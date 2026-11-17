Le Black Friday 2026 est en cours et de multiples promotions sont encore en ligne. Nintendo Switch, MacBook, iPhone... Les produits les plus recherchés sont déjà concernés par des baisses de prix.

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L'Essentiel

Depuis le début du mois de novembre, le Black Friday 2026 multiplie déjà les bons plans. Fnac, Amazon, Darty, Boulanger et les autres enseignes participantes enchaînent les vagues de promotions pour attirer les acheteurs.

Le jour officiel du Black Friday tombe cette année le vendredi 27 novembre 2026. Aucune règle ne l’encadre légalement, mais la tradition veut que les plus fortes remises soient réservées au dernier vendredi de novembre.

Les premières offres frappent déjà fort. La Nintendo Switch 2 et l’iPhone 18 Pro s’imposent comme les deux stars de cette édition, avec des prix encore jamais vus sur ces deux produits.

Cette semaine du 16 novembre marque une nouvelle étape du Black Friday, avec une vague de promotions supplémentaires. À mesure que la date officielle approche, les enseignes redoublent d’efforts pour attirer les consommateurs et se faire une place dans cette période stratégique de l’année. Car même si l’événement n’a lieu officiellement qu’à la fin du mois, les marchands proposent déjà des remises depuis près de deux semaines, transformant le Black Friday en véritable "Black Month".

High-tech, électroménager, jeux vidéo ou encore petit matériel du quotidien : peu de rayons échappent à la vague de baisses de prix. Pour les acheteurs, c’est aussi l’occasion idéale de prendre de l’avance sur les cadeaux de Noël, à condition de rester attentif aux prix de référence affichés et de comparer les offres d’un marchand à l’autre. Et pour ceux qui hésitent encore, le Cyber Monday du 30 novembre devrait offrir une dernière salve de promotions avant la fin de l’opération.

Dernières mises à jour

13:38 - Le Black Friday fait passer le MacBook Air M5 32 Go à 1 639 € chez Darty Une configuration musclée et un joli bonus ! Le MacBook Air 13 pouces avec puce M5, 32 Go de mémoire unifiée et SSD de 512 Go est proposé à 1 639 € chez Darty. Avec ses 32 Go de RAM, il gère sans broncher le multitâche intensif, la retouche photo ou le montage vidéo, tout en restant ultra-fin, léger et silencieux grâce à son design sans ventilateur. Livraison gratuite : une offre idéale pour les créatifs et les pros nomades ! Voir l'offre 13:02 - Black Friday : le lave-vaisselle encastrable Bosch Série 2 passe à 369 € Un lave-vaisselle fiable à prix réduit ! Le Bosch SMV25EX06F Série 2, encastrable en 60 cm, passe à 369 € au lieu de 459 € sur Amazon pour les offres pré-Black Friday. Son moteur à induction est silencieux et durable, son panier supérieur se règle sur trois hauteurs pour loger les grands plats, et la protection AquaStop prévient les fuites. Un voyant lumineux au sol indique quand le cycle est en cours. Il affiche aussi un bon indice de réparabilité de 8,2/10. Expédié et vendu par Amazon, avec le retrait de votre ancien appareil proposé gratuitement ! Lave-vaisselle Bosch 12:44 - Le casque gaming SteelSeries Arctis Nova Pro passe à 142,49 € pour le Black Friday Un casque haut de gamme pour les joueurs exigeants ! Le SteelSeries Arctis Nova Pro (version filaire pour Xbox) passe à 142,49 € au lieu de 219 € sur Amazon pour les offres pré-Black Friday. Son Hi-Res, spatialisation 360° pour localiser chaque bruit de pas et égaliseur professionnel via le logiciel Sonar : il donne un vrai avantage en jeu. Son GameDAC Gen 2 permet de basculer entre Xbox et PC sans débrancher les câbles, et le micro ClearCast Gen 2 assure des échanges clairs avec vos coéquipiers. Compatible Xbox, PC, PS5, PS4 et Switch, expédié et vendu par Amazon avec livraison gratuite ! Steelseries Arctis Nova Pro 12:23 - La barre de son Sonos Beam (Gen 2) à -30 % pour le Black Friday sur Amazon Un son de cinéma dans un format compact ! La barre de son Sonos Beam (Gen 2) passe à 349 € au lieu de 499 € pour les offres pré-Black Friday. Compatible Dolby Atmos pour un son surround en 3D, elle offre des basses puissantes et des dialogues cristallins, même à faible volume. Son installation se fait en deux câbles, avec un calibrage automatique via l’application Sonos, et elle se pilote à la voix, avec AirPlay 2 ou depuis l’appli. Télé éteinte, elle diffuse aussi votre musique, la radio ou vos podcasts en Wi-Fi. Disponible en noir ou en blanc, expédiée et vendue par Amazon, livraison gratuite ! Barre Audio Sonos Beam (gen 2) 11:57 - La liseuse Kindle Colorsoft à -45 % : une offre Black Friday sur Amazon La lecture passe à la couleur à prix doux ! La liseuse Amazon Kindle Colorsoft (16 Go, modèle 2024, sans publicités) passe à 164,99 € au lieu de 299,99 € pour les offres pré-Black Friday. Son écran couleur révèle les couvertures de vos livres, les illustrations et les BD, et permet même de surligner vos passages préférés en couleur. Notée 4,5/5 par plus de 3 000 clients et « Choix d’Amazon », elle est expédiée et vendue par Amazon, avec livraison gratuite. Le cadeau idéal pour les grands lecteurs ! Amazon Kindle Colorsoft 16 Go (modÃ¨le 2024) : Ã©cran couleur qui rÃ©vÃ¨le les couvertures et le contenu ; surlignez dÃ©sormais en couleur ; sans publicitÃ©s (noir) 11:29 - Le casque AirPods Max passe sous les 400 € pour le Black Friday sur Amazon Le casque premium d’Apple à prix réduit ! Les AirPods Max avec recharge USB-C (Minuit) passent à 399 € au lieu de 474,99 €, leur prix le plus bas des 30 derniers jours. Réduction active du bruit de niveau pro, mode Transparence pour rester attentif à votre environnement et audio spatial personnalisé pour une immersion totale dans vos films et votre musique. Expédiés et vendus par Amazon, livraison gratuite. Attention, il ne reste que quelques exemplaires en stock ! Apple AirPods Max Casque Circum-auriculaire sans Fil, rÃ©duction Active du Bruit de Niveau Pro, Mode Transparence, Audio Spatial personnalisÃ©, Recharge USB C, Minuit 11:00 - C'est le Black Friday et la LEGO Week chez Cdiscount, le 2e set LEGO à -50 % C’est le moment de remplir la hotte de briques ! Pendant la LEGO Week, Cdiscount propose 1 set LEGO acheté, le 2e à -50 % avec le code LEGOWEEK50, sur une sélection de près de 300 produits. Au programme : Angel de Lilo & Stitch en LEGO Disney, le cactus fleuri de la gamme Botanicals pour décorer la maison, la DeLorean de Retour vers le Futur ou encore la McLaren F1 en version Speed Champions. Des sets très bien notés par les clients, pour les enfants comme pour les fans adultes. Une offre idéale pour préparer Noël à moindre coût ! Voir l'offre 10:41 - Quelles sont les meilleures offres du Black Friday sur les TV ? Le Black Friday est le rendez-vous incontournable pour s’offrir une nouvelle TV. Pendant le Black Friday, les TV 4K, QLED, Mini LED et OLED des grandes marques comme Samsung, LG, TCL ou Xiaomi affichent des prix en forte baisse. Les grandes diagonales, en 65 ou 75 pouces, sont particulièrement concernées par le Black Friday. De quoi trouver la TV idéale pour les fêtes, les films et le sport, à un prix Black Friday. TV 65" Xiaomi F Pro 2026 QLED 4K : 399€ TV 75" Xiaomi F Pro QLED 4K : 499€ TV 55" LG QNED AI 2025 : 379€ TV 32" Xiaomi Pro 2026 QLED : 140€ TV Xiaomi FX Mini LED 55" : 399€ LIRE PLUS

Le Black Friday 2026 est bien lancé depuis quelques semaines. De multiples offres se sont déjà enchainées et des ruptures de stocks sont rapidement apparues sur différents sites dont les offres étaient bien trop alléchantes. C'est notamment le cas sur la Nintendo Switch 2, très recherchée pour ce Black Friday avec la sortie de The Legend of Zelda : Ocarina of Time Remake qui fait un véritable carton en cette fin d'année. Les joueurs d'autres consoles ne sont pas en reste pendant ce Black Friday puisque la Playstation 5 et la Xbox sont également concernées par plusieurs belles promotions, mais les ruptures de stocks sont très présentes avec la sortie de GTA 6 en ce mois de novembre en marge du Black Friday.

Du côté du Black Friday des smartphones, l'iPhone 18 Pro a la côte avec plusieurs belles promotions qui sont apparues sur Amazon, Orange et Fnac. Le dernier téléphone d'Apple n'aura pas tenu longtemps face au Black Friday avant de voir son prix baisser et il est notamment possible de le dégoter pour 100 voire 200 euros de moins par rapport à son tarif de base proposé par Apple pendant le Black Friday. Pour les passionnés de téléphones Android, c'est bien Samsung qui mène la danse avec d'excellents rabais sur ses Galaxy S25 et S26 dans leurs différentes versions. Le Black Friday concerne cependant aussi d'autres marques comme les Google Pixel ou les Oppo Find X.

Pour la maison, le Black Friday s'attaque généralement aux aspirateurs robots. Qu'il s'agisse de Dreame ou Roborock, les promotions sont nombreuses et permettent de dénicher votre nouvel assistant ménager avec d'excellents rabais. Plusieurs gros électroménagers sont également concernés par le Black Friday comme des réfrigérateurs ou des fours à cuisson. N'hésitez pas à vous balader du côté du Black Friday de Boulanger ou de Darty pour dénicher votre prochain achat pour la maison !

L'iPhone est un des produits les plus recherchés pendant le Black Friday. Il est donc tout naturel que vous soyez noyé dans les multiples offres du Black Friday sur le célèbre téléphone d'Apple. Qu'il s'agisse de l'iPhone 18 Pro ou de modèles plus anciens comme l'iPhone 17, l'iPhone 16 ou l'iPhone Air, le Black Friday propose toutes sortes de promotions pendant tout le mois de novembre et même au-delà ! N'hésitez pas à consulter notre article dédié sur le sujet pour dénicher les meilleures promotions du Black Friday sur l'iPhone. Nous traitons les offres en direct !

Le Black Friday ne concerne pas que l'iPhone ! De nombreux smartphones Android sont également concernés par des promotions pendant le Black Friday 2026 avec, en tête d'affiche, les Samsung Galaxy. Le constructeur coréen multiplie les propositions et promotions pendant ce Black Friday avec notamment le Galaxy S25 FE et le dernier S26 Ultra qui profitent déjà de plusieurs offres et affichent même quelques ruptures de stocks sur certains sites marchands. Nous suivons également les meilleures promotions du Black Friday sur les smartphones avec un article dédié.

Notez que le Black Friday 2026 voit ses offres fluctuer très rapidement. Les ruptures de stocks sur les promotions les plus intéressantes sont très rapides à apparaitre donc n'hésitez pas trop si vous apercevez une offre susceptible de vous intéresser.

Les consoles font partie des produits les plus attendus du Black Friday. Après une année 2026 marquée par plusieurs hausses de prix, le Black Friday est l’occasion rêvée de s’offrir une console à prix réduit. La Nintendo Switch 2 est sans conteste la star de ce Black Friday, avec des offres encore jamais vues, mais la PS5 Slim, la PS5 Pro et les packs avec jeux profitent eux aussi de belles promotions pendant le Black Friday. Les manettes, comme la DualSense, et les jeux vidéo sont également concernés. Les stocks des consoles en promotion s’épuisent souvent en quelques heures pendant le Black Friday : si une offre vous intéresse, mieux vaut ne pas trop attendre !

Le Black Friday est traditionnellement le meilleur moment de l’année pour acheter une TV. Pendant le Black Friday 2026, les téléviseurs 4K, QLED, Mini LED et OLED de Samsung, LG, TCL ou Xiaomi affichent des prix en forte baisse, en particulier sur les grandes diagonales de 65 et 75 pouces. Le Black Friday arrive aussi juste avant les fêtes de fin d’année, idéal pour profiter des films et du sport sur grand écran. Pensez à vérifier la taille de votre pièce et la connectique dont vous avez besoin avant de craquer pour une TV en promotion pendant le Black Friday.

Le Black Friday est l’occasion idéale de renouveler son ordinateur portable. Les MacBook d’Apple, du MacBook Neo au MacBook Air M5, profitent déjà de remises pendant le Black Friday, tout comme les PC portables gamer équipés des dernières cartes graphiques NVIDIA et les ultraportables Windows. Que vous cherchiez un ordinateur portable pour le travail, les études ou le jeu, le Black Friday permet souvent de monter en gamme pour le même budget. Prenez le temps de comparer les configurations : processeur, mémoire vive et stockage font toute la différence entre deux ordinateurs portables en promotion pendant le Black Friday.

Le Black Friday se concentre énormément autour d'Amazon. Le géant de l'e-commerce donne beaucoup le ton des promotions chaque année et il n'est pas rare que les autres marchands espionnent les meilleurs bons plans d'Amazon pendant le Black Friday pour ensuite fixer leurs prix sur le site web de Jeff Bezos. Durant le Black Friday, Amazon a également l'avantage de concerner tous les types de produits : iPhone, MacBook, électroménager, jeux, jouets... Vous y trouverez quasiment tout ce dont vous avez besoin. Bien qu'Amazon ne soit pas le lieu où les meilleures baisses de prix sont garanties, on y trouve généralement d'excellents prix tout au long de l'année et encore plus durant le Black Friday.

Le Black Friday chez Amazon a également l'habitude d'être organisé par vagues de promotion. N'hésitez donc pas à retourner de temps en temps sur le site pour y dénicher de nouvelles offres.

La Fnac est l’un des acteurs majeurs du Black Friday en France. Pendant le Black Friday, l’enseigne propose des promotions sur l’ensemble de son catalogue : smartphones, ordinateurs, TV, audio, mais aussi livres, jeux vidéo et jouets. Le Black Friday à la Fnac a l’avantage de s’appuyer sur un large réseau de magasins, avec le retrait gratuit en magasin, souvent en une heure. Les adhérents Fnac+ profitent en plus de la livraison express gratuite sur des milliers de produits pendant le Black Friday. Enfin, la Fnac met en avant son « Meilleur prix garanti » sur certains produits, de quoi acheter l’esprit tranquille.

Boulanger est un rendez-vous incontournable du Black Friday pour l’électroménager et le high-tech. Pendant le Black Friday, l’enseigne multiplie les promotions sur les TV, les ordinateurs et les smartphones, mais aussi sur les lave-linge, les réfrigérateurs, les aspirateurs et le petit électroménager. Le Black Friday chez Boulanger se distingue aussi par ses services : retrait en magasin, paiement en trois fois sans frais sur de nombreux produits ou encore cagnotte avec le programme Le Club+. De quoi alléger la facture des gros appareils achetés pendant le Black Friday, d’autant que Boulanger propose aussi de reprendre votre ancien appareil.

Cdiscount est l’un des sites les plus agressifs sur les prix pendant le Black Friday. Sous la bannière « Black Month », le marchand français étale ses promotions du Black Friday sur tout le mois de novembre, avec de nombreuses offres sur le high-tech, l’électroménager, les jouets et la maison. Le Black Friday chez Cdiscount est aussi la saison des codes promo, qui permettent souvent de faire baisser encore davantage le prix d’un produit déjà en promotion. Attention toutefois : sur Cdiscount, de nombreux produits sont vendus par des vendeurs partenaires, pensez donc à vérifier qui vend et expédie avant de valider votre commande du Black Friday.