYBOT (Nouveau ModÃ¨le) Robot Piscine sans Fil C2 Vision-A

Cette année, le Prime Day 2026 s'étend exceptionnellement sur quatre jours. Il permet aux consommateurs habituels ou de passage de profiter d'une grande variété de réductions sur le site d'Amazon.

Attention, le Prime Day est exclusivement réservé aux abonnés d'Amazon Prime. Mais pas de panique, il existe une astuce pour profiter gratuitement de cette occasion et accéder à des prix bas sur une multitude de produits. Pour cela, créez simplement un nouveau compte et activez l'essai gratuit de Prime Day.

Le Prime Day 2026 débute à partir du mardi 23 juin à 00h01 précises et se terminera le vendredi 26 juin à 23h59. La spécificité de cette année est que cette opération s'étend sur quatre jours et concerne 53 catégories de produits. Ces offres sont cependant réservées aux membres d'Amazon Prime.

Les promotions exclusives concernent notamment l'informatique, la beauté, les ustensiles de cuisine ou encore les produits alimentaires, de quoi satisfaire l'ensemble des membres avant les congés d'été. De plus, les membres Prime peuvent accéder à des avantages exclusifs tels que Prime Video, la livraison gratuite ou Amazon Music. Cet événement va de pair avec les soldes d'été et le Black Friday qui se déroulent quelques semaines autour des dates du Prime Day.

Comment s'abonner gratuitement à Amazon Prime pour profiter du Prime Day ?

Attention : le Prime Day est réservé aux abonnés Amazon Prime, l'offre premium du site. Cependant, une offre d'essai gratuite de 30 jours est proposée. Y souscrire vous permettra de profiter du Prime Day sans débourser un centime pour l'abonnement. Attention à ne pas oublier de le désactiver. Il se renouvelle automatiquement pour un prix de 6,99 euros par mois et 69,90 euros par an !

À noter que le Prime Day n'est pas le seul avantage qu'offre l'abonnement Amazon Prime. Il propose de bénéficier de livraisons en un jour ouvré gratuitement, de l'accès au service de streaming Prime Video ainsi que de différents bonus sur vos jeux vidéos avec Prime Gaming, entre autres.

Qu'est-ce que le Prime Day ?

Le Prime Day est l'une des plus grandes campagnes de promotion, souvent comparé au Black Friday. Il se tient cette année exceptionnellement sur une durée de quatre jours durant lesquels le site Amazon propose de nombreuses promotions sur une large gamme de produits pour ses membres abonnés. A l'origine, il s'agit d'un événement lancé en 2015 pour célébrer les 20 ans du site web d'Amazon.

Le Prime Day est devenu aujourd'hui un rendez-vous incontournable pour les consommateurs du monde entier, surpassant parfois le Black Friday dans les préférences des utilisateurs. En 2019, l'événement avait notamment dénombré plus de 3,5 millions de produits vendus rien qu'en France. Le Prime s'étend désormais sur quatre jours entiers, afin de laisser davantage de temps aux internautes pour profiter de millions de promotions disponibles.