Le Black Friday est déjà en ligne avant la date officielle. Découvrez nos sélections des meilleures offres triées chaque jour en direct.

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Le Black Friday bat déjà son plein : Amazon, Cdiscount, Joybuy ou encore la Fnac ont tous ouvert leurs hostilités promotionnelles, et l'opération est désormais officiellement lancée. De nombreuses références s'arrachent à prix cassés, du tout récent iPhone 18 Pro à la Nintendo Switch 2 en passant par la PlayStation 5, si bien que les stocks s'écoulent à grande vitesse et que notre sélection évolue quotidiennement pour coller aux meilleures affaires du Black Friday 2026. Alors que le coup d'envoi officiel n'est prévu que ce vendredi 27 novembre, plusieurs enseignes ont pris les devants : smartphones, consoles ou aspirateurs robots affichent déjà de belles remises en ligne, confirmant que le Black Friday s'étale désormais sur tout le mois de novembre, quitte à déborder un peu après la date officielle. Pour vous aider à vous repérer dans cette avalanche d'offres, notre rédaction reste mobilisée jour après jour afin de repérer les meilleures promotions, sachant que les prix peuvent varier rapidement selon l'attrait de l'offre et les stocks restants : autant ne pas trop tarder si une affaire retient votre attention.

Le top des offres Black Friday :

Le Black Friday 2026 est bien lancé depuis quelques semaines. De multiples offres se sont déjà enchainées et des ruptures de stocks sont rapidement apparues sur différents sites dont les offres étaient bien trop alléchantes. C'est notamment le cas sur la Nintendo Switch 2, très recherchée pour ce Black Friday avec la sortie de The Legend of Zelda : Ocarina of Time Remake qui fait un véritable carton en cette fin d'année. Les joueurs d'autres consoles ne sont pas en reste pendant ce Black Friday puisque la Playstation 5 et la Xbox sont également concernées par quelques promotions sur leurs accessoires et jeux, mais les ruptures de stocks sont très présentes avec la sortie de GTA 6 en marge du Black Friday.

Pour la maison, le Black Friday s'attaque généralement aux aspirateurs robots. Qu'il s'agisse de Dreame ou Roborock, les promotions sont nombreuses et permettent de dénicher votre nouvel assistant ménager avec d'excellents rabais. Plusieurs gros électroménagers sont également concernés par le Black Friday comme des réfrigérateurs ou des fours à cuisson. N'hésitez pas à vous balader du côté du Black Friday de Boulanger ou de Darty pour dénicher votre prochain achat pour la maison !

En direct

16:07 - Une confiance en baisse envers les promotions du Black Friday Le Black Friday continue de mobiliser les foyers, mais la méfiance progresse. Selon une étude du Boston Consulting Group publiée le 4 novembre 2026, seuls 46% des Français font confiance aux remises affichées lors du Black Friday, signe d'une lassitude croissante face à la multiplication des opérations promotionnelles de fin d'année. 15:50 - Fnac, Darty et Boulanger déjà en ordre de marche Trois semaines avant le Black Friday 2026, plusieurs enseignes avaient déjà dégainé leurs premières offres. Samedi 7 novembre, à trois semaines du Black Friday fixé au vendredi 27 novembre 2026, Fnac, Darty et Boulanger affichaient déjà des promotions sur des produits high-tech, alors qu'Amazon n'avait pas encore annoncé le début de ses propres offres en France. 15:31 - La Fnac prend de l'avance sur le Black Friday Plutôt que d'attendre le jour J, la Fnac a choisi de lancer ses offres avant l'heure. La Fnac a lancé ses avant-premières du Black Friday dès le 2 novembre 2026, soit près de quatre semaines avant la date officielle du 27 novembre. Une stratégie qui lui permet de capter les premiers acheteurs avant la déferlante de promotions concurrentes. 15:13 - Amazon mise aussi sur la seconde main pendant le Black Friday Au-delà du neuf, Amazon a choisi de mettre en avant ses produits reconditionnés pour cette édition du Black Friday. Le distributeur prévoit une réduction supplémentaire de 15% sur une sélection d'articles de seconde main pendant toute la durée de l'opération. Une promotion qui demande malgré tout de vérifier le prix final et l'état réel du produit avant de valider son panier Black Friday. 14:59 - Amazon dévoile enfin ses dates pour 2026 Longtemps resté discret sur son calendrier, Amazon a fini par communiquer ses dates pour le Black Friday 2026. Dans son annonce du 10 novembre 2026, le distributeur a prévu des offres du 19 au 30 novembre, soit près de deux semaines de promotions avant le Cyber Monday. 14:40 - Une Black Friday Week qui s'étire de plus en plus Le Black Friday ne se limite plus à une seule journée de promotions. Les premières promotions du Black Friday 2026 arrivent bien avant le jour J, avec une Black Friday Week qui s'étire désormais sur plus d'une semaine chez plusieurs grandes enseignes, avant de se conclure avec le Cyber Monday. Cette extension progressive de l'opération dilue peu à peu la frontière entre le Black Friday et les promotions de novembre en général. 14:27 - Le calendrier du Black Friday jusqu'en 2029 Le Black Friday n'a pas de date fixe dans le calendrier, puisqu'elle dépend directement de Thanksgiving. Après le 27 novembre 2026, le Black Friday est prévu le vendredi 26 novembre 2027, puis le vendredi 24 novembre 2028. Une variation qui explique pourquoi le Black Friday peut parfois tomber plus tôt ou plus tard selon les années, sans jamais dépasser la dernière semaine de novembre. 14:12 - Des marques qui boycottent le Black Friday par conviction Toutes les enseignes ne jouent pas le jeu du Black Friday. Certaines marques, notamment des start-ups engagées, choisissent chaque année de fermer leurs ventes en ligne pendant le Black Friday ou de reverser une partie de leurs recettes à des causes environnementales plutôt que de proposer des rabais. Ce positionnement, assumé comme un argument marketing autant qu'éthique, illustre la polarisation croissante autour du Black Friday entre partisans des bonnes affaires et défenseurs d'une consommation plus sobre. LIRE PLUS

L'iPhone est un des produits les plus recherchés pendant le Black Friday. Il est donc tout naturel que vous soyez noyé dans les multiples offres du Black Friday sur le célèbre téléphone d'Apple. Qu'il s'agisse de l'iPhone 18 Pro ou de modèles plus anciens comme l'iPhone 17, l'iPhone 16 ou l'iPhone Air, le Black Friday propose toutes sortes de promotions pendant tout le mois de novembre et même au-delà ! N'hésitez pas à consulter notre article dédié sur le sujet pour dénicher les meilleures promotions du Black Friday sur l'iPhone. Nous traitons les offres en direct !

Le Black Friday ne concerne pas que l'iPhone ! De nombreux smartphones Android sont également concernés par des promotions pendant le Black Friday 2026 avec, en tête d'affiche, les Samsung Galaxy. Le constructeur coréen multiplie les propositions et promotions pendant ce Black Friday avec notamment le Galaxy S25 FE et le dernier S26 Ultra qui profitent déjà de plusieurs offres et affichent même quelques ruptures de stocks sur certains sites marchands. Nous suivons également les meilleures promotions du Black Friday sur les smartphones avec un article dédié.

Notez que le Black Friday 2026 voit ses offres fluctuer très rapidement. Les ruptures de stocks sur les promotions les plus intéressantes sont très rapides à apparaitre donc n'hésitez pas trop si vous apercevez une offre susceptible de vous intéresser.

Les consoles font partie des produits les plus attendus du Black Friday. Après une année 2026 marquée par plusieurs hausses de prix, le Black Friday est l’occasion rêvée de s’offrir une console à prix réduit. La Nintendo Switch 2 est sans conteste la star de ce Black Friday, avec des offres encore jamais vues, mais la PS5 Slim, la PS5 Pro et les packs avec jeux profitent eux aussi de belles promotions pendant le Black Friday. Les manettes, comme la DualSense, et les jeux vidéo sont également concernés. Les stocks des consoles en promotion s’épuisent souvent en quelques heures pendant le Black Friday : si une offre vous intéresse, mieux vaut ne pas trop attendre !

Le Black Friday est traditionnellement le meilleur moment de l’année pour acheter une TV. Pendant le Black Friday 2026, les téléviseurs 4K, QLED, Mini LED et OLED de Samsung, LG, TCL ou Xiaomi affichent des prix en forte baisse, en particulier sur les grandes diagonales de 65 et 75 pouces. Le Black Friday arrive aussi juste avant les fêtes de fin d’année, idéal pour profiter des films et du sport sur grand écran. Pensez à vérifier la taille de votre pièce et la connectique dont vous avez besoin avant de craquer pour une TV en promotion pendant le Black Friday.

Le Black Friday est l’occasion idéale de renouveler son ordinateur portable. Les MacBook d’Apple, du MacBook Neo au MacBook Air M5, profitent déjà de remises pendant le Black Friday, tout comme les PC portables gamer équipés des dernières cartes graphiques NVIDIA et les ultraportables Windows. Que vous cherchiez un ordinateur portable pour le travail, les études ou le jeu, le Black Friday permet souvent de monter en gamme pour le même budget. Prenez le temps de comparer les configurations : processeur, mémoire vive et stockage font toute la différence entre deux ordinateurs portables en promotion pendant le Black Friday.

Le Black Friday se concentre énormément autour d'Amazon. Le géant de l'e-commerce donne beaucoup le ton des promotions chaque année et il n'est pas rare que les autres marchands espionnent les meilleurs bons plans d'Amazon pendant le Black Friday pour ensuite fixer leurs prix sur le site web de Jeff Bezos. Durant le Black Friday, Amazon a également l'avantage de concerner tous les types de produits : iPhone, MacBook, électroménager, jeux, jouets... Vous y trouverez quasiment tout ce dont vous avez besoin. Bien qu'Amazon ne soit pas le lieu où les meilleures baisses de prix sont garanties, on y trouve généralement d'excellents prix tout au long de l'année et encore plus durant le Black Friday.

Le Black Friday chez Amazon a également l'habitude d'être organisé par vagues de promotion. N'hésitez donc pas à retourner de temps en temps sur le site pour y dénicher de nouvelles offres.

La Fnac est l’un des acteurs majeurs du Black Friday en France. Pendant le Black Friday, l’enseigne propose des promotions sur l’ensemble de son catalogue : smartphones, ordinateurs, TV, audio, mais aussi livres, jeux vidéo et jouets. Le Black Friday à la Fnac a l’avantage de s’appuyer sur un large réseau de magasins, avec le retrait gratuit en magasin, souvent en une heure. Les adhérents Fnac+ profitent en plus de la livraison express gratuite sur des milliers de produits pendant le Black Friday. Enfin, la Fnac met en avant son « Meilleur prix garanti » sur certains produits, de quoi acheter l’esprit tranquille.

Boulanger est un rendez-vous incontournable du Black Friday pour l’électroménager et le high-tech. Pendant le Black Friday, l’enseigne multiplie les promotions sur les TV, les ordinateurs et les smartphones, mais aussi sur les lave-linge, les réfrigérateurs, les aspirateurs et le petit électroménager. Le Black Friday chez Boulanger se distingue aussi par ses services : retrait en magasin, paiement en trois fois sans frais sur de nombreux produits ou encore cagnotte avec le programme Le Club+. De quoi alléger la facture des gros appareils achetés pendant le Black Friday, d’autant que Boulanger propose aussi de reprendre votre ancien appareil.

Cdiscount est l’un des sites les plus agressifs sur les prix pendant le Black Friday. Sous la bannière « Black Month », le marchand français étale ses promotions du Black Friday sur tout le mois de novembre, avec de nombreuses offres sur le high-tech, l’électroménager, les jouets et la maison. Le Black Friday chez Cdiscount est aussi la saison des codes promo, qui permettent souvent de faire baisser encore davantage le prix d’un produit déjà en promotion. Attention toutefois : sur Cdiscount, de nombreux produits sont vendus par des vendeurs partenaires, pensez donc à vérifier qui vend et expédie avant de valider votre commande du Black Friday.