Le Prime Day bat son plein sur Amazon : notre sélection des meilleures promotions

Le Prime Day 2026 entame ses derniers jours avec de nouvelles baisses de prix exclusives. Découvrez notre sélection des meilleures offres.

L'essentiel

Le Prime Day d'Amazon continue avec l'arrivée de nouvelles promotions exclusives à Amazon Prime. Le géant de l'e-commerce choque par ses excellentes baisses de prix sur de multiples produits. Parmi les stars de l'événement, on retrouve notamment le MacBook Air M4 à moins de 1000 euros ou l'écran Apple Studio Display qui perd 33% de son tarif de base.

Les offres du Prime Day sont également l'occasion de craquer pour un nouveau ventilateur ou une climatisation mobile ! En ces périodes de grosses chaleurs, il est important de s'équiper pour préserver sa santé, et c'est pourquoi nous vous proposons les meilleures baisses de prix sur ce type de produits. Gardez cependant en tête que les offres du Prime Day sont réservées aux abonnés Amazon Prime, mais nous vous expliquons un peu plus bas comme en profiter gratuitement.

Meilleures offres Prime Day 2026

Veuillez noter que les prix affichés peuvent rapidement évoluer en fonction de l'actualité et des stocks disponibles durant la période du Prime Day 2026.

En direct

15:35 - L'enceinte Echo Dot au prix choc de 29,99€ Offrez-vous une enceinte Echo Dot avec accès anticipé à Alexa + pour habiller votre salon au modeste prix de 29,99€ au lieu de 58,98€. Cette réduction de 49% est disponible pour les membres d'Amazon Prime. Cette enceinte est disponible en noir, blanc et bleu marine. Le site vend une expérience audio qualitative "avec des voix plus claires et des basses plus profondes". Cette expérience immersive vous permettra de plonger dans votre musique ou vos podcasts favoris. Vous pouvez la synchroniser avec plusieurs appareils Echo compatibles ou les jumeler avec Fire TV. Cette enceinte donne aussi accès à Alexa pour vous donner la météo, programmer des minuteurs ou vous informer et divertir. Echo Dot (Nouvelle gÃ©nÃ©ration) | Enceinte connectÃ©e Bluetooth et Wi-Fi 14:30 - Achetez une caméra extérieure EZVIZ pour moins de 70€ 69,99€ est le prix de la caméra extérieure sans fil avec mode AOV d'EZVIZ. En promotion sur le site d'Amazon, cette caméra à batterie PT avec détection de personnes et de véhicules, vision nocturne et défense active bénéficie d'une réduction folle de 30%. Surveillez votre extérieur continuellement 24h/24 et 7j/7. Bénéficiant d'une consommation d'énergie minimale, vous pouvez alimenter sa batterie via le panneau solaire EZVIZ inclus dans l'achat. Les images de la vidéo-surveillance sont claires grâce à sa résolution 2K+. EZVIZ 2K+ CamÃ©ra ExtÃ©rieure sans Fil avec Mode AOV S'abonner à Amazon Prime gratuitement Les offres de promotion du Prime Day sont réservées aux membres abonnés à Amazon Prime. Ce programme dispose de nombreux avantages, à commencer par des réductions de prix exclusives. Vous pourrez également profiter d'autres services comme Prime Gaming, Prime Video, ou simplement la livraison gratuite en un jour ouvré pour vos commandes Amazon. Notez également qu'une offre d'essai de 30 jours est disponible et résiliable à tout moment si vous désirez profiter des promotions du Prime Day sans vous engager ! Profiter de l'essai gratuit Amazon Prime 13:50 - Le nouveau robot piscine sans fil de WYBOT à petit prix Lors de ces fortes chaleurs, nettoyez efficacement et rapidement votre piscine avec le nouveau modèle de robot piscine sans fil C2 Vision-A de WYBOT. Amazon le vend avec une réduction de 11%, soit à 645,04€ au lieu de 721,59€. Il est équipé d'une caméra AI avancée qui détecte et cible intelligemment les saletés pour une eau limpide et propre. Ce robot possède également 8 modes de nettoyage multifonctions et 6 modes experts de trajectoire. Son apprentissage AI adaptatif lui permet de créer une base de données au fur et à mesure qu'il croise et reconnaît différents types de saletés. WYBOT (Nouveau ModÃ¨le) Robot Piscine sans Fil C2 Vision-A 11:57 - Offrez-vous à prix réduit le Samsung Galaxy Z Flip 7 FE à prix réduit Le Samsung Galaxy Z Flip 7 FE est au prix de 759,00€ au lieu de 1059,00€ sur le site d'Amazon, bénéficiant donc d'une remise de 28%. Ce mobile Android 16 de 6,7 pouces, de 256 Go, équipé de la 5G et de Galaxy AI est livré avec un chargeur secteur rapide 25 W. Disponible en blanc et noir, son design compact qui tient dans une poche vous séduira sûrement. Loin de négliger la performance, ce Samsung vous offre l'expérience d'un mobile haut de gamme avec son capteur photo principal haute résolution de 50 Mpx et sa bonne autonomie. Profitez du Galaxy AI pour vous informer en temps réel ou recevoir des conseils personnalisés. Finalement, son écran externe vous permet de répondre instantanément à des messages, changer de musique ou prendre un selfie sans déplier votre smartphone. Samsung Galaxy Z Flip7 FE 11:15 - Le rasoir électrique Braun Hommes est en promotion ! Le rasoir Braun électrique hommes Séries 9 PRO est en remise de 36% sur le site d'Amazon. Vous pouvez désormais l'acquérir pour la maudite somme de 199,99€ au lieu de 314,90€. Réputé pour être confortable et précis, il est accompagné de 5 éléments de rasage pour les barbes de 1,3 ou 7 jours. Sa tondeuse ProTimmer en acier permet de raser les poils difficiles à atteindre comme les pattes, la moustache et les poils sous le nez. 100 % fabriqué en Allemagne, ce rasoir offre 60 minutes d'autonomie. Il peut être utilisé sur peau mouillée ou sèche, sans que cela n'entache sa performance. Braun Rasoir Electrique Hommes Series 9 PRO+ 9517s 10:55 - Philips Expresso broyeur est à seulement 415,99€ Le PHILIPS Expresso broyeur Série 5400 bénéficie d'une remise impressionnante de 22% sur le site Amazon. Son prix attractif de 415,99€ au lieu de 536,38€ vous permettra de bénéficier d'une machine à grain tactile performante pour commencer vos journées du bon pied. Elle s'adapte à vos goûts en préparant jusqu'à 12 variétés de cafés différents. Son système LatteGo vous permettra d'ajouter aux préparations une mousse de lait onctueuse, en toute simplicité. Elle est également équipée d'une fonction ExtraShot pour déguster un café plus puissant, mais sans amertume. Enfin, vous pouvez enregistrer jusqu'à 4 profils et sélectionner vos cafés préférés sur-mesure instantanément. PHILIPS Expresso broyeur SÃ©rie 5400 10:20 - Remise de 23% sur l'Apple Watch SE 3 L'Apple Watch SE 3 connectée est actuellement au prix de 201,70€ au lieu de 299,00€ sur le site d'Amazon pour les abonnés Amazon Prime. Au-delà de pouvoir passer vos appels ou envoyer un message sans sortir votre téléphone, elle est un véritable outil pour vous accompagner dans votre quotidien. Elle est équipée d'un score de sommeil pour mesurer la qualité de vos nuits, d'un capteur de température pour proposer un bilan de votre état de santé, ainsi que d'une détection d'accidents et de chutes pour contacter automatiquement les secours. Cette montre a une autonomie de 18 heures, affirme la marque. Elle est résistante à l'eau et possède des capteurs de mouvements, d'un haut-parleur et d'un micro. 09:50 - Le Prime Day baisse le prix de ce spa Le spa gonflable Intex Pure Spa Sahara 6 Places 28428EX Beige est un spa élégant et spacieux conçu pour offrir des moments de détente à domicile en famille ou entre amis. Pouvant accueillir jusqu’à 6 personnes, il dispose de 140 diffuseurs à bulles pour une expérience relaxante, d’une structure FiberTech renforcée garantissant confort et robustesse, ainsi que d’un système de chauffage pouvant atteindre 40°C. Facile à installer et à utiliser grâce à son panneau de commande digital intégré, il est livré avec plusieurs accessoires pratiques, dont un tapis de sol thermique, un diffuseur de produit, deux cartouches de filtration et un sac de rangement. Avec sa finition beige sobre et moderne, il s’intègre harmonieusement à tout espace extérieur. Intex Pure Spa Sahara 6 Places 28428EX Beige

24/06/26 - 20:00 - Le Prime Day brade le prix de la DJI Osmo Pocket 3 Ce Prime Day 2026, DJI frappe fort avec son Osmo Pocket 3 Créateur Bundle en promotion. Capteur CMOS 1 pouce, vidéo 4K/120 fps, stabilisation mécanique 3 axes et suivi automatique des sujets : la petite caméra coche toutes les cases du vlogging sans compromis. Un micro sans fil est également inclus dans ce bundle, et le tout dans un format tenant littéralement dans la poche. Difficile de faire mieux à ce gabarit. 24/06/26 - 19:39 - Cette TV Hisense est en promo pour le Prime Day Voici une jolie offre sur la TV 75 pouces de la marque Hisense. Elle dispose d'une dalle QLED 4K avec une compatibilité HDR très complète incluant Dolby Vision IQ et HDR10+ Adaptive qui ajustent automatiquement l'image selon la luminosité de la pièce. Le son est assuré par deux haut-parleurs 15 W compatibles Dolby Atmos, et la Smart TV tourne sous VIDAA U9 avec accès à Alexa et AirPlay 2. À noter que le modèle 75 pouces utilise une dalle IPS plutôt que VA, ce qui implique un contraste moins profond que les autres tailles de la gamme — à garder en tête pour une utilisation en pièce sombre. TV Hisense 75 pouces 24/06/26 - 19:02 - La console ASUS ROG Ally en promo pour le Prime Day Le Prime Day 2026 réserve également une belle surprise aux amateurs de gaming nomade. ASUS dévoile sa ROG Xbox Ally, une console PC portable de 7 pouces qui mise sur un écran FHD à 120 Hz pour une fluidité exemplaire en toutes circonstances. Sous le capot, le processeur AMD Ryzen Z2 cadencé à 3,8 GHz s'appuie sur 16 Go de RAM LPDDR5 et un SSD de 512 Go pour absorber les jeux les plus exigeants sans broncher. Le tout tourne sous Windows 11 Home, ouvrant la porte à l'ensemble de la bibliothèque PC en plus du catalogue Xbox. Une machine redoutable pour jouer partout, sans compromis. ASUS ROG Ally 499,00â‚¬ VOIR L'OFFRE sur Amazon 24/06/26 - 18:40 - La liseuse Kindle est en promo pour le Prime Day Amazon ne pouvait pas oublier sa propre liseuse pour ce Prime Day 2026. La Kindle Paperwhite Signature Edition 2024 s'offre une belle mise en avant avec son écran E Ink de 7 pouces affichant une résolution de 300 ppp pour une lisibilité irréprochable en toutes circonstances. Sa luminosité s'ajuste automatiquement selon l'environnement, que ce soit en plein soleil ou dans le noir complet, tandis que ses 32 Go de stockage en font la compagne idéale des grands lecteurs. La charge sans fil, l'autonomie pouvant atteindre 12 semaines et la résistance à l'eau IPX8 complètent un tableau déjà très convaincant. La version premium de la Paperwhite, sans publicité et sans compromis. Amazon Kindle Paperwhite Signature Edition 2024 24/06/26 - 18:12 - Un grand réfrigérateur avec une grande promo pour le Prime Day On reste dans le gros électroménager avec une nouvelle opportunité à saisir lors de ce Prime Day 2026. Le réfrigérateur américain Beko GNO5322XPN fait en effet son retour sous les projecteurs, un side-by-side en inox de 532 litres qui conjugue grande capacité et allure premium. Idéal pour les familles nombreuses qui ne veulent pas faire de compromis sur le style. 24/06/26 - 17:48 - Equipez-vous d'une nouvelle télé avec cette promo du Prime Day Xiaomi Le Prime Day 2026 est une bonne fenêtre pour s'offrir un grand écran sans y laisser une fortune. Le Xiaomi TV F Pro 75 pouces propose une dalle QLED 4K avec HDR10+ et technologie MEMC pour lisser les images en mouvement, le tout sous Fire OS avec Alexa intégré pour la recherche vocale. La compatibilité Apple AirPlay permet de projeter facilement le contenu d'un iPhone ou d'un Mac sans intermédiaire. En mode jeu, le Game Boost monte à 120 Hz via HDMI. À noter : le taux de rafraîchissement natif reste à 60 Hz, ce qui peut limiter les configurations gaming les plus exigeantes en 4K/120 Hz. Pour du cinéma, des séries ou un usage familial au quotidien, le rapport taille/prix reste difficile à contester sur cette diagonale. TV F Pro Xiaomi 24/06/26 - 17:25 - Le Prime Day baisse le prix de cet aspirateur robot Dreame Envie de passer à l'aspirateur robot ? Le Prime Day propose une promo sur le Dreame L40S Pro Ultra. Avec 19 000 Pa d'aspiration et sa double brosse HyperStream anti-nœuds, il vient à bout de la poussière fine comme des débris plus encombrants, sur sols durs comme sur moquettes. Sa serpillière se nettoie à l'eau chaude à 75°C entre chaque pièce et sèche automatiquement en fin de cycle, ce qui évite les mauvaises odeurs. Un investissement conséquent, mais qui tient ses promesses selon les retours utilisateurs. Aspirateur robot Dreame LIRE PLUS

Cette année, le Prime Day 2026 s'étend exceptionnellement sur quatre jours. Il permet aux consommateurs habituels ou de passage de profiter d'une grande variété de réductions sur le site d'Amazon.

Attention, le Prime Day est exclusivement réservé aux abonnés d'Amazon Prime. Mais pas de panique, il existe une astuce pour profiter gratuitement de cette occasion et accéder à des prix bas sur une multitude de produits. Pour cela, créez simplement un nouveau compte et activez l'essai gratuit de Prime Day.

Le Prime Day 2026 débute à partir du mardi 23 juin à 00h01 précises et se terminera le vendredi 26 juin à 23h59. La spécificité de cette année est que cette opération s'étend sur quatre jours et concerne 53 catégories de produits. Ces offres sont cependant réservées aux membres d'Amazon Prime.

Les promotions exclusives concernent notamment l'informatique, la beauté, les ustensiles de cuisine ou encore les produits alimentaires, de quoi satisfaire l'ensemble des membres avant les congés d'été. De plus, les membres Prime peuvent accéder à des avantages exclusifs tels que Prime Video, la livraison gratuite ou Amazon Music. Cet événement va de pair avec les soldes d'été et le Black Friday qui se déroulent quelques semaines autour des dates du Prime Day.

Comment s'abonner gratuitement à Amazon Prime pour profiter du Prime Day ?

Attention : le Prime Day est réservé aux abonnés Amazon Prime, l'offre premium du site. Cependant, une offre d'essai gratuite de 30 jours est proposée. Y souscrire vous permettra de profiter du Prime Day sans débourser un centime pour l'abonnement. Attention à ne pas oublier de le désactiver. Il se renouvelle automatiquement pour un prix de 6,99 euros par mois et 69,90 euros par an !

À noter que le Prime Day n'est pas le seul avantage qu'offre l'abonnement Amazon Prime. Il propose de bénéficier de livraisons en un jour ouvré gratuitement, de l'accès au service de streaming Prime Video ainsi que de différents bonus sur vos jeux vidéos avec Prime Gaming, entre autres.

Qu'est-ce que le Prime Day ?

Le Prime Day est l'une des plus grandes campagnes de promotion, souvent comparé au Black Friday. Il se tient cette année exceptionnellement sur une durée de quatre jours durant lesquels le site Amazon propose de nombreuses promotions sur une large gamme de produits pour ses membres abonnés. A l'origine, il s'agit d'un événement lancé en 2015 pour célébrer les 20 ans du site web d'Amazon.

Le Prime Day est devenu aujourd'hui un rendez-vous incontournable pour les consommateurs du monde entier, surpassant parfois le Black Friday dans les préférences des utilisateurs. En 2019, l'événement avait notamment dénombré plus de 3,5 millions de produits vendus rien qu'en France. Le Prime s'étend désormais sur quatre jours entiers, afin de laisser davantage de temps aux internautes pour profiter de millions de promotions disponibles.