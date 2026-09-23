iPhone 18 Pro : faut-il choisir plus de stockage ou passer directement au Pro Max ?

Les iPhone 18 Pro et Pro Max sont désormais disponibles, mais le budget supplémentaire ne doit pas automatiquement aller au grand format. Entre taille d'écran, autonomie et capacité de stockage, le meilleur arbitrage dépend surtout de la manière dont le téléphone sera utilisé plusieurs années.

Ce qu'il faut retenir

Écrans : le modèle Pro reste à 6,3 pouces tandis que le Pro Max monte à 6,9 pouces

Écart de prix : environ 150 euros entre Pro et Pro Max au tarif d'entrée

Même base technique : A20 Pro et caméra principale 48 MP à ouverture variable

Stockage : 256 Go, 512 Go, 1 To ou 2 To sur les deux modèles

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Grand écran ou capacité : le vrai arbitrage

Le point commun est plus important que la différence : A20 Pro, écran ProMotion et caméra principale à ouverture variable sont présents des deux côtés. Le Pro Max ajoute surtout un châssis plus grand, donc davantage d'espace pour la batterie. Cette architecture le favorise pour l'endurance, tandis que le Pro conserve un avantage évident en compacité.

Stockage ou grand écran : où placer le budget ?

Le choix du stockage peut peser davantage que le passage au Max. Un utilisateur qui filme beaucoup peut préférer un Pro avec davantage de capacité plutôt qu'un Pro Max au stockage minimal. À budget fixe, il faut donc arbitrer entre surface d'écran, autonomie et espace local plutôt que de considérer le grand modèle comme une montée en gamme automatique.

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Acheter selon ses usages, pas selon le modèle

Le budget consacré au passage au Pro Max peut parfois être mieux investi dans davantage de stockage. Un utilisateur qui filme beaucoup doit donc mettre en balance capacité et taille d'écran, plutôt que considérer automatiquement le grand modèle comme la configuration la plus complète.