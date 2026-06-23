Prime Day 2026 : prix record pour l'iPhone 17 Pro Max à 1 304 €

L'iPhone 17 Pro Max est en vente sur Amazon pour un prix inédit de 1304 €. Profitez de cette promotion du Prime Day.

Le Prime Day 2026, qui s'étend du mardi 23 juin à 00h01 au 26 juin à 23h59, propose d'innombrables promotions dans de nombreuses catégories : cuisine, maison, beauté ou bien high-tech. Côté tech, des offres méritent particulièrement l'attention, notamment les produits Apple qui sont vendus à des prix très alléchants.

L'iPhone 17 Pro Max 256 Go à 1304 €

La célèbre firme américaine propose une réduction de 12% sur son iPhone 17 Pro Max 256 G, qui passe donc de 1479€ à 1304€. Bénéficiant d'un écran de 6.9 pouces, d'une puce A19 Pro, d'une autonomie record et d'un système caméra Pro Fusion, il est proposé à ce prix dans sa couleur argent.

Apple iPhone 17 Pro Max 256 Go : Ã‰cran 6,9 Pouces, Puce A19 Pro, Autonomie Record sur iPhone, SystÃ¨me camÃ©ra Pro Fusion, CamÃ©ra Avant Center Stage ; Argent

Un mobile très performant

Ce modèle iPhone, sorti en septembre 2025, est le dernier en date avant la sortie de l'iPhone 18 dans quelques mois. Il présente toujours un design minimaliste avec une puissance exceptionnelle. Son ceramic shield, disposé à l'avant et à l'arrière du mobile, le rend plus résistant aux fissures et aux rayures. Sans parler de son autonomie record offrant jusqu'à 37 heures de lecture vidéo et jusqu'à 50% de charge en 20 minutes. Enfin, ce modèle est connecté à la Wi-Fi 7, à la 5G, au Bluetooth 6 et à la technologie eSIM.

Une caméra qui défie toute concurrence

Selon le site Amazon, la caméra arrière 48 MP de l'iPhone 17 Pro Max équivaut à "8 objectifs pro à portée de main". Sa caméra avant center stage 18 MP propose un cadrage qui s'adapte aux images, ainsi que le système de double capture pour "l'enregistrement avant et arrière simultané".