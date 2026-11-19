De nouvelles promotions du Black Friday sont déjà en ligne ! Amazon mène la danse en dévoilant plusieurs offres avec au moins 50% de réduction. Notre sélection en direct.

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L'Essentiel

Le coup d'envoi est donné : Amazon lance ce jeudi 19 novembre sa Black Friday Week 2026, douze jours de promotions sur Amazon.fr jusqu'au lundi 30 novembre. Le géant du e-commerce, qui a annoncé son calendrier le 10 novembre, promet des offres dans de nombreuses catégories : high-tech, maison, jouets, beauté ou mode. Il entre pourtant dans la course après ses concurrents. La Fnac a lancé ses « avant-premières » dès le 2 novembre, Boulanger affiche des remises qui courront jusqu'au 30 novembre et Darty a lui aussi lancé ses premières offres. High-tech, électroménager, jeux vidéo : les enseignes se livrent une bataille des prix de plus en plus précoce.

Le jour officiel du Black Friday tombe cette année le vendredi 27 novembre 2026, au lendemain de Thanksgiving aux États-Unis. En France, aucune règle ne fixe sa durée et chaque enseigne choisit son calendrier : Amazon a opté pour une semaine longue de douze jours. La tradition veut toutefois que les plus fortes remises arrivent le dernier vendredi de novembre, jour où les marchands dévoilent généralement le plus grand nombre de nouvelles offres. L'opération se termine le lundi 30 novembre avec le Cyber Monday, qui marque aussi la fin de la Black Friday Week d'Amazon.

Sur Amazon, certaines offres frappent fort depuis plusieurs semaines déjà. Depuis début novembre, un coupon de 10 % à activer sur la fiche produit offre à l'iPhone 18 Pro, sorti le 18 septembre, sa toute première baisse de prix : la version 256 Go passe de 1 479 € à 1 331,10 €, et l'iPhone 18 Pro Max 256 Go de 1 629 € à 1 466,10 €. La remise est accessible sans abonnement Prime, mais les modèles et coloris concernés changent régulièrement. Côté consoles, Amazon vend la Nintendo Switch 2 à 449 €, contre 499,99 € au prix conseillé depuis la hausse de septembre et 469,99 € chez Boulanger.

La semaine du 16 novembre marque une nouvelle étape du Black Friday. Amazon a ouvert une avant-première sur ses propres appareils (Echo, Fire TV Stick, Kindle, Ring et Blink) dès le lundi 16 novembre, avant de lancer officiellement sa Black Friday Week ce jeudi. À mesure que la date officielle approche, les enseignes redoublent d'efforts pour attirer les consommateurs pendant cette période stratégique, qui pèse lourd dans leur chiffre d'affaires de fin d'année.

Même si l'événement n'a officiellement lieu qu'à la fin du mois, les remises s'enchaînent depuis près de trois semaines et transforment le Black Friday en véritable « Black November ». Les abonnés Prime ont aussi droit à leurs propres offres : Amazon leur réserve des « Offres Prime Stars », renouvelées deux fois par jour pendant l'opération.

High-tech, électroménager, jeux vidéo ou petit matériel du quotidien : sur Amazon, peu de rayons échappent à la vague de baisses de prix. Pour les acheteurs, c'est l'occasion idéale de prendre de l'avance sur les cadeaux de Noël, à condition de rester vigilant. Depuis 2022, la loi impose aux vendeurs, Amazon comme les autres, d'afficher comme prix de référence le prix le plus bas pratiqué au cours des 30 jours précédant la promotion.

Le top des offres Black Friday Amazon :

Cette règle limite les fausses remises calculées sur un prix gonflé. Mieux vaut tout de même comparer les offres d'Amazon avec celles des autres marchands, vérifier l'historique des prix et regarder si le produit est vendu par Amazon ou par un vendeur tiers. Les promotions peuvent aussi disparaître en quelques heures, surtout sur les produits très demandés. Et pour ceux qui hésitent encore, le Cyber Monday du lundi 30 novembre devrait offrir une dernière salve de promotions avant la fin de l'opération.

Dernières mises à jour

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Le Black Friday 2026 est bien lancé depuis quelques semaines. De multiples offres se sont déjà enchainées et des ruptures de stocks sont rapidement apparues sur différents sites dont les offres étaient bien trop alléchantes. C'est notamment le cas sur la Nintendo Switch 2, très recherchée pour ce Black Friday avec la sortie de The Legend of Zelda : Ocarina of Time Remake qui fait un véritable carton en cette fin d'année. Les joueurs d'autres consoles ne sont pas en reste pendant ce Black Friday puisque la Playstation 5 et la Xbox sont également concernées par plusieurs belles promotions, mais les ruptures de stocks sont très présentes avec la sortie de GTA 6 en ce mois de novembre en marge du Black Friday.

Du côté du Black Friday des smartphones, l'iPhone 18 Pro a la côte avec plusieurs belles promotions qui sont apparues sur Amazon, Orange et Fnac. Le dernier téléphone d'Apple n'aura pas tenu longtemps face au Black Friday avant de voir son prix baisser et il est notamment possible de le dégoter pour 100 voire 200 euros de moins par rapport à son tarif de base proposé par Apple pendant le Black Friday. Pour les passionnés de téléphones Android, c'est bien Samsung qui mène la danse avec d'excellents rabais sur ses Galaxy S25 et S26 dans leurs différentes versions. Le Black Friday concerne cependant aussi d'autres marques comme les Google Pixel ou les Oppo Find X.

Pour la maison, le Black Friday s'attaque généralement aux aspirateurs robots. Qu'il s'agisse de Dreame ou Roborock, les promotions sont nombreuses et permettent de dénicher votre nouvel assistant ménager avec d'excellents rabais. Plusieurs gros électroménagers sont également concernés par le Black Friday comme des réfrigérateurs ou des fours à cuisson. N'hésitez pas à vous balader du côté du Black Friday de Boulanger ou de Darty pour dénicher votre prochain achat pour la maison !

L'iPhone est un des produits les plus recherchés pendant le Black Friday. Il est donc tout naturel que vous soyez noyé dans les multiples offres du Black Friday sur le célèbre téléphone d'Apple. Qu'il s'agisse de l'iPhone 18 Pro ou de modèles plus anciens comme l'iPhone 17, l'iPhone 16 ou l'iPhone Air, le Black Friday propose toutes sortes de promotions pendant tout le mois de novembre et même au-delà ! N'hésitez pas à consulter notre article dédié sur le sujet pour dénicher les meilleures promotions du Black Friday sur l'iPhone. Nous traitons les offres en direct !

Le Black Friday ne concerne pas que l'iPhone ! De nombreux smartphones Android sont également concernés par des promotions pendant le Black Friday 2026 avec, en tête d'affiche, les Samsung Galaxy. Le constructeur coréen multiplie les propositions et promotions pendant ce Black Friday avec notamment le Galaxy S25 FE et le dernier S26 Ultra qui profitent déjà de plusieurs offres et affichent même quelques ruptures de stocks sur certains sites marchands. Nous suivons également les meilleures promotions du Black Friday sur les smartphones avec un article dédié.

Notez que le Black Friday 2026 voit ses offres fluctuer très rapidement. Les ruptures de stocks sur les promotions les plus intéressantes sont très rapides à apparaitre donc n'hésitez pas trop si vous apercevez une offre susceptible de vous intéresser.

Les consoles font partie des produits les plus attendus du Black Friday. Après une année 2026 marquée par plusieurs hausses de prix, le Black Friday est l’occasion rêvée de s’offrir une console à prix réduit. La Nintendo Switch 2 est sans conteste la star de ce Black Friday, avec des offres encore jamais vues, mais la PS5 Slim, la PS5 Pro et les packs avec jeux profitent eux aussi de belles promotions pendant le Black Friday. Les manettes, comme la DualSense, et les jeux vidéo sont également concernés. Les stocks des consoles en promotion s’épuisent souvent en quelques heures pendant le Black Friday : si une offre vous intéresse, mieux vaut ne pas trop attendre !

Le Black Friday est traditionnellement le meilleur moment de l’année pour acheter une TV. Pendant le Black Friday 2026, les téléviseurs 4K, QLED, Mini LED et OLED de Samsung, LG, TCL ou Xiaomi affichent des prix en forte baisse, en particulier sur les grandes diagonales de 65 et 75 pouces. Le Black Friday arrive aussi juste avant les fêtes de fin d’année, idéal pour profiter des films et du sport sur grand écran. Pensez à vérifier la taille de votre pièce et la connectique dont vous avez besoin avant de craquer pour une TV en promotion pendant le Black Friday.

Le Black Friday est l’occasion idéale de renouveler son ordinateur portable. Les MacBook d’Apple, du MacBook Neo au MacBook Air M5, profitent déjà de remises pendant le Black Friday, tout comme les PC portables gamer équipés des dernières cartes graphiques NVIDIA et les ultraportables Windows. Que vous cherchiez un ordinateur portable pour le travail, les études ou le jeu, le Black Friday permet souvent de monter en gamme pour le même budget. Prenez le temps de comparer les configurations : processeur, mémoire vive et stockage font toute la différence entre deux ordinateurs portables en promotion pendant le Black Friday.

Le Black Friday se concentre énormément autour d'Amazon. Le géant de l'e-commerce donne beaucoup le ton des promotions chaque année et il n'est pas rare que les autres marchands espionnent les meilleurs bons plans d'Amazon pendant le Black Friday pour ensuite fixer leurs prix sur le site web de Jeff Bezos. Durant le Black Friday, Amazon a également l'avantage de concerner tous les types de produits : iPhone, MacBook, électroménager, jeux, jouets... Vous y trouverez quasiment tout ce dont vous avez besoin. Bien qu'Amazon ne soit pas le lieu où les meilleures baisses de prix sont garanties, on y trouve généralement d'excellents prix tout au long de l'année et encore plus durant le Black Friday.

Le Black Friday chez Amazon a également l'habitude d'être organisé par vagues de promotion. N'hésitez donc pas à retourner de temps en temps sur le site pour y dénicher de nouvelles offres.

La Fnac est l’un des acteurs majeurs du Black Friday en France. Pendant le Black Friday, l’enseigne propose des promotions sur l’ensemble de son catalogue : smartphones, ordinateurs, TV, audio, mais aussi livres, jeux vidéo et jouets. Le Black Friday à la Fnac a l’avantage de s’appuyer sur un large réseau de magasins, avec le retrait gratuit en magasin, souvent en une heure. Les adhérents Fnac+ profitent en plus de la livraison express gratuite sur des milliers de produits pendant le Black Friday. Enfin, la Fnac met en avant son « Meilleur prix garanti » sur certains produits, de quoi acheter l’esprit tranquille.

Boulanger est un rendez-vous incontournable du Black Friday pour l’électroménager et le high-tech. Pendant le Black Friday, l’enseigne multiplie les promotions sur les TV, les ordinateurs et les smartphones, mais aussi sur les lave-linge, les réfrigérateurs, les aspirateurs et le petit électroménager. Le Black Friday chez Boulanger se distingue aussi par ses services : retrait en magasin, paiement en trois fois sans frais sur de nombreux produits ou encore cagnotte avec le programme Le Club+. De quoi alléger la facture des gros appareils achetés pendant le Black Friday, d’autant que Boulanger propose aussi de reprendre votre ancien appareil.

Cdiscount est l’un des sites les plus agressifs sur les prix pendant le Black Friday. Sous la bannière « Black Month », le marchand français étale ses promotions du Black Friday sur tout le mois de novembre, avec de nombreuses offres sur le high-tech, l’électroménager, les jouets et la maison. Le Black Friday chez Cdiscount est aussi la saison des codes promo, qui permettent souvent de faire baisser encore davantage le prix d’un produit déjà en promotion. Attention toutefois : sur Cdiscount, de nombreux produits sont vendus par des vendeurs partenaires, pensez donc à vérifier qui vend et expédie avant de valider votre commande du Black Friday.