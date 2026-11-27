Nous y sommes ! Le Black Friday est officiellement lancé chez Amazon, Fnac et bien d'autres enseignes. Suivez notre top des meilleures offres mis à jour en direct.

Le Black Friday est lancé ! Amazon, Fnac, Darty, Boulanger, CDiscount et JoyBuy pilotent le célèbre événement en affichant une multitude de promotions sur leurs sites web. Que vous soyez à la recherche d'un nouvel iPhone, d'un ordinateur portable, d'une console Nintendo Switch ou d'une Playstation 5, les ruptures de stock s'enchainent déjà pendant le Black Friday sur les offres les plus folles. Parmi les promotions stars déjà repérées pendant le Black Friday, on trouve bien évidemment l'iPhone qui est une valeur sûre chaque année et s'arrache avec les premières baisses de prix sur le dernier modèle sorti. Afin de vous assister dans cette jungle de promotions du Black Friday, nous vous proposons notre top des offres de la journée mis à jour en direct ainsi que notre différents articles de sélections sur les produits les plus recherchés.

Les meilleures offres du Black Friday par produit

Tout au long du Black Friday 2026, nous mettons à jour très régulièrement plusieurs séries d'offres sur les produits phares. iPhone et smartphones, consoles Switch et PS5, PC portables, Airpods, tablettes... Parcourez nos sélections pour profiter du meilleur du Black Friday.

Quelles sont les meilleures offres à surveiller avec le Black Friday ?

Durant le Black Friday, les joueurs ne sont pas en reste : cette fin novembre coïncide avec un vrai feu d'artifice de promotions sur le gaming. Les consoles PS5 et Nintendo Switch 2 voient leurs packs jeux inclus largement remisés pendant le Black Friday, tandis que les cartes graphiques et PC portables gaming signés Asus, MSI ou Lenovo profitent souvent de belles baisses à l'occasion du Black Friday. Du côté de l'informatique plus classique, le Black Friday reste l'un des meilleurs moments de l'année pour s'équiper en ordinateur portable ou en tablette, les modèles Apple, Samsung et Lenovo multipliant les offres pour l'occasion. Les accessoires ne sont pas oubliés : claviers mécaniques, souris gaming et casques audio immersifs complètent eux aussi la longue liste des bonnes affaires du Black Friday, au grand bonheur des joueurs en quête d'un setup complet avant les fêtes.

Maison connectée et électroménager figurent également en bonne place parmi les recherches du Black Friday. Les robots aspirateurs Dyson, Roborock ou Ecovacs enregistrent certaines des plus belles remises du Black Friday, tout comme les machines à café Nespresso ou Philips, très demandées à l'approche des cadeaux de Noël. Le Black Friday profite aussi au gros électroménager, avec des réductions marquées sur les lave-linge, réfrigérateurs et fours connectés, des achats que de nombreux foyers attendent justement pour profiter du Black Friday. Enfin, impossible d'ignorer les plus jeunes : les jouets LEGO et jeux de société les plus populaires de l'année bénéficient eux aussi de belles remises pendant le Black Friday, une aubaine pour cocher les cadeaux de Noël sans attendre les derniers jours du Black Friday.

En direct

08:23 - Le Black Friday, miroir de nos envies de fin d'année Regarder ce qui se vend le mieux pendant le Black Friday, c'est un peu prendre le pouls des envies du moment : tech, confort à la maison, bien-être. La période agit presque comme un sondage grandeur nature sur ce que les Français s'apprêtent à s'offrir, ou à offrir, pour les fêtes. 08:07 - Trois infos à retenir sur le Black Friday de cette année Un jour officiel : ce 27 novembre. Un mois entier d'offres qui précèdent et suivent cette date. Et un pic d'activité e-commerce concentré sur quelques heures à peine. Le Black Friday se résume difficilement à une seule statistique, tant la période s'est étalée dans le temps. 07:49 - "On attendait ce prix depuis des mois" C'est la phrase qu'on entend le plus souvent autour du Black Friday : celle de l'acheteur qui guettait une baisse précise sur un produit bien identifié, parfois depuis l'été. Le Black Friday fonctionne autant comme un déclencheur d'achat que comme une validation d'un choix déjà mûri bien avant la période. 07:33 - Et si le vrai Black Friday n'était pas celui qu'on croit ? On s'imagine souvent le Black Friday comme un simple feu d'artifice de remises sur la tech et la mode. En réalité, la période profite à des secteurs bien plus inattendus : billetterie de spectacles, abonnements sportifs, voire formations en ligne. Le Black Friday a quitté depuis longtemps son terrain de jeu d'origine. 07:17 - Appareils photo et contrôle parental, le duo oublié du Black Friday Entre deux offres sur la téléphonie, le Black Friday profite aussi aux appareils photo hybrides et aux montres connectées pensées pour les enfants, avec géolocalisation et contrôle parental intégré. Des catégories moins médiatisées du Black Friday, mais tout aussi concernées par les baisses de prix de la période. 07:01 - Les sites marchands sous tension technique pendant le Black Friday Un pic de trafic aussi massif que celui généré par le Black Friday n'est pas sans conséquence côté technique : certains sites connaissent des ralentissements, voire des pannes temporaires, lorsque l'affluence dépasse leurs capacités de serveur. Un désagrément que plusieurs enseignes anticipent chaque année à l'approche du Black Friday en renforçant leur infrastructure. LIRE PLUS

L'iPhone est un des produits les plus recherchés pendant le Black Friday. Il est donc tout naturel que vous soyez noyé dans les multiples offres du Black Friday sur le célèbre téléphone d'Apple. Qu'il s'agisse de l'iPhone 18 Pro ou de modèles plus anciens comme l'iPhone 17, l'iPhone 16 ou l'iPhone Air, le Black Friday propose toutes sortes de promotions depuis le début du mois de novembre et même au-delà ! N'hésitez pas à consulter notre article dédié sur le sujet pour dénicher les meilleures promotions du Black Friday sur l'iPhone. Nous traitons les offres en direct !

Le Black Friday ne concerne pas que l'iPhone ! De nombreux smartphones Android sont également concernés par des promotions pendant le Black Friday 2026 avec, en tête d'affiche, les Samsung Galaxy. Le constructeur coréen multiplie les propositions et promotions pendant ce Black Friday avec notamment le Galaxy S25 FE et le dernier S26 Ultra qui profitent déjà de plusieurs offres et affichent même quelques ruptures de stocks sur certains sites marchands. Nous suivons également les meilleures promotions du Black Friday sur les smartphones avec un article dédié.

Notez que le Black Friday 2026 voit ses offres fluctuer très rapidement. Les ruptures de stocks sur les promotions les plus intéressantes sont très rapides à apparaitre donc n'hésitez pas trop si vous apercevez une offre susceptible de vous intéresser.

Les consoles font partie des produits les plus attendus du Black Friday. Après une année 2026 marquée par plusieurs hausses de prix, le Black Friday est l’occasion rêvée de s’offrir une console à prix réduit. La Nintendo Switch 2 est sans conteste la star de ce Black Friday, avec des offres encore jamais vues, mais la PS5 Slim, la PS5 Pro et les packs avec jeux profitent eux aussi de belles promotions pendant le Black Friday. Les manettes, comme la DualSense, et les jeux vidéo sont également concernés. Les stocks des consoles en promotion s’épuisent souvent en quelques heures pendant le Black Friday : si une offre vous intéresse, mieux vaut ne pas trop attendre !

Le Black Friday est traditionnellement le meilleur moment de l’année pour acheter une TV. Pendant le Black Friday 2026, les téléviseurs 4K, QLED, Mini LED et OLED de Samsung, LG, TCL ou Xiaomi affichent des prix en forte baisse, en particulier sur les grandes diagonales de 65 et 75 pouces. Le Black Friday arrive aussi juste avant les fêtes de fin d’année, idéal pour profiter des films et du sport sur grand écran. Pensez à vérifier la taille de votre pièce et la connectique dont vous avez besoin avant de craquer pour une TV en promotion pendant le Black Friday.

Le Black Friday est l’occasion idéale de renouveler son ordinateur portable. Les MacBook d’Apple, du MacBook Neo au MacBook Air M5, profitent déjà de remises pendant le Black Friday, tout comme les PC portables gamer équipés des dernières cartes graphiques NVIDIA et les ultraportables Windows. Que vous cherchiez un ordinateur portable pour le travail, les études ou le jeu, le Black Friday permet souvent de monter en gamme pour le même budget. Prenez le temps de comparer les configurations : processeur, mémoire vive et stockage font toute la différence entre deux ordinateurs portables en promotion pendant le Black Friday.

Le Black Friday se concentre énormément autour d'Amazon. Le géant de l'e-commerce donne beaucoup le ton des promotions chaque année et il n'est pas rare que les autres marchands espionnent les meilleurs bons plans d'Amazon pendant le Black Friday pour ensuite fixer leurs prix sur le site web de Jeff Bezos. Durant le Black Friday, Amazon a également l'avantage de concerner tous les types de produits : iPhone, MacBook, électroménager, jeux, jouets... Vous y trouverez quasiment tout ce dont vous avez besoin. Bien qu'Amazon ne soit pas le lieu où les meilleures baisses de prix sont garanties, on y trouve généralement d'excellents prix tout au long de l'année et encore plus durant le Black Friday.

Le Black Friday chez Amazon a également l'habitude d'être organisé par vagues de promotion. N'hésitez donc pas à retourner de temps en temps sur le site pour y dénicher de nouvelles offres.

La Fnac est l’un des acteurs majeurs du Black Friday en France. Pendant le Black Friday, l’enseigne propose des promotions sur l’ensemble de son catalogue : smartphones, ordinateurs, TV, audio, mais aussi livres, jeux vidéo et jouets. Le Black Friday à la Fnac a l’avantage de s’appuyer sur un large réseau de magasins, avec le retrait gratuit en magasin, souvent en une heure. Les adhérents Fnac+ profitent en plus de la livraison express gratuite sur des milliers de produits pendant le Black Friday. Enfin, la Fnac met en avant son « Meilleur prix garanti » sur certains produits, de quoi acheter l’esprit tranquille.

Boulanger est un rendez-vous incontournable du Black Friday pour l’électroménager et le high-tech. Pendant le Black Friday, l’enseigne multiplie les promotions sur les TV, les ordinateurs et les smartphones, mais aussi sur les lave-linge, les réfrigérateurs, les aspirateurs et le petit électroménager. Le Black Friday chez Boulanger se distingue aussi par ses services : retrait en magasin, paiement en trois fois sans frais sur de nombreux produits ou encore cagnotte avec le programme Le Club+. De quoi alléger la facture des gros appareils achetés pendant le Black Friday, d’autant que Boulanger propose aussi de reprendre votre ancien appareil.

Cdiscount est l’un des sites les plus agressifs sur les prix pendant le Black Friday. Sous la bannière "Black Month", le marchand français étale ses promotions du Black Friday sur tout le mois de novembre, avec de nombreuses offres sur le high-tech, l’électroménager, les jouets et la maison. Le Black Friday chez Cdiscount est aussi la saison des codes promo, qui permettent souvent de faire baisser encore davantage le prix d’un produit déjà en promotion. Attention toutefois : sur Cdiscount, de nombreux produits sont vendus par des vendeurs partenaires, pensez donc à vérifier qui vend et expédie avant de valider votre commande du Black Friday.