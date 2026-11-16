Black Friday en direct : de nouvelles offres déjà en ligne, l'iPhone et la Nintendo Switch 2 en promo

Le Black Friday 2026 se poursuit et les marchands dévoilent de nouvelles offres. Retrouvez les meilleures promotions dans notre sélection en direct.

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L'Essentiel

Le Black Friday 2026 regorge déjà de multiples promotions depuis le début du mois de novembre. Les participants à l'opération (Fnac, Amazon, Darty, Boulanger, etc...) enchainent les vagues d'offres pour séduire les consommateurs.

La date officielle du Black Friday est fixée au vendredi 27 novembre 2026. Bien que l'événement ne soit pas encadré par une entité légale, il est de coutume de lancer les plus grosses promotions du Black Friday lors du dernier vendredi du mois de novembre.

Les premières promotions du Black Friday sont déjà très agressives. La Nintendo Switch 2 et l'iPhone 18 Pro sont clairement les deux stars de cette année avec des prix encore jamais vus sur les deux produits !

Le Black Friday profite de nouvelles offres en cette semaine du 16 novembre. Alors que la date finale approche de plus en plus, les marchands redoublent de promotions pour séduire les consommateurs et s'imposer pendant le Black Friday. Bien que l'événement ne se déroule officiellement qu'à la fin du mois, les participants à l'opération multiplient déjà les promotions depuis près de deux semaines.

Dernières mises à jour

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Le Black Friday 2026 est bien lancé depuis quelques semaines. De multiples offres se sont déjà enchainées et des ruptures de stocks sont rapidement apparues sur différents sites dont les offres étaient bien trop alléchantes. C'est notamment le cas sur la Nintendo Switch 2, très recherchée pour ce Black Friday avec la sortie de The Legend of Zelda : Ocarina of Time Remake qui fait un véritable carton en cette fin d'année. Les joueurs d'autres consoles ne sont pas en reste pendant ce Black Friday puisque la Playstation 5 et la Xbox sont également concernées par plusieurs belles promotions, mais les ruptures de stocks sont très présentes avec la sortie de GTA 6 en ce mois de novembre en marge du Black Friday.

Du côté du Black Friday des smartphones, l'iPhone 18 Pro a la côte avec plusieurs belles promotions qui sont apparues sur Amazon, Orange et Fnac. Le dernier téléphone d'Apple n'aura pas tenu longtemps face au Black Friday avant de voir son prix baisser et il est notamment possible de le dégoter pour 100 voire 200 euros de moins par rapport à son tarif de base proposé par Apple pendant le Black Friday. Pour les passionnés de téléphones Android, c'est bien Samsung qui mène la danse avec d'excellents rabais sur ses Galaxy S25 et S26 dans leurs différentes versions. Le Black Friday concerne cependant aussi d'autres marques comme les Google Pixel ou les Oppo Find X.

Pour la maison, le Black Friday s'attaque généralement aux aspirateurs robots. Qu'il s'agisse de Dreame ou Roborock, les promotions sont nombreuses et permettent de dénicher votre nouvel assistant ménager avec d'excellents rabais. Plusieurs gros électroménagers sont également concernés par le Black Friday comme des réfrigérateurs ou des fours à cuisson. N'hésitez pas à vous balader du côté du Black Friday de Boulanger ou de Darty pour dénicher votre prochain achat pour la maison !

L'iPhone est un des produits les plus recherchés pendant le Black Friday. Il est donc tout naturel que vous soyez noyé dans les multiples offres du Black Friday sur le célèbre téléphone d'Apple. Qu'il s'agisse de l'iPhone 18 Pro ou de modèles plus anciens comme l'iPhone 17, l'iPhone 16 ou l'iPhone Air, le Black Friday propose toutes sortes de promotions pendant tout le mois de novembre et même au-delà ! N'hésitez pas à consulter notre article dédié sur le sujet pour dénicher les meilleures promotions du Black Friday sur l'iPhone. Nous traitons les offres en direct !

Le Black Friday ne concerne pas que l'iPhone ! De nombreux smartphones Android sont également concernés par des promotions pendant le Black Friday 2026 avec, en tête d'affiche, les Samsung Galaxy. Le constructeur coréen multiplie les propositions et promotions pendant ce Black Friday avec notamment le Galaxy S25 FE et le dernier S26 Ultra qui profitent déjà de plusieurs offres et affichent même quelques ruptures de stocks sur certains sites marchands. Nous suivons également les meilleures promotions du Black Friday sur les smartphones avec un article dédié.

Notez que le Black Friday 2026 voit ses offres fluctuer très rapidement. Les ruptures de stocks sur les promotions les plus intéressantes sont très rapides à apparaitre donc n'hésitez pas trop si vous apercevez une offre susceptible de vous intéresser.

Le Black Friday se concentre énormément autour d'Amazon. Le géant de l'e-commerce donne beaucoup le ton des promotions chaque année et il n'est pas rare que les autres marchands espionnent les meilleurs bons plans d'Amazon pendant le Black Friday pour ensuite fixer leurs prix sur le site web de Jeff Bezos. Durant le Black Friday, Amazon a également l'avantage de concerner tous les types de produits : iPhone, MacBook, électroménager, jeux, jouets... Vous y trouverez quasiment tout ce dont vous avez besoin. Bien qu'Amazon ne soit pas le lieu où les meilleures baisses de prix sont garanties, on y trouve généralement d'excellents prix tout au long de l'année et encore plus durant le Black Friday.

Le Black Friday chez Amazon a également l'habitude d'être organisé par vagues de promotion. N'hésitez donc pas à retourner de temps en temps sur le site pour y dénicher de nouvelles offres.