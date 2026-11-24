Le Black Friday bat son plein ! Plusieurs marchands se lancent à corps perdu dans la bataille des promotions avec des baisses de prix très agressives.

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L'Essentiel

C'est officiel, le Black Friday est bel et bien lancé. Cet événement commercial incontournable permet chaque année aux acheteurs de dénicher de vraies bonnes affaires avant l'arrivée des fêtes de fin d'année. Électroménager, high-tech, smartphones, jeux et jouets : pratiquement aucun secteur n'échappe à cette déferlante de prix cassés.

Contrairement à une idée reçue, aucune réglementation ne fixe la durée du Black Friday en France : ce sont les enseignes elles-mêmes qui décident quand lancer leurs offres. Dans la pratique, le coup d'envoi est donné de plus en plus en amont, parfois quelques semaines avant la date officielle, si bien que l'on parle désormais de "Black Month" ou de "Black November" pour qualifier cette séquence commerciale qui ne cesse de s'étirer.

Après le vendredi noir vient logiquement le Cyber Monday, trois jours plus tard : à l'origine centré sur les ventes de technologie en ligne, ce rendez-vous s'est élargi à l'ensemble des univers de produits. Sur toute cette période, les tarifs ne sont pas figés : certains sites gardent leurs plus grosses baisses pour la dernière ligne droite, d'autres misent plutôt sur des promotions continues du premier au dernier jour.

Difficile d'échapper au Black Friday tant il couvre de catégories de produits : électroménager, informatique, téléphonie, gaming ou encore petits appareils du quotidien sont de la partie, aussi bien sur les boutiques en ligne qu'en magasin physique. Et certains rayons sortent du lot chaque année avec des rabais particulièrement agressifs, à l'image des robots aspirateurs, des casques audio ou des téléviseurs. Pour vous éviter de passer des heures à comparer les prix, notre rédaction passe au crible les offres du moment et actualise cette sélection tout au long de la journée.

Le top des offres Black Friday :

Le Black Friday voit souvent ses meilleures offres partir très rapidement. Les accros aux promotions scrutent en permanence les meilleurs deals, que ce soit pour leur intérêt personnel ou de la revente derrière. Si les promos du Black Friday vous intéresse, il ne faut donc pas trop tarder à commander les produits que vous recherchiez. C'est pourquoi nous vous proposons les meilleures offres du jour dans cet article du Black Friday mis à jour en direct.

En direct

10:58 - Le délai de rétractation, un filet de sécurité pendant le Black Friday Pour les achats réalisés en ligne pendant le Black Friday, les consommateurs disposent d'une protection légale souvent méconnue. La DGCCRF rappelle en effet d'utiliser le délai de rétraction de 14 jours dont on dispose pour beaucoup d'achats sur internet. Ce droit permet de changer d'avis après un achat impulsif pendant le Black Friday, sans avoir à se justifier, et s'applique à la grande majorité des sites marchands basés dans l'Union européenne. 10:40 - Le Black Friday et le piège du crédit à la consommation Au-delà du prix affiché, le Black Friday peut aussi cacher un coût de financement moins visible. À l'approche de l'édition 2026, la DGCCRF a attiré l'attention sur le risque souvent éclipsé par les pourcentages de réduction : le prix final, notamment via le paiement en plusieurs fois, qui peut être présenté sans intérêts tout en prévoyant des frais élevés en cas de retard. Un financement mal maîtrisé peut ainsi annuler tout l'intérêt d'une bonne affaire du Black Friday. 10:23 - La DGCCRF veille sur les fausses promotions du Black Friday Chaque année, la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) rappelle sa vigilance à l'approche du Black Friday. Derrière certaines offres alléchantes se cachent parfois des pratiques trompeuses, et la DGCCRF veille à ce que les réductions affichées pendant le Black Friday soient bien réelles. L'administration recommande notamment de comparer les prix sur différents sites avant d'acheter et de vérifier l'évolution du prix dans les semaines précédentes. 10:11 - L'explosion du nombre de transactions pendant le Black Friday Le Black Friday ne cesse de gagner du terrain d'année en année, y compris en volume de ventes. Selon une analyse reprise par Test-Achats, le nombre de transactions enregistrées lors du Black Friday a bondi de 55%. Cette progression illustre à quel point le Black Friday s'est imposé comme un rendez-vous commercial de masse, bien au-delà de sa seule journée d'origine. Elle alimente aussi les inquiétudes sur la sincérité de certaines promotions affichées pendant le Black Friday. LIRE PLUS

Le Black Friday 2026 est bien lancé depuis quelques semaines. De multiples offres se sont déjà enchainées et des ruptures de stocks sont rapidement apparues sur différents sites dont les offres étaient bien trop alléchantes. C'est notamment le cas sur la Nintendo Switch 2, très recherchée pour ce Black Friday avec la sortie de The Legend of Zelda : Ocarina of Time Remake qui fait un véritable carton en cette fin d'année. Les joueurs d'autres consoles ne sont pas en reste pendant ce Black Friday puisque la Playstation 5 et la Xbox sont également concernées par plusieurs belles promotions, mais les ruptures de stocks sont très présentes avec la sortie de GTA 6 en ce mois de novembre en marge du Black Friday.

Du côté du Black Friday des smartphones, l'iPhone 18 Pro a la côte avec plusieurs belles promotions qui sont apparues sur Amazon, Orange et Fnac. Le dernier téléphone d'Apple n'aura pas tenu longtemps face au Black Friday avant de voir son prix baisser et il est notamment possible de le dégoter pour 100 voire 200 euros de moins par rapport à son tarif de base proposé par Apple pendant le Black Friday. Pour les passionnés de téléphones Android, c'est bien Samsung qui mène la danse avec d'excellents rabais sur ses Galaxy S25 et S26 dans leurs différentes versions. Le Black Friday concerne cependant aussi d'autres marques comme les Google Pixel ou les Oppo Find X.

Pour la maison, le Black Friday s'attaque généralement aux aspirateurs robots. Qu'il s'agisse de Dreame ou Roborock, les promotions sont nombreuses et permettent de dénicher votre nouvel assistant ménager avec d'excellents rabais. Plusieurs gros électroménagers sont également concernés par le Black Friday comme des réfrigérateurs ou des fours à cuisson. N'hésitez pas à vous balader du côté du Black Friday de Boulanger ou de Darty pour dénicher votre prochain achat pour la maison !

L'iPhone est un des produits les plus recherchés pendant le Black Friday. Il est donc tout naturel que vous soyez noyé dans les multiples offres du Black Friday sur le célèbre téléphone d'Apple. Qu'il s'agisse de l'iPhone 18 Pro ou de modèles plus anciens comme l'iPhone 17, l'iPhone 16 ou l'iPhone Air, le Black Friday propose toutes sortes de promotions pendant tout le mois de novembre et même au-delà ! N'hésitez pas à consulter notre article dédié sur le sujet pour dénicher les meilleures promotions du Black Friday sur l'iPhone. Nous traitons les offres en direct !

Le Black Friday ne concerne pas que l'iPhone ! De nombreux smartphones Android sont également concernés par des promotions pendant le Black Friday 2026 avec, en tête d'affiche, les Samsung Galaxy. Le constructeur coréen multiplie les propositions et promotions pendant ce Black Friday avec notamment le Galaxy S25 FE et le dernier S26 Ultra qui profitent déjà de plusieurs offres et affichent même quelques ruptures de stocks sur certains sites marchands. Nous suivons également les meilleures promotions du Black Friday sur les smartphones avec un article dédié.

Notez que le Black Friday 2026 voit ses offres fluctuer très rapidement. Les ruptures de stocks sur les promotions les plus intéressantes sont très rapides à apparaitre donc n'hésitez pas trop si vous apercevez une offre susceptible de vous intéresser.

Les consoles font partie des produits les plus attendus du Black Friday. Après une année 2026 marquée par plusieurs hausses de prix, le Black Friday est l’occasion rêvée de s’offrir une console à prix réduit. La Nintendo Switch 2 est sans conteste la star de ce Black Friday, avec des offres encore jamais vues, mais la PS5 Slim, la PS5 Pro et les packs avec jeux profitent eux aussi de belles promotions pendant le Black Friday. Les manettes, comme la DualSense, et les jeux vidéo sont également concernés. Les stocks des consoles en promotion s’épuisent souvent en quelques heures pendant le Black Friday : si une offre vous intéresse, mieux vaut ne pas trop attendre !

Le Black Friday est traditionnellement le meilleur moment de l’année pour acheter une TV. Pendant le Black Friday 2026, les téléviseurs 4K, QLED, Mini LED et OLED de Samsung, LG, TCL ou Xiaomi affichent des prix en forte baisse, en particulier sur les grandes diagonales de 65 et 75 pouces. Le Black Friday arrive aussi juste avant les fêtes de fin d’année, idéal pour profiter des films et du sport sur grand écran. Pensez à vérifier la taille de votre pièce et la connectique dont vous avez besoin avant de craquer pour une TV en promotion pendant le Black Friday.

Le Black Friday est l’occasion idéale de renouveler son ordinateur portable. Les MacBook d’Apple, du MacBook Neo au MacBook Air M5, profitent déjà de remises pendant le Black Friday, tout comme les PC portables gamer équipés des dernières cartes graphiques NVIDIA et les ultraportables Windows. Que vous cherchiez un ordinateur portable pour le travail, les études ou le jeu, le Black Friday permet souvent de monter en gamme pour le même budget. Prenez le temps de comparer les configurations : processeur, mémoire vive et stockage font toute la différence entre deux ordinateurs portables en promotion pendant le Black Friday.

Le Black Friday se concentre énormément autour d'Amazon. Le géant de l'e-commerce donne beaucoup le ton des promotions chaque année et il n'est pas rare que les autres marchands espionnent les meilleurs bons plans d'Amazon pendant le Black Friday pour ensuite fixer leurs prix sur le site web de Jeff Bezos. Durant le Black Friday, Amazon a également l'avantage de concerner tous les types de produits : iPhone, MacBook, électroménager, jeux, jouets... Vous y trouverez quasiment tout ce dont vous avez besoin. Bien qu'Amazon ne soit pas le lieu où les meilleures baisses de prix sont garanties, on y trouve généralement d'excellents prix tout au long de l'année et encore plus durant le Black Friday.

Le Black Friday chez Amazon a également l'habitude d'être organisé par vagues de promotion. N'hésitez donc pas à retourner de temps en temps sur le site pour y dénicher de nouvelles offres.

La Fnac est l’un des acteurs majeurs du Black Friday en France. Pendant le Black Friday, l’enseigne propose des promotions sur l’ensemble de son catalogue : smartphones, ordinateurs, TV, audio, mais aussi livres, jeux vidéo et jouets. Le Black Friday à la Fnac a l’avantage de s’appuyer sur un large réseau de magasins, avec le retrait gratuit en magasin, souvent en une heure. Les adhérents Fnac+ profitent en plus de la livraison express gratuite sur des milliers de produits pendant le Black Friday. Enfin, la Fnac met en avant son « Meilleur prix garanti » sur certains produits, de quoi acheter l’esprit tranquille.

Boulanger est un rendez-vous incontournable du Black Friday pour l’électroménager et le high-tech. Pendant le Black Friday, l’enseigne multiplie les promotions sur les TV, les ordinateurs et les smartphones, mais aussi sur les lave-linge, les réfrigérateurs, les aspirateurs et le petit électroménager. Le Black Friday chez Boulanger se distingue aussi par ses services : retrait en magasin, paiement en trois fois sans frais sur de nombreux produits ou encore cagnotte avec le programme Le Club+. De quoi alléger la facture des gros appareils achetés pendant le Black Friday, d’autant que Boulanger propose aussi de reprendre votre ancien appareil.

Cdiscount est l’un des sites les plus agressifs sur les prix pendant le Black Friday. Sous la bannière « Black Month », le marchand français étale ses promotions du Black Friday sur tout le mois de novembre, avec de nombreuses offres sur le high-tech, l’électroménager, les jouets et la maison. Le Black Friday chez Cdiscount est aussi la saison des codes promo, qui permettent souvent de faire baisser encore davantage le prix d’un produit déjà en promotion. Attention toutefois : sur Cdiscount, de nombreux produits sont vendus par des vendeurs partenaires, pensez donc à vérifier qui vend et expédie avant de valider votre commande du Black Friday.