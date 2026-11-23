Le Black Friday se tient cette semaine ! Amazon, Fnac, Boulanger et bien d'autres magasins dégainent leurs meilleures offres pour l'occasion.

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L'Essentiel

Le Black Friday bat son plein. Ce rendez-vous commercial, très attendu chaque année, reste la meilleure occasion de se faire plaisir tout en réalisant de vraies économies. Qu'il s'agisse d'électroménager, d'ordinateurs, de smartphones, de jouets ou de high-tech en général, le Black Friday regorge de promotions exceptionnelles à l'approche des fêtes de fin d'année.

En France, rien n'encadre légalement la durée du Black Friday : chaque enseigne fixe son propre calendrier. Dans les faits, les promotions se déclenchent de plus en plus tôt, parfois dès la toute fin octobre, d'où l'apparition du terme "Black November" ou "Black Month" pour désigner cette période qui s'allonge d'année en année.

L'opération Black Friday se clôture traditionnellement le lundi suivant avec le Cyber Monday, un rendez-vous promotionnel né pour dynamiser les ventes en ligne de produits technologiques, et qui s'est depuis étendu à toutes les catégories. Entre les deux, les prix du Black Friday sont susceptibles de bouger à plusieurs reprises, certaines enseignes choisissant de dévoiler leurs offres les plus avantageuses sur les derniers jours, quand d'autres préfèrent jouer la carte de la régularité tout au long de la semaine.

Le Black Friday concerne énormément de produits. Électroménager, informatique, téléphonie, jeux vidéo ou petit équipement de la maison : chez les grandes enseignes en ligne comme en magasin, pratiquement tous les rayons sont concernés par cette vague de réductions. Certaines catégories, comme les aspirateurs robots, les casques audio ou les TV, affichent même régulièrement parmi les remises les plus importantes de l'année. Afin de vous aider à trouver les meilleures offres sans perdre de temps à comparer, nous traitons en direct les promotions du moment du Black Friday, mises à jour au fil de la journée.

Le top des offres Black Friday :

Le Black Friday voit souvent ses meilleures offres partir très rapidement. Les accros aux promotions scrutent en permanence les meilleurs deals, que ce soit pour leur intérêt personnel ou de la revente derrière. Si les promos du Black Friday vous intéresse, il ne faut donc pas trop tarder à commander les produits que vous recherchiez. C'est pourquoi nous vous proposons les meilleures offres du jour dans cet article du Black Friday mis à jour en direct.

En direct

10:57 - Le Cyber Monday, prolongement du Black Friday Le Black Friday s'achève traditionnellement le lundi suivant avec le Cyber Monday, un second temps fort promotionnel. Né pour encourager les achats en ligne au lendemain du week-end du Black Friday, le Cyber Monday était à l'origine centré sur la technologie. Il s'est depuis élargi à toutes les catégories de produits. Entre le Black Friday et le Cyber Monday, les prix peuvent évoluer plusieurs fois, certaines enseignes réservant leurs meilleures offres pour la toute fin de la période. 10:40 - La date du Black Friday est connue bien en avance Le Black Friday tombe chaque année le vendredi qui suit Thanksgiving, une fête américaine célébrée le quatrième jeudi de novembre. Cette date reste le jour de référence du Black Friday, celui où se concentrent historiquement les remises les plus importantes. Même si le Black Friday s'étire désormais sur plusieurs jours, voire plusieurs semaines chez certaines enseignes, ce vendredi symbolique conserve une place à part dans le calendrier commercial. 10:28 - Le Black Friday en France Le Black Friday s'est solidement implanté en France depuis une dizaine d'années, au point d'être aujourd'hui relayé par la quasi-totalité des grandes enseignes. Aucun texte ne réglemente la durée du Black Friday dans l'Hexagone : chaque enseigne fixe librement son calendrier. Le Black Friday démarre ainsi de plus en plus tôt, parfois dès le début du mois de novembre. Cette extension progressive du Black Friday a fait naître l'expression « Black November ». 10:11 - L'origine du Black Friday Le Black Friday est né aux États-Unis, où il désigne traditionnellement le lendemain de Thanksgiving. Ce Black Friday marque le coup d'envoi de la période des achats de fin d'année outre-Atlantique. Le nom du Black Friday viendrait des comptes des commerçants, qui passaient du rouge (déficit) au noir (bénéfice) grâce à l'afflux de clients. Le Black Friday a ensuite traversé l'Atlantique pour s'imposer en Europe, puis en France, au début des années 2010. LIRE PLUS

Le Black Friday 2026 est bien lancé depuis quelques semaines. De multiples offres se sont déjà enchainées et des ruptures de stocks sont rapidement apparues sur différents sites dont les offres étaient bien trop alléchantes. C'est notamment le cas sur la Nintendo Switch 2, très recherchée pour ce Black Friday avec la sortie de The Legend of Zelda : Ocarina of Time Remake qui fait un véritable carton en cette fin d'année. Les joueurs d'autres consoles ne sont pas en reste pendant ce Black Friday puisque la Playstation 5 et la Xbox sont également concernées par plusieurs belles promotions, mais les ruptures de stocks sont très présentes avec la sortie de GTA 6 en ce mois de novembre en marge du Black Friday.

Du côté du Black Friday des smartphones, l'iPhone 18 Pro a la côte avec plusieurs belles promotions qui sont apparues sur Amazon, Orange et Fnac. Le dernier téléphone d'Apple n'aura pas tenu longtemps face au Black Friday avant de voir son prix baisser et il est notamment possible de le dégoter pour 100 voire 200 euros de moins par rapport à son tarif de base proposé par Apple pendant le Black Friday. Pour les passionnés de téléphones Android, c'est bien Samsung qui mène la danse avec d'excellents rabais sur ses Galaxy S25 et S26 dans leurs différentes versions. Le Black Friday concerne cependant aussi d'autres marques comme les Google Pixel ou les Oppo Find X.

Pour la maison, le Black Friday s'attaque généralement aux aspirateurs robots. Qu'il s'agisse de Dreame ou Roborock, les promotions sont nombreuses et permettent de dénicher votre nouvel assistant ménager avec d'excellents rabais. Plusieurs gros électroménagers sont également concernés par le Black Friday comme des réfrigérateurs ou des fours à cuisson. N'hésitez pas à vous balader du côté du Black Friday de Boulanger ou de Darty pour dénicher votre prochain achat pour la maison !

L'iPhone est un des produits les plus recherchés pendant le Black Friday. Il est donc tout naturel que vous soyez noyé dans les multiples offres du Black Friday sur le célèbre téléphone d'Apple. Qu'il s'agisse de l'iPhone 18 Pro ou de modèles plus anciens comme l'iPhone 17, l'iPhone 16 ou l'iPhone Air, le Black Friday propose toutes sortes de promotions pendant tout le mois de novembre et même au-delà ! N'hésitez pas à consulter notre article dédié sur le sujet pour dénicher les meilleures promotions du Black Friday sur l'iPhone. Nous traitons les offres en direct !

Le Black Friday ne concerne pas que l'iPhone ! De nombreux smartphones Android sont également concernés par des promotions pendant le Black Friday 2026 avec, en tête d'affiche, les Samsung Galaxy. Le constructeur coréen multiplie les propositions et promotions pendant ce Black Friday avec notamment le Galaxy S25 FE et le dernier S26 Ultra qui profitent déjà de plusieurs offres et affichent même quelques ruptures de stocks sur certains sites marchands. Nous suivons également les meilleures promotions du Black Friday sur les smartphones avec un article dédié.

Notez que le Black Friday 2026 voit ses offres fluctuer très rapidement. Les ruptures de stocks sur les promotions les plus intéressantes sont très rapides à apparaitre donc n'hésitez pas trop si vous apercevez une offre susceptible de vous intéresser.

Les consoles font partie des produits les plus attendus du Black Friday. Après une année 2026 marquée par plusieurs hausses de prix, le Black Friday est l’occasion rêvée de s’offrir une console à prix réduit. La Nintendo Switch 2 est sans conteste la star de ce Black Friday, avec des offres encore jamais vues, mais la PS5 Slim, la PS5 Pro et les packs avec jeux profitent eux aussi de belles promotions pendant le Black Friday. Les manettes, comme la DualSense, et les jeux vidéo sont également concernés. Les stocks des consoles en promotion s’épuisent souvent en quelques heures pendant le Black Friday : si une offre vous intéresse, mieux vaut ne pas trop attendre !

Le Black Friday est traditionnellement le meilleur moment de l’année pour acheter une TV. Pendant le Black Friday 2026, les téléviseurs 4K, QLED, Mini LED et OLED de Samsung, LG, TCL ou Xiaomi affichent des prix en forte baisse, en particulier sur les grandes diagonales de 65 et 75 pouces. Le Black Friday arrive aussi juste avant les fêtes de fin d’année, idéal pour profiter des films et du sport sur grand écran. Pensez à vérifier la taille de votre pièce et la connectique dont vous avez besoin avant de craquer pour une TV en promotion pendant le Black Friday.

Le Black Friday est l’occasion idéale de renouveler son ordinateur portable. Les MacBook d’Apple, du MacBook Neo au MacBook Air M5, profitent déjà de remises pendant le Black Friday, tout comme les PC portables gamer équipés des dernières cartes graphiques NVIDIA et les ultraportables Windows. Que vous cherchiez un ordinateur portable pour le travail, les études ou le jeu, le Black Friday permet souvent de monter en gamme pour le même budget. Prenez le temps de comparer les configurations : processeur, mémoire vive et stockage font toute la différence entre deux ordinateurs portables en promotion pendant le Black Friday.

Le Black Friday se concentre énormément autour d'Amazon. Le géant de l'e-commerce donne beaucoup le ton des promotions chaque année et il n'est pas rare que les autres marchands espionnent les meilleurs bons plans d'Amazon pendant le Black Friday pour ensuite fixer leurs prix sur le site web de Jeff Bezos. Durant le Black Friday, Amazon a également l'avantage de concerner tous les types de produits : iPhone, MacBook, électroménager, jeux, jouets... Vous y trouverez quasiment tout ce dont vous avez besoin. Bien qu'Amazon ne soit pas le lieu où les meilleures baisses de prix sont garanties, on y trouve généralement d'excellents prix tout au long de l'année et encore plus durant le Black Friday.

Le Black Friday chez Amazon a également l'habitude d'être organisé par vagues de promotion. N'hésitez donc pas à retourner de temps en temps sur le site pour y dénicher de nouvelles offres.

La Fnac est l’un des acteurs majeurs du Black Friday en France. Pendant le Black Friday, l’enseigne propose des promotions sur l’ensemble de son catalogue : smartphones, ordinateurs, TV, audio, mais aussi livres, jeux vidéo et jouets. Le Black Friday à la Fnac a l’avantage de s’appuyer sur un large réseau de magasins, avec le retrait gratuit en magasin, souvent en une heure. Les adhérents Fnac+ profitent en plus de la livraison express gratuite sur des milliers de produits pendant le Black Friday. Enfin, la Fnac met en avant son « Meilleur prix garanti » sur certains produits, de quoi acheter l’esprit tranquille.

Boulanger est un rendez-vous incontournable du Black Friday pour l’électroménager et le high-tech. Pendant le Black Friday, l’enseigne multiplie les promotions sur les TV, les ordinateurs et les smartphones, mais aussi sur les lave-linge, les réfrigérateurs, les aspirateurs et le petit électroménager. Le Black Friday chez Boulanger se distingue aussi par ses services : retrait en magasin, paiement en trois fois sans frais sur de nombreux produits ou encore cagnotte avec le programme Le Club+. De quoi alléger la facture des gros appareils achetés pendant le Black Friday, d’autant que Boulanger propose aussi de reprendre votre ancien appareil.

Cdiscount est l’un des sites les plus agressifs sur les prix pendant le Black Friday. Sous la bannière « Black Month », le marchand français étale ses promotions du Black Friday sur tout le mois de novembre, avec de nombreuses offres sur le high-tech, l’électroménager, les jouets et la maison. Le Black Friday chez Cdiscount est aussi la saison des codes promo, qui permettent souvent de faire baisser encore davantage le prix d’un produit déjà en promotion. Attention toutefois : sur Cdiscount, de nombreux produits sont vendus par des vendeurs partenaires, pensez donc à vérifier qui vend et expédie avant de valider votre commande du Black Friday.