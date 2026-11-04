Black Friday Matelas : jusqu'à -60% sur les offres de matelas, linge et oreillers Emma

Emma, une des références en matière de literie en France, participe activement au Black Friday avec plusieurs grosses offres à saisir.

Le Black Friday ne concerne pas que les iPhone ou les ordinateurs ! C'est également une occasion idéale pour changer votre literie en réalisant des économies ! Emma est l'un des plus gros acteurs du Black Friday en la matière et propose plusieurs grosses promotions pendant tout le mois de novembre.

Les offres Emma les plus prisées pendant le Black Friday 2026 sont à retrouver sur les matelas. Le site propose notamment -60% sur le SUPER PACK Confort avec matelas, oreillers, couette, protège-matelas et parure de lit. Un ensemble à prix réduit puisqu'il tombe à moins de 500€ au lieu de 1131€ pendant le Black Friday. Pensez cependant à bien vérifier la taille de votre sommier.

Super Pack Confort Emma A partir de 452,57â‚¬ VOIR L'OFFRE sur Emma

Pas besoin de tout cet attirail pendant le Black Friday ? Vous pouvez également vous contenter du matelas original Emma vendu actuellement avec un rabais de -40% et disponible à partir de 371€ pendant l'événement du Black Friday. Ce matelas de 25cm d'épaisseur dispose d'une mousse adaptative qui épouse les formes de votre corps pour s'adapter à votre morphologie et vous garantir un meilleur sommeil.

Matelas Emma Original 371,99â‚¬ VOIR L'OFFRE sur Emma

Si le Super Pack constitue sûrement la meilleure offre du Black Friday chez Emma, c'est bien l'ensemble du site qui est concerné par des promotions ! Que vous soyez à la recherche d'oreillers, de protège-matelas ou de linge de lit, vous pouvez dénicher toutes sortes de baisses de prix sur le site d'Emma.