Alors que le Black Friday se tient officiellement ce vendredi, plusieurs marchands comme Amazon, la Fnac ou encore Boulanger n'ont pas attendu la date officielle pour sortir leurs offres.

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Le Black Friday semble déjà bien lancé. Alors que le célèbre "vendredi noir" se tiendra officiellement ce vendredi 27 novembre, les promotions du Black Friday semblent déjà en ligne. Aucune erreur ici puisque cela fait désormais plusieurs années que le Black Friday s'étire davantage sur le mois entier de novembre plutôt que sur une seule journée. Les principaux acteurs du Black Friday redoublent cependant d'offres pendant cette semaine qui représente la dernière ligne droite avant le véritable événement ! Nul besoin cependant d'attendre ce vendredi pour craquer avec le Black Friday tant les promotions sont nombreuses et intéressantes. Afin de vous aider à vous y retrouver dans cette jungle d'offres, nous traitons le Black Friday en direct avec les meilleures offres du moment et nos sélections dédiées aux smartphones, à l'iPhone, à la Nintendo Switch et bien d'autres.

Le top des offres Black Friday :

Black Friday oblige, les écrans et le home-cinéma sont particulièrement chouchoutés en cette fin novembre. Le Black Friday 2026 permet de dénicher des téléviseurs Samsung et LG à prix cassés, notamment sur les modèles Mini LED et OLED les plus récents, pendant que les barres de son et enceintes connectées type Sonos ou Bose profitent elles aussi de belles remises grâce au Black Friday. Côté smartphones, le Black Friday s'accompagne aussi de la sortie de l'iPhone 18 Pro, qui tire mécaniquement les prix des anciens modèles vers le bas, tandis que les Samsung Galaxy S26 et Google Pixel 11 restent très recherchés pendant le Black Friday, au point que certaines couleurs ou capacités de stockage commencent déjà à se raréfier chez plusieurs marchands.

Black Friday rime aussi avec mode et sport pour de nombreux acheteurs. Pendant le Black Friday 2026, les baskets Nike, Adidas ou New Balance affichent régulièrement des réductions qui dépassent les 40%, tout comme les doudounes et manteaux d'hiver, particulièrement prisés à l'approche des premiers frimas et du Black Friday. Le Black Friday n'oublie pas non plus les amateurs de bien-être : les appareils de soin Dyson comme les lisseurs ou sèche-cheveux haut de gamme se négocient à prix réduit pendant le Black Friday, tout comme certaines montres connectées Garmin ou Samsung, idéales pour cocher une bonne partie de sa liste de cadeaux de Noël sans attendre les derniers jours du Black Friday.

En direct

15:42 - Un mot sur les cartes cadeaux pendant le Black Friday Certaines enseignes comme la Fnac profitent souvent du Black Friday pour proposer des cartes cadeaux à prix réduit ou avec un bonus offert à l'achat. Une carte cadeau de 100 euros peut ainsi être vendue 90 euros, ou accompagnée d'une carte supplémentaire offerte pour un prochain achat. Une astuce qui permet d'anticiper des dépenses futures tout en profitant d'une réduction immédiate. 15:23 - Le rôle grandissant des marketplaces pendant le Black Friday Une bonne partie des offres visibles pendant le Black Friday proviennent en réalité de vendeurs tiers présents sur des marketplaces comme celles d'Amazon ou de Cdiscount, et non de l'enseigne elle-même. Il est donc utile de vérifier qui expédie réellement le produit, les conditions de garantie et de retour pouvant différer d'un vendeur à l'autre, même sur un site familier. 15:07 - Attention aux prix différents selon l'appareil utilisé au Black Friday ! Certains internautes ont remarqué que le prix affiché pour un même produit peut légèrement varier selon qu'on consulte le site depuis un ordinateur, un smartphone ou l'application mobile. Ce phénomène, lié à des stratégies marketing ou à des tests menés par les enseignes, reste difficile à anticiper, mais invite à vérifier le prix sur plusieurs supports avant de valider un achat pendant le Black Friday. 14:52 - Le Black Friday risque de se prolonger Comme chaque année, le Black Friday se tient principalement le jour J du vendredi 27 novembre. Il est cependant assez courant que certains marchands laissent leurs promotions disponibles pendant tout le week-end qui suit. Il est également possible que certaines baisses de prix soient disponibles même pendant quelques jours après la fin du Black Friday "officiel". 14:34 - Pourquoi certains prix remontent juste après le Black Friday Un phénomène bien connu des habitués du Black Friday : certains prix remontent dès le lendemain de l'opération, avant de rebaisser à nouveau à l'approche de Noël ou des soldes d'hiver. Ce yo-yo tarifaire s'explique par la volonté des enseignes de relancer l'attractivité de leurs offres à plusieurs reprises sur la période des fêtes, plutôt que de maintenir un prix bas en continu. 14:18 - Un pic d'activité aussi pour les transporteurs Derrière chaque commande passée pendant le Black Friday se cache toute une chaîne logistique mise sous tension. Les transporteurs enregistrent un volume de colis nettement supérieur à la normale sur cette période, ce qui peut occasionnellement entraîner de légers retards de livraison, y compris pour des commandes passées en « livraison rapide ». 14:02 - Les comparateurs de prix, alliés discrets du Black Friday Plutôt que de parcourir chaque site un par un, de plus en plus de consommateurs passent par des comparateurs de prix pour gagner du temps pendant le Black Friday. Ces outils permettent de visualiser en un coup d'œil les tarifs pratiqués par plusieurs enseignes pour un même produit, et d'accéder directement à l'historique des prix sur les semaines précédentes. LIRE PLUS

L'iPhone est un des produits les plus recherchés pendant le Black Friday. Il est donc tout naturel que vous soyez noyé dans les multiples offres du Black Friday sur le célèbre téléphone d'Apple. Qu'il s'agisse de l'iPhone 18 Pro ou de modèles plus anciens comme l'iPhone 17, l'iPhone 16 ou l'iPhone Air, le Black Friday propose toutes sortes de promotions pendant tout le mois de novembre et même au-delà ! N'hésitez pas à consulter notre article dédié sur le sujet pour dénicher les meilleures promotions du Black Friday sur l'iPhone. Nous traitons les offres en direct !

Le Black Friday ne concerne pas que l'iPhone ! De nombreux smartphones Android sont également concernés par des promotions pendant le Black Friday 2026 avec, en tête d'affiche, les Samsung Galaxy. Le constructeur coréen multiplie les propositions et promotions pendant ce Black Friday avec notamment le Galaxy S25 FE et le dernier S26 Ultra qui profitent déjà de plusieurs offres et affichent même quelques ruptures de stocks sur certains sites marchands. Nous suivons également les meilleures promotions du Black Friday sur les smartphones avec un article dédié.

Notez que le Black Friday 2026 voit ses offres fluctuer très rapidement. Les ruptures de stocks sur les promotions les plus intéressantes sont très rapides à apparaitre donc n'hésitez pas trop si vous apercevez une offre susceptible de vous intéresser.

Les consoles font partie des produits les plus attendus du Black Friday. Après une année 2026 marquée par plusieurs hausses de prix, le Black Friday est l’occasion rêvée de s’offrir une console à prix réduit. La Nintendo Switch 2 est sans conteste la star de ce Black Friday, avec des offres encore jamais vues, mais la PS5 Slim, la PS5 Pro et les packs avec jeux profitent eux aussi de belles promotions pendant le Black Friday. Les manettes, comme la DualSense, et les jeux vidéo sont également concernés. Les stocks des consoles en promotion s’épuisent souvent en quelques heures pendant le Black Friday : si une offre vous intéresse, mieux vaut ne pas trop attendre !

Le Black Friday est traditionnellement le meilleur moment de l’année pour acheter une TV. Pendant le Black Friday 2026, les téléviseurs 4K, QLED, Mini LED et OLED de Samsung, LG, TCL ou Xiaomi affichent des prix en forte baisse, en particulier sur les grandes diagonales de 65 et 75 pouces. Le Black Friday arrive aussi juste avant les fêtes de fin d’année, idéal pour profiter des films et du sport sur grand écran. Pensez à vérifier la taille de votre pièce et la connectique dont vous avez besoin avant de craquer pour une TV en promotion pendant le Black Friday.

Le Black Friday est l’occasion idéale de renouveler son ordinateur portable. Les MacBook d’Apple, du MacBook Neo au MacBook Air M5, profitent déjà de remises pendant le Black Friday, tout comme les PC portables gamer équipés des dernières cartes graphiques NVIDIA et les ultraportables Windows. Que vous cherchiez un ordinateur portable pour le travail, les études ou le jeu, le Black Friday permet souvent de monter en gamme pour le même budget. Prenez le temps de comparer les configurations : processeur, mémoire vive et stockage font toute la différence entre deux ordinateurs portables en promotion pendant le Black Friday.

Le Black Friday se concentre énormément autour d'Amazon. Le géant de l'e-commerce donne beaucoup le ton des promotions chaque année et il n'est pas rare que les autres marchands espionnent les meilleurs bons plans d'Amazon pendant le Black Friday pour ensuite fixer leurs prix sur le site web de Jeff Bezos. Durant le Black Friday, Amazon a également l'avantage de concerner tous les types de produits : iPhone, MacBook, électroménager, jeux, jouets... Vous y trouverez quasiment tout ce dont vous avez besoin. Bien qu'Amazon ne soit pas le lieu où les meilleures baisses de prix sont garanties, on y trouve généralement d'excellents prix tout au long de l'année et encore plus durant le Black Friday.

Le Black Friday chez Amazon a également l'habitude d'être organisé par vagues de promotion. N'hésitez donc pas à retourner de temps en temps sur le site pour y dénicher de nouvelles offres.

La Fnac est l’un des acteurs majeurs du Black Friday en France. Pendant le Black Friday, l’enseigne propose des promotions sur l’ensemble de son catalogue : smartphones, ordinateurs, TV, audio, mais aussi livres, jeux vidéo et jouets. Le Black Friday à la Fnac a l’avantage de s’appuyer sur un large réseau de magasins, avec le retrait gratuit en magasin, souvent en une heure. Les adhérents Fnac+ profitent en plus de la livraison express gratuite sur des milliers de produits pendant le Black Friday. Enfin, la Fnac met en avant son « Meilleur prix garanti » sur certains produits, de quoi acheter l’esprit tranquille.

Boulanger est un rendez-vous incontournable du Black Friday pour l’électroménager et le high-tech. Pendant le Black Friday, l’enseigne multiplie les promotions sur les TV, les ordinateurs et les smartphones, mais aussi sur les lave-linge, les réfrigérateurs, les aspirateurs et le petit électroménager. Le Black Friday chez Boulanger se distingue aussi par ses services : retrait en magasin, paiement en trois fois sans frais sur de nombreux produits ou encore cagnotte avec le programme Le Club+. De quoi alléger la facture des gros appareils achetés pendant le Black Friday, d’autant que Boulanger propose aussi de reprendre votre ancien appareil.

Cdiscount est l’un des sites les plus agressifs sur les prix pendant le Black Friday. Sous la bannière « Black Month », le marchand français étale ses promotions du Black Friday sur tout le mois de novembre, avec de nombreuses offres sur le high-tech, l’électroménager, les jouets et la maison. Le Black Friday chez Cdiscount est aussi la saison des codes promo, qui permettent souvent de faire baisser encore davantage le prix d’un produit déjà en promotion. Attention toutefois : sur Cdiscount, de nombreux produits sont vendus par des vendeurs partenaires, pensez donc à vérifier qui vend et expédie avant de valider votre commande du Black Friday.