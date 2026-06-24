Prime Day : l'Apple Studio Display s'offre une promotion choc de -32%

Le Prime Day 2026 bat son plein pour les abonnés d'Amazon Prime. Parmi les offres les plus attractives du moment, l'Apple Studio Display bénéficie d'une remise particulièrement intéressante.

L'Apple Studio Display 2025 est en promotion depuis ce mardi à 9h. Ce fameux écran est l'une des promotions folles que propose Amazon lors de son Prime Day qui, cette année, s'étalera exceptionnellement sur quatre jours. La campagne promotionnelle, souvent comparée au Black Friday, a débuté ce mardi 23 juin à 00h01 et se terminera le 26 juin à 23h59.

L'Apple Studio Display 2025 de Apple à prix cassé

Impossible de passer à côté de l'Apple Studio Display 2025, l'un des produits phares en promotion. Amazon propose en ce moment deux déclinaisons avec une réduction intéressante :

l'Apple Studio Display - Verre Standard - Kit de Montage VESA (2025) au prix de 1149€ au lieu de 1699 €, soit une réduction de 32% ;

Apple Studio Display - Verre Standard - Kit de Montage VESA â€‹â€‹â€‹â€‹â€‹â€‹â€‹ (2025)

​​​​

l'Apple Studio Display - Verre Nano‑texturé - Support à Inclinaison réglable (2025) au prix de 1249€ au lieu de 1637,10€, soit une réduction de 24%.

Apple Studio Display - Verre Nanoâ€‘texturÃ© - Support Ã Inclinaison rÃ©glable â€‹â€‹â€‹â€‹â€‹â€‹â€‹ (2025)

Un produit phare d'Apple

L'Apple Studio Display 2025 est l'écran haut de gamme par excellence de la firme américaine. Sa version standard est commercialisée en Europe pour un prix de lancement autour de 1699 €. Elle arbore une taille de 27 pouces, une définition 5120 * 2880 (5K Retina) et bénéficie d'une technologie Mini-LED. Il compte d'autres avantages, comme la possibilité de l'intégrer à macOS.

Comment en profiter si vous n'êtes pas membres Amazon Prime ?

Si vous n'avez pas souscrit à un abonnement Amazon Prime, vous pouvez encore le faire pour profiter gratuitement du Prime Day. En effet, une offre d'essai gratuite de 30 jours est proposée. Y souscrire vous permettra de profiter du Prime Day sans débourser un centime pour l'abonnement. Attention à ne pas oublier de le désactiver. Il se renouvelle automatiquement pour un prix de 6,99 euros par mois et 69,90 euros par an !