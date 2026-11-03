Black Friday 2026 : CDiscount a déjà sorti sa meilleure offre pour la Nintendo Switch

Alors que le mois de novembre débute à peine, le Black Friday bat déjà son plein avec des offres incroyables pour la Nintendo Switch.

Vous cherchez une Nintendo Switch pour profiter des derniers jeux ou préparer un cadeau à mettre sous le sapin ? Le Black Friday est la période idéale pour dénicher les meilleurs prix sur la console de Nintendo, qu'il s'agisse du premier modèle ou du plus récent. En témoigne le site de CDiscount qui a déjà dégainé plusieurs grosses offres du Black Friday 2026 sur la première Nintendo Switch.

Le meilleur deal du Black Friday sur la Nintendo Switch revient actuellement à CDiscount avec un pack qui regroupe la console, un code pour télécharger le cultissime Mario Kart 8 Deluxe et le dernier Metroid Prime 4. Habituellement, un tel pack vous coûterait environ près de 360 €. Le Black Friday 2026 fait actuellement chuter ce tarif à 229,99 € chez CDiscount.

Pack Nintendo Switch + Mario Kart 8 Deluxe + Metroid Prime 4 229,99â‚¬ VOIR L'OFFRE sur CDiscount

Un autre pack du Black Friday 2026 également très intéressant si vous disposez de plus jeunes à la maison remplace le jeu Metroid Prime 4 par un jeu de la Pat'Patrouille. Le rapport quantité/prix est un peu moins intéressant (le jeu de la Pat'patrouille étant moins cher que Metroid 4), mais il s'agit tout de même d'une excellente offre.

Pack Nintendo : Console Nintendo Switch â€¢ NÃ©on + Mario Kart 8 Deluxe + La Pat'Patrouille: Rescue Whe 209,99â‚¬ VOIR L'OFFRE sur CDiscount

Notez que le Black Friday 2026 bat actuellement son plein et que nous dénichons pour vous les meilleures offres. N'hésitez pas à consulter notre article dédié au Black Friday dans lequel nous répertorions les dernières promotions susceptibles de vous intéresser.

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Le Black Friday se poursuivra pendant tout le mois de novembre 2026 avec plusieurs nouvelles vagues de promotions. S'il est possible que de nouveaux packs Nintendo Switch apparaissent avec des baisses de prix, les offres partagées dans cet article nous semblent déjà excellentes pour ne pas en profiter. N'hésitez pas non plus à revendre l'un des jeux inclus dans les packs pour rembourser une partie de la console.