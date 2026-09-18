iPhone 18 Pro face au 17 Pro : les nouveautés justifient-elles vraiment de changer?

Disponible depuis ce vendredi 18 septembre, l'iPhone 18 Pro améliore la photo, la puissance soutenue et l'autonomie par rapport au 17 Pro. Pour autant, un smartphone haut de gamme acheté il y a un an reste très performant : l'intérêt du changement dépend donc d'usages précis.

Ce qu'il faut retenir

Photo : ouverture variable sur le 18 Pro, fixe sur le 17 Pro

Puissance : progression graphique annoncée jusqu'à 40%

Batterie : jusqu'à 34h sur le 18 Pro contre 31h sur le 17 Pro

Stockage : plafond porté jusqu'à 2 To sur la nouvelle génération

VOIR L'IPHONE 18 PRO SUR AMAZON

Photo : le 18 Pro gagne une ouverture variable

L'iPhone 17 Pro conserve une caméra principale de 48 mégapixels à ouverture fixe, alors que le 18 Pro peut modifier son ouverture. Cette évolution donne davantage de contrôle sur la lumière et la profondeur de champ, notamment pour les portraits ou les scènes difficiles. Apple complète ce changement par des commandes manuelles plus poussées, un avantage surtout destiné aux utilisateurs qui prennent beaucoup de photos ou tournent régulièrement.

A20 Pro, refroidissement et batterie : des gains utiles, pas une révolution

La puce A20 Pro s'accompagne d'une chambre à vapeur revue et Apple avance jusqu'à 40% de progression graphique par rapport au 17 Pro. L'autonomie annoncée monte aussi : jusqu'à 34 heures de lecture vidéo sur le 18 Pro et 43 heures sur le Pro Max, contre 31 et 37 heures pour la génération précédente. Ces écarts peuvent compter pour le jeu, la vidéo et les longues journées, moins pour un usage modéré.

VOIR L'IPHONE 18 PRO SUR AMAZON

Faut-il changer après un an?

Pour un iPhone 17 Pro en bon état, le renouvellement n'est pas indispensable. Le 18 Pro se justifie davantage si l'on exploite la photo avancée, si l'autonomie du modèle actuel est déjà limitante ou si le stockage supérieur à 1 To répond à un besoin professionnel. Sinon, conserver le 17 Pro évite une dépense élevée pour des progrès qui restent ciblés plutôt que transformateurs.