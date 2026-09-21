Tablette 2026 : iPad, Samsung ou Lenovo, laquelle choisir ?

Choisir une tablette en 2026, c'est choisir un écosystème pour cinq à dix ans. Nous avons comparé 10 modèles Apple, Samsung et Lenovo, de 10,1 à 13 pouces, puce M5 à Helio G85, pour orienter chaque acheteur selon son équipement existant : iPhone, Android ou premier achat.

Le taux de rafraîchissement de l'écran structure désormais la sélection : 60 Hz sur les modèles d'entrée de gamme, 144 Hz sur le Lenovo IdeaTab Pro et le Yoga Tab Plus, un écart visible à l'usage pour la vidéo et la navigation. La mémoire vive suit la même logique : 4 Go de RAM sur le Lenovo Tab 10.1, 16 Go sur le Yoga Tab Plus, un écart déterminant pour tenir cinq ans sans ralentissement. L'affichage marque le troisième saut : HD standard d'un côté, 3K sur les Lenovo milieu de gamme et Ultra Retina XDR sur l'iPad Pro M5 de l'autre.

Apple, Samsung et Lenovo couvrent l'ensemble du spectre, du basique au haut de gamme. Encore faut-il choisir un modèle adapté à son usage réel, à la taille d'écran souhaitée et à l'écosystème déjà en place, que l'on soit un utilisateur voulant remplacer un ordinateur, un acheteur cherchant un grand écran fiable sans surcoût, ou un primo-accédant pour un usage Wi-Fi basique.

Notre sélection de 10 tablettes pour tous les usages en 2026

5 critères pour bien choisir sa tablette en 2026

Puissance de la puce : une puce récente (M5, M3, Snapdragon 8 Gen 3) garantit des mises à jour système pendant plusieurs années ; un processeur d'entrée de gamme comme le Helio G85 peut montrer ses limites au bout de deux ou trois ans d'usage intensif.

: une puce récente (M5, M3, Snapdragon 8 Gen 3) garantit des mises à jour système pendant plusieurs années ; un processeur d'entrée de gamme comme le Helio G85 peut montrer ses limites au bout de deux ou trois ans d'usage intensif. Qualité et résolution de l'écran : évaluer la résolution (HD, 3K, Ultra Retina XDR), la luminosité et le taux de rafraîchissement (60 Hz ou 144 Hz) pour juger si l'affichage va pouvoir durer cinq ans au quotidien.

: évaluer la résolution (HD, 3K, Ultra Retina XDR), la luminosité et le taux de rafraîchissement (60 Hz ou 144 Hz) pour juger si l'affichage va pouvoir durer cinq ans au quotidien. Accessoires inclus dans la boîte : le S Pen est inclus sur les Galaxy Tab S11 et S10 FE, le kit clavier et stylet est fourni sur le Lenovo Yoga Tab Plus, des accessoires vendus séparément alourdissent la facture finale.

: le S Pen est inclus sur les Galaxy Tab S11 et S10 FE, le kit clavier et stylet est fourni sur le Lenovo Yoga Tab Plus, des accessoires vendus séparément alourdissent la facture finale. Mémoire vive et stockage : 4 Go de RAM et 64 Go de stockage suffisent pour un usage basique, mais 8 Go de RAM minimum et 128 Go de stockage restent préférables pour un achat raisonné sur la durée.

: 4 Go de RAM et 64 Go de stockage suffisent pour un usage basique, mais 8 Go de RAM minimum et 128 Go de stockage restent préférables pour un achat raisonné sur la durée. État et certification du produit : un reconditionné sans certification constructeur expose à des risques sur la batterie, privilégier le neuf avec garantie constructeur ou un reconditionné certifié avec garantie d'un an minimum.

Samsung Galaxy Tab S11 Ultra : l'écran AMOLED 14,6 pouces qui place la tablette Android au sommet

© Samsung Galaxy Tab S11 Ultra

Le Samsung Galaxy Tab S11 Ultra mise sur un écran Dynamic AMOLED 2X de 14,6 pouces pour s'imposer en tête du marché des tablettes Android haut de gamme. La dalle 120 Hz affiche 2960 x 1848 pixels avec une luminosité et une fluidité sans équivalent dans cette catégorie. Le Snapdragon 8 Elite, gravé en 4 nm, est la puce Android la plus récente disponible en 2025 : elle garantit des performances sans ralentissement sur plusieurs années.

Le Snapdragon 8 Elite et le S Pen fourni dans la boîte

Processeur : le Snapdragon 8 Elite (4 nm) fait tourner plusieurs applications simultanément sans ralentissement, un niveau de puissance qui assure cinq ans d'usage sans obsolescence.

Affichage : l'écran Dynamic AMOLED 120 Hz rend les textes nets, la vidéo précise et l'écriture au stylet sans décalage perceptible.

Stylet : le S Pen est inclus dans la boîte, prêt à l'emploi dès le déballage, sans pile ni accessoire séparé à acheter.

Stockage et RAM : 12 Go de RAM et 256 Go de stockage en configuration de base, jusqu'à 16 Go et 512 Go, suffisant pour stocker photos, vidéos et documents sur plusieurs années.

Achat : vendue neuve sur Samsung.com avec garantie constructeur et SAV Samsung France.

Un poste de travail et un écran de divertissement dans un seul appareil

Vous ouvrez un PDF : les caractères sont nets, la page s'affiche en entier sans zoomer. Vous prenez le S Pen et annotez directement, le stylet répond sans décalage. Vous activez Samsung DeX avec un clavier Bluetooth : la tablette affiche une interface façon PC, avec plusieurs fenêtres ouvertes. La batterie de 11 200 mAh tient une journée complète. Le clavier Book Cover reste une option payante séparée, comme sur toutes les tablettes premium du marché.

Un format 14,6 pouces conçu pour être posé, pas porté

La Galaxy Tab S11 Ultra est la tablette Android la plus aboutie disponible en 2025 : écran, puce, stylet inclus, achat neuf avec SAV France. Aucun modèle Android concurrent ne réunit ces quatre points à ce niveau. Le prix est élevé, c'est le seul point d'arrêt, structurel au segment ultra. Le format et le poids la rendent moins pratique à tenir à la main sur de longues durées : c'est une tablette faite pour être posée. Ce modèle convient à l'acheteur qui investit une fois pour cinq à dix ans et ne fait aucun compromis sur la qualité d'affichage.

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Apple iPad Pro 13 M5 : la puce M5 au sommet des tablettes tactiles en 2025

© Apple iPad Pro 13 M5

L'Apple iPad Pro 13 M5 s'appuie sur la puce M5 avec Neural Accelerators pour délivrer la puissance la plus élevée du marché des tablettes en 2025. Ce processeur, identique à celui des MacBook, propulse 16 Go de RAM et absorbe sans effort le montage vidéo, la retouche photo et la bureautique. Sur ce créneau premium, aucune tablette Android n'approche ce niveau de performances. Un achat qui ne sera pas dépassé avant plusieurs années.

Un écran Tandem OLED qui place la tablette hors catégorie

Écran Ultra Retina XDR Tandem OLED 13 pouces à 120 Hz : noirs profonds, luminosité élevée, défilement d'une fluidité visible à l'œil nu, sans scintillement.

Puce M5 : aucune latence constatée, même sur des fichiers lourds ou plusieurs applications ouvertes simultanément.

Châssis aluminium brossé de moins de 5,1 mm : finition irréprochable, légèreté réelle malgré le format 13 pouces.

256 Go de stockage et 16 Go de RAM en configuration d'entrée Pro : une capacité qui absorbe les évolutions d'iPadOS sur la durée.

Apple Pencil Pro et clavier Magic Keyboard vendus séparément : prévoir un budget accessoires conséquent pour un usage complet.

Face ID, grand affichage, réactivité immédiate : l'iPad au quotidien

Vous posez l'iPad Pro 13 M5 sur la table et Face ID déverrouille l'écran avant même que vous ayez posé les mains dessus. Vous ouvrez une photo, vous lancez une vidéo, vous rédigez un document : tout répond sans délai. Le grand format 13 pouces rend la lecture confortable sans forcer sur les caractères. Malgré sa taille, vous le glissez dans un sac sans y penser. Avec le temps, cet apple iPad remplace l'ordinateur pour la plupart des usages courants.

La puce M5 dans un écosystème iPadOS qui ne l'exploite pas encore pleinement

L'Apple iPad Pro 13 M5 est la tablette la plus puissante du marché. Pour les usages courants, bureautique, lecture, vidéo, appels, une fraction de cette puissance suffit. Les profils créatifs avancés noteront qu'iPadOS reste en retrait de macOS sur certains logiciels professionnels pointus. La qualité photo de l'appareil arrière déçoit quelques utilisateurs, à relativiser : cet iPad pro n'est pas conçu comme un appareil photo principal. Ce modèle haut de gamme convient à ceux qui veulent investir une fois dans une tablette Apple durable, polyvalente, sans compromis sur l'affichage ni sur les performances.

Prix : 1549 €

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Samsung Galaxy Tab S11 : le stylet S Pen inclus dans la boîte, sans surcoût

© Samsung Galaxy Tab S11

Sur le segment des tablettes Android haut de gamme au format 11 pouces, la Samsung Galaxy Tab S11 se distingue par un avantage structurel : le stylet S Pen nouvelle génération est fourni dans la boîte. L'écran AMOLED 11 pouces associé à ce stylet place la Tab S11 dans une catégorie à part parmi les tablettes tactiles Android, écrire, annoter un PDF ou signer un document ne nécessite aucun achat complémentaire dès le déballage.

Une semaine d'usage sans réseau Wi-Fi disponible

Écran AMOLED 11 pouces : affichage lumineux et contrasté, confortable en intérieur comme en extérieur, lecture prolongée sans fatigue visuelle.

S Pen inclus : stylet précis livré sans surcoût, logé dans la tablette, prêt à annoter ou écrire à la main sans configuration.

Processeur haut de gamme : puce de dernière génération, fluidité assurée sur les applications, la vidéo et le multitâche sur plusieurs années.

128 Go de stockage : capacité solide pour photos, applications et documents sans saturation rapide.

Mode Samsung DeX : connectée à un écran externe, la tablette fonctionne comme un PC avec fenêtres multiples, le clavier reste vendu séparément.

Vendue neuve sur Samsung.com : garantie constructeur pleine, achat sans intermédiaire.

Le S Pen sorti du logement, la tablette prête à l'emploi

Vous sortez le S Pen de son logement et vous annotez directement le document ouvert à l'écran. Pas d'application à configurer, pas d'accessoire à chercher. L'affichage AMOLED rend les textes nets même dans une pièce lumineuse. Vous branchez la galaxy tab à un écran externe : le mode DeX s'active, les fenêtres s'organisent, vous gérez vos fichiers comme sur un PC. Le clavier est à prévoir si cet usage devient régulier.

Un format Wi-Fi taillé pour la maison, une gamme qui couvre d'autres usages

La Tab S11 occupe le milieu de la gamme Samsung, au-dessus des tablettes android d'entrée de gamme, en dessous de la Tab S11 Ultra et son écran 14,6 pouces. Le format 11 pouces est le plus polyvalent : assez grand pour travailler, assez compact pour tenir en main sans fatigue. La version Wi-Fi convient à un usage à domicile ou dans des lieux couverts par un réseau. Les utilisateurs qui se déplacent fréquemment trouveront dans la version 5G de la gamme une réponse plus adaptée. Ce modèle convient à l'acheteur qui veut une tablette tactile neuve, garantie, avec un grand écran lumineux et un stylet prêt à l'emploi.

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Lenovo IdeaTab Pro 12.7 : un grand écran 12,7 pouces avec stylet inclus, au milieu de gamme

© Lenovo IdeaTab Pro 12.7

Avec le Lenovo IdeaTab Pro 12.7, un écran 12,7 pouces en 3K à 144 Hz délivre une fluidité que peu de tablettes Android atteignent sous ce seuil de prix. Le processeur MediaTek Dimensity 8300 assure une navigation sans ralentissement, y compris sur les applications exigeantes. Le stylet Tab Pen Plus est fourni dans la boîte, sans accessoire à racheter. Sur ce créneau, le modèle se positionne comme une alternative sérieuse aux Samsung Galaxy Tab S11 et à l'iPad Pro, pour un budget nettement inférieur.

Le stylet fourni d'emblée, descendu sur le milieu de gamme

Écran : 12,7 pouces, résolution 3K, 144 Hz, l'affichage est net, le défilement fluide ; la dalle est LCD et non AMOLED, les noirs sont légèrement moins profonds qu'en haut de gamme, sans conséquence sur le confort de lecture ou de vidéo.

Processeur : le Dimensity 8300 huit cœurs intègre un accélérateur IA compatible Google Gemini et Circle to Search, sans surcharge du système.

RAM et stockage : 8 Go de RAM et 128 Go UFS 4.0 placent cette tablette tactile au-dessus de la moyenne de sa gamme de prix.

Stylet : le Tab Pen Plus permet d'annoter, d'écrire et de naviguer avec précision dès le déballage, là où la concurrence le facture séparément.

Connectivité : Wi-Fi 6E pour un streaming vidéo stable dans un foyer multi-appareils.

La puissance installée, le stylet en main dès la première heure

Vous posez la tablette sur vos genoux, vous lancez un film : l'écran occupe tout le champ de vision, le défilement répond sans délai. Vous prenez le stylet pour entourer un mot et lancer une recherche instantanée, il est déjà là, dans la boîte. Android 14 est préinstallé, la mise en route est immédiate. Avec 128 Go de stockage, photos et applications s'accumulent sans saturation rapide.

Un rapport qualité-prix rare sur ce format, avec un point à vérifier sur le streaming

Le Lenovo IdeaTab Pro 12.7 occupe un espace rare dans les tablettes Android : grand écran, processeur récent, stylet inclus, pour un achat sous les 330 €. Les Samsung Galaxy Tab S11 et les iPad Pro dépassent ce budget de façon significative pour des performances comparables au quotidien. L'écran LCD reste la seule concession visible face aux dalles AMOLED du haut de gamme. Un problème de compatibilité DRM a été signalé avec Amazon Prime Video sur certains contenus ; les autres services de streaming ne sont pas concernés. Ce modèle convient à l'acheteur qui veut une grande tablette polyvalente, complète dès le déballage, sans payer le prix d'une référence Apple ou Samsung.

Prix : 329,90 €

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Apple iPad Air M3 13" : le grand format Apple haut de gamme accessible via le reconditionnement certifié Amazon

© Apple iPad Air M3 13"

L'Apple iPad Air M3 13" coche la case conformité au neuf grâce au processus de reconditionnement certifié Amazon, qui inspecte et teste chaque unité avant expédition. Sur le segment des tablettes reconditionnées, c'est l'un des rares modèles à embarquer une puce de dernière génération, la M3 avec accélérateur IA intégré, garantissant des performances et une compatibilité iPadOS sur au moins cinq ans. Le grand format 13 pouces place ce modèle au niveau des iPad haut de gamme, à un prix maîtrisé.

Le châssis aluminium brossé, indiscernable du neuf à 30 cm

Puce M3 : même architecture que les iPad Air neufs du moment, fluidité immédiate sur toutes les applications, mises à jour iPadOS assurées sur plusieurs années sans ralentissement

Écran Liquid Retina 13 pouces : affichage net et lumineux, confortable pour la lecture prolongée, la vidéo et la navigation web sans forcer la vue

Châssis aluminium brossé : identique au neuf, sans dommage cosmétique visible à 30 cm, ce qui distingue ce canal du marché entre particuliers

Connectivité Wi-Fi + Cellular : carte SIM intégrée pour un accès internet partout, en déplacement ou en résidence secondaire

Accessoires compatibles fournis, garantis fonctionnels, mais non certifiés Apple d'origine, l'Apple Pencil et le Magic Keyboard restent à prévoir séparément

Un grand écran Apple qui répond au toucher sans délai

Vous allumez l'iPad Air M3 13" et l'écran s'affiche sans temps d'attente perceptible. La navigation, la lecture d'un article, un appel en visioconférence : tout répond au toucher sans délai. Le format 13 pouces rend le texte lisible sans zoom et la vidéo confortable depuis le canapé. Vous insérez une carte SIM et l'accès internet suit partout, sans dépendre d'un réseau Wi-Fi. La garantie Amazon d'un an couvre remplacement ou remboursement dès réception si l'appareil ne correspond pas aux standards annoncés.

Un iPad Air grand format à puce M3 pour plusieurs années, accessible via le reconditionnement certifié

La batterie est garantie à plus de 80 % de sa capacité d'origine, suffisant pour une journée d'usage classique, avec un léger écart possible sur des sessions très longues. Les 128 Go de stockage couvrent un usage courant sans tension. Ce modèle convient à l'acheteur qui lit, regarde des contenus, navigue sur le web et fait de la visioconférence, et qui cherche un iPad grand format fiable sur cinq ans sans payer le tarif du neuf.

Prix : 729 €

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Samsung Galaxy Tab S10 FE : le stylet S Pen inclus dans la boîte, là où le milieu de gamme Android le facture en option

© Samsung Galaxy Tab S10 FE

Le Samsung Galaxy Tab S10 FE mise sur le S Pen fourni d'emblée pour se distinguer sur le segment des tablettes Android milieu de gamme. Sur ce créneau, le stylet est presque toujours absent ou vendu séparément. Samsung l'intègre ici sans surcoût, avec les fonctions IA activées dès le premier démarrage : calculateur mathématique manuscrit, annotations, recherche visuelle via Google. Deux formats au choix, 10,9 et 13,1 pouces, pour adapter la tablette tactile à l'usage.

6 Go de RAM dans un format qui tient dans un sac

Processeur Exynos 1580 huit cœurs : navigation, vidéo et bureautique légère sans accroc, en retrait face aux puces Snapdragon des Tab S10 et S10+ pour les usages intensifs.

Écran LCD TFT en 10,9 ou 13,1 pouces : lisibilité correcte au quotidien, luminosité et contraste inférieurs aux dalles AMOLED de la gamme premium Samsung.

S Pen livré dans la boîte : annotations, dessins et calculs manuscrits utilisables sans achat complémentaire, clavier vendu séparément.

6 Go de RAM et 128 Go de stockage extensible via microSD : suffisant pour un usage courant sur plusieurs années.

Vendu neuf sur Samsung.com avec garantie constructeur : achat direct, SAV Samsung sans intermédiaire.

Le stylet prêt à l'emploi, dès le déballage

Vous sortez la tablette de la boîte et le S Pen est déjà là. Vous entourez un mot à l'écran, Google lance la recherche sans changer d'application. Vous écrivez une formule au stylet, la tablette la résout seule. Aucune configuration préalable. Le format 10,9 pouces glisse dans un sac ; le 13,1 pouces offre plus de confort pour lire ou regarder une vidéo. L'achat en neuf sur Samsung.com apporte la tranquillité d'un SAV direct.

Une tablette android fiable en neuf, avec un affichage LCD qui situe clairement son niveau dans la gamme

La Samsung Galaxy Tab S10 FE se positionne entre l'entrée de gamme Android et les Tab S10 et S10+. L'écran LCD ne rivalise pas avec les dalles AMOLED des modèles premium Samsung : la luminosité et le contraste sont en retrait, surtout en pleine lumière ou pour un usage vidéo intensif. Le processeur Exynos 1580 couvre les usages courants sans viser les performances haut de gamme. Ce modèle convient à un acheteur qui veut une tablette tactile fiable, vendue neuve avec garantie Samsung, dotée d'un stylet fonctionnel et d'un bon rapport qualité-prix.

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Lenovo Tab 10.1 Polar Blue : une entrée de gamme honnête avec coque et support inclus dès la boîte

© Lenovo Tab 10.1 Polar Blue

Le Lenovo Tab 10.1 Polar Blue s'appuie sur un positionnement assumé pour délivrer l'essentiel sans surcoût. Le MediaTek Helio G85 huit cœurs couvre le streaming, la navigation et les appels en Wi-Fi sans friction. Sur ce créneau, la tablette tactile se distingue par l'inclusion d'une coque transparente et d'un support arrière dans la boîte, là où la concurrence facture ces accessoires à part. Un achat sans risque pour un usage quotidien à domicile.

La coque incluse et le support arrière, livrés avec la tablette dès l'achat

L'écran WUXGA 10,1 pouces affiche une image nette et lisible pour regarder des vidéos ou naviguer sans forcer les yeux, sans technologie d'affichage premium.

La coque transparente et le support arrière sont livrés dans la boîte, ce qui évite tout achat d'accessoire supplémentaire dès le premier jour.

Le chargeur n'est pas fourni : à prévoir à l'achat, point signalé par plusieurs acheteurs.

4 Go de RAM et 64 Go de stockage couvrent les usages simples ; un slot microSD permet d'étendre l'espace facilement.

Le châssis plastique est caractéristique de l'entrée de gamme Android ; la coque incluse compense en partie sur la protection.

Posée sur son support, prête en quelques secondes

Vous posez la tablette sur son support, vous ouvrez l'application de votre opérateur box et la vidéo démarre sans attente. L'affichage est net, l'interface Android 14 répond sans délai pour naviguer ou consulter vos mails. La coque est déjà en place à la livraison. Pour un usage Wi-Fi à domicile, le Lenovo Tab 10.1 Polar Blue tient ses promesses sans surprise ni accessoire à courir acheter.

Un processeur et une RAM dimensionnés pour aujourd'hui, pas pour cinq ans

Le MediaTek Helio G85 et les 4 Go de RAM placent ce modèle en bas de la gamme Android. Les mises à jour successives d'Android et des applications solliciteront davantage ces ressources avec le temps. La connectivité Wi-Fi uniquement exclut tout usage nomade hors domicile. Ce modèle convient à qui cherche une première tablette tactile abordable pour un usage simple à domicile, ou à qui souhaite équiper un proche peu technophile avec un rapport qualité-prix maîtrisé.

Prix : 169,90 €

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Apple iPad A16 : la puce haut de gamme descendue dans la tablette Apple la plus accessible

© Apple iPad A16

Sur le segment des tablettes tactiles à prix contenu, l'Apple iPad A16 se distingue par une architecture processeur sans équivalent dans sa catégorie. La puce A16, identique à celle de l'iPhone 14 Pro, assure une fluidité totale sur toutes les applications du quotidien. Apple garantit plusieurs années de mises à jour iPadOS, ce qui fait de cet achat un modèle qui ne devient pas obsolète prématurément. Aucune tablette Android à ce niveau de prix ne propose une longévité logicielle comparable.

Un écran True Tone qui réduit la fatigue à la lecture prolongée

Puce A16 : réactivité immédiate sur toutes les applications, performances identiques à celles d'un iPhone haut de gamme de génération récente

Écran Liquid Retina 11 pouces avec True Tone : ajuste automatiquement la teinte à l'éclairage ambiant, confort de lecture supérieur à l'entrée de gamme Android

128 Go de stockage : couvre un usage familial courant sans abonnement cloud immédiat

Caméra frontale 12 MP avec Center Stage : recadre automatiquement le visage en visioconférence

Garantie Apple un an, réseau SAV Apple Store, sans certification IP : à utiliser avec précaution en extérieur

Une tablette qui s'installe dans le quotidien sans apprentissage

Vous allumez l'Apple iPad A16 et l'écran répond dans la seconde. Vous ouvrez vos applications, vous regardez une vidéo, vous passez un appel vidéo : tout s'enchaîne sans attente. Si vous avez déjà un iPhone à la maison, vos photos et contacts sont synchronisés sans configuration. La batterie tient la journée en usage normal, plusieurs jours en usage modéré.

L'iPad le plus accessible d'Apple avec la puce la plus rapide de sa catégorie

L'affichage Liquid Retina est net et lumineux, sans atteindre le niveau OLED des iPad Pro : suffisant pour la navigation, le streaming et la lecture, moins adapté aux usages créatifs intensifs. Le taux de rafraîchissement reste standard, là où les iPad Pro proposent le 120 Hz. Les 128 Go de stockage de base conviennent à un usage familial courant. Ce modèle convient aux acheteurs déjà équipés en iPhone ou Mac, qui cherchent une tablette fiable, polyvalente et durable pour plusieurs années.

Prix : 509 €

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Lenovo Yoga Tab Plus : le kit clavier-stylet-tablette android haut de gamme livré sans achat complémentaire

© Lenovo Yoga Tab Plus

Avec le Lenovo Yoga Tab Plus, le Snapdragon 8 Gen 3 et ses 16 Go de RAM délivrent une puissance qui place cette tablette android au sommet du segment en 2025. Sur ce créneau, la quasi-totalité des concurrents facturent clavier et stylet séparément. Lenovo les inclut dans le bundle dès l'achat, pour un usage immédiatement opérationnel.

Une journée de travail sans accessoire manquant

Écran 12,7 pouces en 3K à 144 Hz avec traitement anti-reflets : affichage fluide et lisible sous tous les angles, confort visuel confirmé à l'usage pour la lecture et la vidéo.

Snapdragon 8 Gen 3 avec NPU Hexagon dédié : le processeur le plus avancé du marché android en 2025, compatible avec les évolutions logicielles sur cinq ans.

16 Go de RAM et 256 Go de stockage UFS 4.0 : le standard de stockage le plus rapide du marché, une marge confortable pour absorber les mises à jour sans ralentissement.

Clavier avec touche Smart et Tab Pen Pro à plus de 8 000 niveaux de sensibilité : livrés dans le bundle, aucun surcoût.

Châssis métal finition Tidal Teal : fabrication perçue comme haut de gamme à la prise en main, au-dessus des plastiques dominants dans cette gamme de prix.

Le kit posé, la tablette prête en moins d'une minute

Vous connectez le clavier magnétique, vous allumez l'écran : le défilement à 144 Hz est immédiatement perceptible. Vous prenez le stylet, vous écrivez, le retour haptique donne une sensation proche du papier dès les premiers tracés. La touche Smart ouvre l'assistant IA sans naviguer dans les menus. Après plusieurs semaines, les performances restent intactes. L'autonomie couvre une journée complète, la charge rapide 45 W limite les interruptions.

Le kit android le plus complet du marché, avec un point de vigilance sur le clavier

Le Lenovo Yoga Tab Plus n'a pas d'équivalent direct sur le marché android à ce rapport qualité-prix : écran 3K 12,7 pouces, processeur haut de gamme, clavier et stylet inclus dans un seul achat. Un point concret à vérifier avant de valider la commande : le clavier livré peut ne pas correspondre à la disposition de touches française selon le lot expédié. Ce modèle convient à un utilisateur qui veut une tablette android polyvalente, immédiatement opérationnelle pour le travail, la prise de notes et la vidéo, sans accessoire à ajouter.

Prix : 768,67 €

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Apple iPad Mini A17 Pro : la puissance d'une tablette haut de gamme dans un format poche

© Apple iPad Mini A17 Pro

L'Apple iPad Mini A17 Pro coche la case performances sans compromis grâce à la puce A17 Pro, la même que celle des iPhone Pro. Sur le segment des tablettes tactiles compactes, aucun modèle Android de 8 pouces ne propose un processeur de ce niveau. Le format 8,3 pouces tient à une main, le châssis aluminium place ce mini au niveau des tablettes premium, et l'écran Liquid Retina P3 rivalise avec les meilleures dalles de la gamme Apple.

La puce A17 Pro positionnée dans la tablette tactile compacte la plus aboutie du marché

Processeur A17 Pro : fluidité totale sur toutes les applications, y compris Lightroom et le montage vidéo 4K. Longévité logicielle garantie sur cinq ans minimum.

Écran Liquid Retina 8,3 pouces : gamme de couleurs P3 et True Tone pour un affichage fidèle, lumineux, confortable à la lecture. Pas de 120 Hz, imperceptible à l'usage courant.

Stockage 128 Go sans slot microSD : capacité suffisante pour séries, photos et applications. La capacité choisie à l'achat est définitive.

Châssis aluminium brossé : finition irréprochable, solidité supérieure aux tablettes à châssis plastique de la catégorie.

Accessoires vendus séparément : seul le câble USB-C est fourni. L'Apple Pencil Pro et le Smart Folio représentent un budget additionnel à anticiper.

Une tablette glissée dans un sac, prête en une seconde

Vous glissez l'iPad Mini A17 Pro dans la poche intérieure d'un sac, il n'encombre rien. Vous déverrouillez par empreinte digitale, l'écran s'allume sans réglage. True Tone ajuste la teinte selon l'éclairage de la pièce. Vous lisez un PDF, vous regardez une série, vous triez des photos, tout s'enchaîne sans temps de chargement visible. L'autonomie couvre une journée complète sans chercher une prise.

Une puissance de tablette premium dans le format le plus compact de la gamme Apple

L'iPad Mini A17 Pro est la seule tablette tactile compacte du marché à embarquer un processeur de niveau iPhone Pro dans un gabarit inférieur à 250 grammes. L'écran 8,3 pouces convient à la lecture, aux emails et au visionnage en déplacement. Pour une frappe prolongée ou un traitement de texte intensif, une tablette 11 ou 12 pouces reste plus adaptée. Ce modèle convient à l'acheteur qui veut un iPad fiable, compact et durable pour des usages quotidiens variés sur plusieurs années.

Prix : 689 €

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Quelle tablette va pouvoir durer le plus longtemps dans le temps ?

Les tablettes équipées d'une puce récente comme la M5, M3 ou Snapdragon 8 Gen 3 bénéficient de mises à jour système pendant plusieurs années. L'iPad A16 et l'iPad Pro M5 sont les choix les plus solides sur ce critère.

Quel budget prévoir pour une bonne tablette en 2026 ?

Un budget de 250 à 400 euros couvre les modèles fiables pour un usage courant, comme le Lenovo IdeaTab Pro ou la Galaxy Tab S10 FE. Au-delà de 700 euros, on accède aux dalles OLED et aux puces haut de gamme d'Apple et Samsung.

Quelles marques proposent la meilleure qualité de fabrication ?

Apple se distingue par son châssis aluminium sur toute la gamme iPad. Samsung soigne les finitions de ses Galaxy Tab S avec des dalles AMOLED. Lenovo propose des constructions solides sur ses gammes Yoga et IdeaTab au juste prix.

Faut-il prévoir un budget accessoires en plus du prix de la tablette ?

Pas systématiquement. Le S Pen est inclus sur les Galaxy Tab S11 et S10 FE. Le Lenovo Yoga Tab Plus livre clavier et stylet dans la boîte. Sur iPad, le clavier et le stylet Apple Pencil sont vendus séparément, ce qui alourdit la facture.

Quelle garantie et quel SAV attendre selon le mode d'achat ?

Un achat neuf sur Samsung.com ou Apple.com donne droit à la garantie constructeur d'un an, extensible. L'iPad Air M3 reconditionné certifié Amazon inclut une garantie d'un an. Éviter les reconditionnés sans certification pour un achat serein.