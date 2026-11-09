Black Friday en direct : Carrefour dégaine ses nouvelles offres, -200 euros sur l'iPhone !
Le Black Friday 2026 dévoile de nouvelles offres avec des promotions agressives de la part de Carrefour, Amazon, Boulanger et bien plus. Retrouvez nos sélections des meilleures deals en direct.
- Le Black Friday se poursuit en cette semaine du lundi 9 novembre. Les marchands n'ont pas attendu la date officielle pour sortir plusieurs vagues de promotions qui s'enchainent depuis plus de deux semaines désormais.
- Parmi les meilleures offres disponibles, on retrouve le très recherché iPhone 17 Pro proposé pour 200 euros de moins chez Carrefour. Il vous suffira de disposer d'une carte fidélité pour créditer cette dernière de la promotion disponible d'ici le 17 novembre prochain.
- Le Black Friday est généralement organisé par les plus gros sites marchands comme Amazon, Fnac, Boulanger, CDiscount et JoyBuy. Mais vos commerces de proximité peuvent également participer à l'événement ! N'hésitez pas à vous y rendre pour y dégoter d'éventuelles promotions.
- Afin de vous aider à vous y retrouver dans les promos du Black Friday, nous mettons cet article à jour régulièrement et vous proposons de retrouver nos sélections en direct.
Les meilleures offres du Black Friday 2026 pour les smartphones
Les meilleures offres Samsung, Xiaomi, Realme...
- Samsung Galaxy S26 FE : 699,99€ (-100€)
- Samsung Galaxy A16 : 138€ (avec le code promo 10DES99)
- Oppo FindX10 Pro Max : remise de 100€ + montre ou écouteurs en cadeau
- Xiaomi Redmi Note 17 5G : 299€ (-105€)
Les meilleures offres iPhone...
- iPhone 18 Pro : 1331€ (-148€ en cochant le coupon de réduction)
- iPhone 17 Pro : 1099€ (-200€ sur votre carte fidélité) à partir du 17 novembre
- iPhone 15 reconditionné - excellent état : 389€ (-40€)
- iPhone 14 reconditionné - excellent état : 273€ (-10€)
Les meilleures offres du Black Friday 2026 pour les PC / ordinateurs
Les meilleures offres Mac & PC portable
- MacBook Pro avec M5 Pro : 2604€ (-100€)
- PC Portable gaming Asus V3607VM : 879€ (-220€)
- PC portable gaming MSI Crosshair : 1449€ (-800€)
Les meilleures offres du Black Friday 2026 pour la maison
Les meilleures offres TV
- TV OLED 4K Philips 55 pouces : 689,99€ (-210€ via carte fidélité)
- Barre de son Bose TV Speaker : 189,99€ (-80€)
- TV QLED 4K TCL 75 pouces : 899,99€ (-65€)
Les meilleures offres électroménager
- Radiateur bain d'huile électrique : 119€ (-100€)
- Aspirateur robot Dreame D20 Pro Plus : 179€ (-120€)
- Aspirateur balais Dyson V8 Cyclone : 249€ (-150€)
10:01 - 200 euros de moins pour l'iPhone 17 Pro
Bon plan à noter dans l’agenda ! À partir du 17 novembre, Carrefour propose l’iPhone 17 Pro (6,3 pouces, 256 Go, Deep Blue) pour un coût final de 1 099 € au lieu de 1 379 €, soit 20 % d’économie, grâce à 200 € crédités sur la carte de fidélité Carrefour. Puce A19 Pro ultra-puissante, 12 Go de RAM, triple appareil photo et connectivité 5G : le haut de gamme d’Apple à un prix bien plus doux. Offre valable dans toute la France, à saisir dès son lancement !
Le Black Friday 2026 est l'occasion parfaite pour dénicher les meilleurs prix sur tout un tas de produits. Retrouvez nos sélections en direct des dernières promotions proposées chez Amazon, Boulanger, Fnac, Darty, CDiscount, JoyBuy et bien plus encore.