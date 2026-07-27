Test de Neow Safe Plus : un premier téléphone rudimentaire mais efficace

Nous avons testé pour vous le Neow Safe Plus. Ce téléphone très abordable satisfait sa promesse principale : offrir un appareil simple et sécurisé.

Le Neow Safe Plus, sorti le 24 octobre 2025, a pour objectif d'offrir un premier smartphone abordable aux enfants et mineurs afin de les éduquer progressivement aux usages numériques de manière sécurisée, toujours sous la supervision des parents. Entre sécurité, qualité et performance, est-il satisfaisant pour un smartphone entrée de gamme ou pour les parents souhaitant protéger leurs enfants des diverses menaces concomitantes à la détention d'un mobile ? Nous l'avons testé pour vous.

Note de la rédaction Points forts Usage et design moderne

Un rapport qualité/prix attractif

Une recharge et une connectivité bluetooth satisfaisantes

Un filtre Neow très efficace

Messagerie et appels parfaitement fonctionnels Points faibles Des options de contrôle parental facilement désactivables par l'enfant dès ses 15 ans

Aucune restriction au niveau de la messagerie et des appels

Une autonomie qui laisse à désirer

Une qualité photo moindre

Pertinence contestable de l'absence de réseaux sociaux et de navigateur

© Linternaute

Le design moderne du Neow SAFE Plus, tout comme ses fonctionnalités, sont, à premier abord, sensiblement les mêmes que ceux d'un mobile classique. Il peut dispose notamment d'un tiroir pouvant contenir 2 cartes Nano SIM ou 1 Nano + 1 TF.

Le Neow SAFE Plus est plutôt fin, rendant sa prise en main agréable, notamment du fait qu'il ne pèse que 199 g. Le smartphone est assez compact pour glisser dans un sac à dos, mais assez grand pour bénéficier d'une taille d'écran très satisfaisante à l'usage. Son fini brillant en fait un téléphone moderne, loin des simples téléphones à clapet. La marque propose notamment trois coloris avec du noir, du violet et du bleu.

De même, les icônes des applications, leur lancement ou encore leur configuration ne changent pas par rapport aux modèles adultes disponibles actuellement sur le marché. Un enfant ou adolescent ne sera donc pas trop dépaysé s'il a déjà eu un téléphone classique entre les mains.

Évidemment, en raison de son prix, il est illusoire d'attendre une qualité photo premium. Les usages basiques sont couverts comme la messagerie et les appels. L'utilisation est simple et la performance est plutôt qualitative. Le téléphone réceptionne aussi bien les appels que les messages et aucune dysfonctionnalité n'est à noter.

Par contre, comme on peut l'attendre, la qualité photo n'est pas optimale. Équipé d'une caméra arrière de 13 MP et d'une caméra frontale de 8 MP. La luminosité, la netteté et la couleur des photos font que l'appareil photo du Neow Safe Plus n'est absolument pas comparable à celui d'un Apple ou à un Samsung. La caméra intérieure n'est accessible que via le réglage manuel, et non en mode portrait, ce qui est assez dommage. Le rendu est en effet souvent terne et trop lissé. Pour les amateurs de photo, il est donc préférable d'opter pour un autre modèle.

Photo prise avec la caméra de Neow Safe Plus © Linternaute

Photo prise avec la caméra de Neow Safe Plus © Linternaute

La configuration, au départ, prend du temps. L'application de messagerie est par défaut directement connectée à Google et Gmail, ce qui peut poser certaines contraintes si l'enfant ou les parents n'ont pas déjà un compte. Mais la marque souligne que cette connexion n'est pas obligatoire. Le téléphone fonctionnera dès lors sans accès à internet et sans applications tierces.

Pour utiliser l'application Caméra, il est obligatoire d'accorder des obligations supplémentaires qui ne sont pas nécessaires pour les mobiles plus classiques, à savoir la localisation et les données cellulaires, tout comme le micro. Ces autorisations peuvent être superflues, injustifiées par rapport à l'usage de la caméra, mais bon nombre de mobiles concurrents font de même aujourd'hui.

Lorsque l'on examine de plus près l'écran d'accueil, seules les applications basiques sont affichées et faciles d'accès : la messagerie, les appels ainsi que les contacts. Cette disposition est justifiée par le public visé. Elle permet de limiter les distractions. Les autres applications sont cachées et ne se dévoilent qu'en faisant glisser votre doigt de bas en haut sur l'écran d'accueil.

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Le Neow SAFE Plus est livré avec Android 14. Une version sortie en 2024, et qui accuse donc déjà un peu de retard par rapport aux derniers standards Android. Le logiciel devrait cependant être utilisable et mis à jour fréquemment pendant encore quelques années (de quoi attendre que l'adolescent atteigne sa majorité et obtienne un smartphone classique).

Les parents contrôlent en définitive les applications qui peuvent être téléchargeables par l'enfant, exception faite des réseaux sociaux, même si le smartphone pré-sélectionne par défaut Gmail, Pronote, Duolingo, RATP ou encore LCL. Les applications accessibles évoluent donc exclusivement au gré des décisions des parents. Sont inaccessibles et non disponibles par défaut les réseaux sociaux, mais également les navigateurs, les applications de rencontre, les paris sportifs ou encore des contenus pour adultes.

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Cette personnalisation est rendue possible par le "filtre Neow", une "couche de sécurité intégrée au cœur d'Android" qui ne peut pas être désinstallée, désactivée, ou contournée par réinitialisation", selon la marque. En effet, aucun contournement direct n'est possible. Pour accéder au portail d'administration dédié, il faut un mot de passe spécifique, différent du compte Google parent.

Ce modèle de Neow fonctionne dès lors avec le "filtre Neow", mais aussi Google Family Link, l'application de supervision parentale de Google. Il permet de gérer le temps d'écran, approuver les installations et géolocaliser l'appareil. Pourtant, la géolocalisation et d'autres contrôles sont facilement désactivables à partir de 15 ans. De même, si l'enfant ment sur son âge auprès de Google, aucune mesure de sécurité ne fonctionne, à part l'installation restrictive des applications via le "filtre Neow", quelque soit l'âge du mineur. Il faut noter que l'usage de cette application nécessite que l'enfant possède un compte Google lui-même.

© Google X Apple Store

Des restrictions facilement contournables

Le Neow Safe Plus ne donne donc pas accès aux réseaux sociaux. Il s'agit là de l'un des arguments phares de la marque pour séduire les parents. En effet, il est strictement impossible de télécharger un seul réseau social, que ce soit YouTube, WhatsApp, Instagram, Facebook, ou encore Twitter. De manière générale, il est impossible de passer par l'application Google Play pour installer des applications. Tout passe par l'interface native "Store".

La conséquence particulièrement intéressante de ce système, c'est la diminution du temps passé sur les réseaux et la diminution de la tentation quotidienne de les consulter régulièrement. Toutefois, rien n'empêche le mineur de se créer un compte et d'y accéder sur ordinateur. Bien que cet appareil puisse ne pas lui être fourni ou soit tout simplement moins rapide d'accès, aucune assurance n'est donnée au parent que son enfant n'utilise pas du tout les réseaux sociaux. Enfin, la prochaine interdiction des réseaux sociaux aux moins de 15 ans, adoptée à l'échelle nationale, pourrait rendre obsolète un tel dispositif.

La même réflexion peut être menée pour les autres applications inaccessibles sur Neow Safe Plus, citées plus haut.

Comme évoqué précédemment, certaines options de sécurité sont activables depuis les réglages du téléphone. Par exemple, il est possible de paramétrer un message automatique signalant de "lever la tête" lorsque le mineur utilise son téléphone en marchant. Cette fonctionnalité préventive est pertinente, mais peut être aisément désactivée par l'enfant à partir de 15 ans. Aucun code n'est demandé, ni aucun système d'authentification n'est mis en place.

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Aucune restriction au niveau de la messagerie et des appels

Le principal bémol du Neow Safe Plus est que n'importe qui peut envoyer un message et appeler l'utilisateur. Aucune restriction n'est clairement affichée ni explicitement revendiquée par la marque dans son site officiel. Ainsi, l'adolescent peut très bien récupérer le numéro de téléphone d'une personne malintentionnée et entretenir des relations par téléphone dans le dos des parents (qui pourront tout de même consulter les appels passés).

Pour recharger complètement le smartphone, 3 heures et quelques dizaines de minutes sont nécessaires. Son temps de recharge est donc similaire à ce que l'on retrouve sur le marché. Le Neow SAFE Plus est compatible USB-C et il est fourni avec un câble USB. Il possède également une batterie de 5150 mAh, ainsi qu'un espace de stockage de 128 Go, largement suffisant pour l'usage auquel il est destiné. Notez que le Neow SAFE Plus n'est pas compatible avec les réseaux 5G, même si l'utilisateur dispose d'un forfait compatible.

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La marque indique une autonomie de 530 heures en veille avec SIM, une autonomie en musique de 20 heures et une autonomie en communication de 17 heures. D'après notre test, l'autonomie n'est pas aussi performante : un appel d'une heure a suffi à consommer considérablement la batterie et la vider de près de 40%.

Finalement, les appareils, tels que les écouteurs, se connectent facilement et rapidement via Bluetooth. Ils peuvent exceptionnellement bénéficier du port Jack, un branchement devenu de plus en plus rare sur le marché des smartphones.

Le Neow Safe Plus constitue une bonne porte d'entrée pour un premier smartphone. Malgré quelques limites dans le contrôle parental et des performances modestes pour l'appareil photo, il remplit son objectif principal en supprimant efficacement l'accès, depuis le mobile, à des applications et des contenus plus sensibles. À seulement 149,90 euros, il représente une alternative intéressante pour offrir à son enfant des fonctionnalités primaires, comme les appels et la messagerie, le tout avec un design moderne, sans recourir à des marques haut de gamme.