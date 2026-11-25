Le Black Friday se poursuit avec toujours de nouvelles promotions. On vous a déniché les meilleures offres de ce mercredi 25 novembre.

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Le Black Friday est déjà bien en ligne : Amazon, Cdiscount, Joybuy ou encore la Fnac ont tous ouvert leurs hostilités promotionnelles, et le Black Friday est désormais officiellement lancé. Pendant ce Black Friday, de nombreuses références s'arrachent à prix cassés, du tout récent iPhone 18 Pro à la Nintendo Switch 2 en passant par la PlayStation 5, si bien que les stocks s'écoulent à grande vitesse et que notre sélection évolue quotidiennement pour coller aux meilleures affaires du Black Friday 2026. Alors que le coup d'envoi officiel du Black Friday n'est prévu que ce vendredi 27 novembre, plusieurs enseignes ont pris les devants : smartphones, consoles ou aspirateurs robots affichent déjà de belles remises en ligne, confirmant que le Black Friday s'étale désormais sur tout le mois de novembre, quitte à déborder un peu après la date officielle. Black Friday après Black Friday, notre rédaction reste mobilisée jour après jour afin de repérer les meilleures promotions, sachant que les prix peuvent varier rapidement selon l'attrait de l'offre et les stocks restants : autant ne pas trop tarder si une affaire du Black Friday retient votre attention.

Le top des offres Black Friday :

Black Friday oblige, les écrans et le home-cinéma sont particulièrement chouchoutés en cette fin novembre. Le Black Friday 2026 permet de dénicher des téléviseurs Samsung et LG à prix cassés, notamment sur les modèles Mini LED et OLED les plus récents, pendant que les barres de son et enceintes connectées type Sonos ou Bose profitent elles aussi de belles remises grâce au Black Friday. Côté smartphones, le Black Friday s'accompagne aussi de la sortie de l'iPhone 18 Pro, qui tire mécaniquement les prix des anciens modèles vers le bas, tandis que les Samsung Galaxy S26 et Google Pixel 11 restent très recherchés pendant le Black Friday, au point que certaines couleurs ou capacités de stockage commencent déjà à se raréfier chez plusieurs marchands.

Black Friday rime aussi avec mode et sport pour de nombreux acheteurs. Pendant le Black Friday 2026, les baskets Nike, Adidas ou New Balance affichent régulièrement des réductions qui dépassent les 40%, tout comme les doudounes et manteaux d'hiver, particulièrement prisés à l'approche des premiers frimas et du Black Friday. Le Black Friday n'oublie pas non plus les amateurs de bien-être : les appareils de soin Dyson comme les lisseurs ou sèche-cheveux haut de gamme se négocient à prix réduit pendant le Black Friday, tout comme certaines montres connectées Garmin ou Samsung, idéales pour cocher une bonne partie de sa liste de cadeaux de Noël sans attendre les derniers jours du Black Friday.

En direct

12:32 - Le rôle des influenceurs dans la chasse aux bons plans Le Black Friday est devenu un rendez-vous à part entière pour de nombreux créateurs de contenu spécialisés dans les bons plans. Sur les réseaux sociaux, certains comptes passent la journée à relayer en direct les meilleures remises repérées chez les différents marchands. Si ces relais peuvent faire gagner du temps, il reste utile de vérifier soi-même le prix avant de cliquer, certains liens pouvant renvoyer vers des offres déjà expirées. 12:14 - Ce que les algorithmes des sites marchands changent pendant le Black Friday Pendant le Black Friday, de nombreux sites ajustent leurs recommandations en temps réel selon ce qui se vend le mieux. Résultat : la page d'accueil ou les bannières publicitaires peuvent afficher des produits différents d'un internaute à l'autre, selon son historique de navigation. Ce fonctionnement explique pourquoi deux personnes ne voient pas toujours les mêmes offres au même moment, même sur un site identique. 11:53 - Pourquoi le vendredi reste la journée la plus chargée Même avec un Black Friday qui s'étale sur plusieurs semaines, le vendredi 27 novembre concentre toujours un pic d'activité chez la plupart des marchands. C'est souvent ce jour-là que les sites internet connaissent le plus de trafic, au point que certaines pages peuvent ralentir ou que des stocks limités s'écoulent en quelques minutes. Un conseil simple : avoir son panier prêt à l'avance plutôt que de chercher le produit au dernier moment. 11:38 - Les abonnements VPN et logiciels, discrets mais très rentables Le Black Friday ne concerne pas que les objets physiques. Les services numériques comme les VPN, les antivirus ou les suites bureautiques proposent chaque année des réductions parmi les plus importantes de toutes les catégories, parfois au-delà de 70%. Ces offres portent souvent sur des engagements de plusieurs années, un point à vérifier avant de s'engager pour profiter pleinement du Black Friday. 11:14 - Les derniers jours, souvent les plus intéressants Si de nombreuses offres du Black Friday démarrent dès le début du mois, certaines enseignes choisissent de garder leurs meilleures réductions pour les derniers jours de l'opération, autour du vendredi 27 novembre et jusqu'au Cyber Monday. Patienter un peu avant de valider un achat non urgent peut donc parfois permettre de grappiller quelques euros supplémentaires. 10:58 - Attention aux offres groupées trompeuses Certaines enseignes profitent du Black Friday pour proposer des packs ou des offres groupées qui paraissent avantageuses au premier coup d'œil. Il est utile de vérifier le prix de chaque élément séparément avant de valider ce type d'offre, le gain affiché n'étant pas toujours réel une fois le calcul fait. Un réflexe simple qui évite bien des déceptions après achat. 10:41 - PC portables et composants, le rendez-vous des joueurs Le Black Friday est aussi très attendu par les amateurs de jeu vidéo sur ordinateur. Cartes graphiques, PC portables gaming et périphériques (claviers, souris, casques) affichent des réductions qui comptent parmi les plus marquées de l'année. Une aubaine pour qui envisageait de monter ou renouveler sa configuration avant les prochaines grosses sorties. 10:29 - Le petit électroménager, toujours très demandé Cafetières, robots pâtissiers, friteuses sans huile ou aspirateurs balais comptent parmi les valeurs sûres du Black Friday. Ces appareils, habituellement vendus à prix élevé, bénéficient souvent de remises parmi les plus importantes de l'année. C'est aussi l'occasion pour de nombreux foyers de remplacer un appareil vieillissant avant l'arrivée des fêtes. 10:12 - Les règles de retour restent les mêmes pendant le Black Friday Un achat réalisé pendant le Black Friday suit les mêmes règles qu'un achat classique en matière de retour. Pour les commandes passées en ligne, le délai de rétractation de 14 jours s'applique normalement, sans justification nécessaire. En magasin, en revanche, tout dépend de la politique commerciale de l'enseigne, certaines proposant un geste commercial, d'autres non. 09:54 - Comparer avant d'acheter reste le meilleur réflexe Avec la multiplication des promotions du Black Friday, il devient facile de perdre le fil des vrais bons plans. Les outils de suivi de prix permettent de vérifier l'évolution du tarif d'un produit sur plusieurs semaines avant de craquer. Ce réflexe simple permet d'éviter les fausses remises, calculées sur un prix de référence parfois gonflé juste avant l'opération. 09:36 - Vins et spiritueux, une catégorie qui monte au Black Friday De plus en plus d'enseignes, y compris les sites généralistes, profitent du Black Friday pour écouler leurs références de vins, champagnes et spiritueux. Les coffrets cadeaux sont particulièrement mis en avant à cette période, en vue des repas de fêtes. Attention toutefois aux frais de livraison, parfois élevés sur ce type de produits fragiles et volumineux. 09:18 - Les livres et liseuses, bons plans discrets du Black Friday Moins spectaculaire que la high-tech, le rayon culture profite pourtant lui aussi du Black Friday. Les liseuses numériques comme les Kindle affichent des remises régulières, tandis que les coffrets de livres ou les bandes dessinées sont souvent proposés en lots à prix réduit. Une bonne occasion de se constituer une pile à lire pour l'hiver sans faire exploser son budget. 09:01 - Les jouets, catégorie reine avant Noël Pendant le Black Friday, le rayon jouets concentre une bonne partie de l'attention des familles. Jeux de société, figurines, peluches ou jouets connectés bénéficient de remises qui peuvent atteindre 40 à 50%, en particulier chez les enseignes spécialisées. Certaines références très demandées, souvent liées aux licences du moment, se retrouvent rapidement en rupture de stock. Mieux vaut donc ne pas trop attendre si un jouet précis est visé pour les cadeaux de Noël. LIRE PLUS

L'iPhone est un des produits les plus recherchés pendant le Black Friday. Il est donc tout naturel que vous soyez noyé dans les multiples offres du Black Friday sur le célèbre téléphone d'Apple. Qu'il s'agisse de l'iPhone 18 Pro ou de modèles plus anciens comme l'iPhone 17, l'iPhone 16 ou l'iPhone Air, le Black Friday propose toutes sortes de promotions pendant tout le mois de novembre et même au-delà ! N'hésitez pas à consulter notre article dédié sur le sujet pour dénicher les meilleures promotions du Black Friday sur l'iPhone. Nous traitons les offres en direct !

Le Black Friday ne concerne pas que l'iPhone ! De nombreux smartphones Android sont également concernés par des promotions pendant le Black Friday 2026 avec, en tête d'affiche, les Samsung Galaxy. Le constructeur coréen multiplie les propositions et promotions pendant ce Black Friday avec notamment le Galaxy S25 FE et le dernier S26 Ultra qui profitent déjà de plusieurs offres et affichent même quelques ruptures de stocks sur certains sites marchands. Nous suivons également les meilleures promotions du Black Friday sur les smartphones avec un article dédié.

Notez que le Black Friday 2026 voit ses offres fluctuer très rapidement. Les ruptures de stocks sur les promotions les plus intéressantes sont très rapides à apparaitre donc n'hésitez pas trop si vous apercevez une offre susceptible de vous intéresser.

Les consoles font partie des produits les plus attendus du Black Friday. Après une année 2026 marquée par plusieurs hausses de prix, le Black Friday est l’occasion rêvée de s’offrir une console à prix réduit. La Nintendo Switch 2 est sans conteste la star de ce Black Friday, avec des offres encore jamais vues, mais la PS5 Slim, la PS5 Pro et les packs avec jeux profitent eux aussi de belles promotions pendant le Black Friday. Les manettes, comme la DualSense, et les jeux vidéo sont également concernés. Les stocks des consoles en promotion s’épuisent souvent en quelques heures pendant le Black Friday : si une offre vous intéresse, mieux vaut ne pas trop attendre !

Le Black Friday est traditionnellement le meilleur moment de l’année pour acheter une TV. Pendant le Black Friday 2026, les téléviseurs 4K, QLED, Mini LED et OLED de Samsung, LG, TCL ou Xiaomi affichent des prix en forte baisse, en particulier sur les grandes diagonales de 65 et 75 pouces. Le Black Friday arrive aussi juste avant les fêtes de fin d’année, idéal pour profiter des films et du sport sur grand écran. Pensez à vérifier la taille de votre pièce et la connectique dont vous avez besoin avant de craquer pour une TV en promotion pendant le Black Friday.

Le Black Friday est l’occasion idéale de renouveler son ordinateur portable. Les MacBook d’Apple, du MacBook Neo au MacBook Air M5, profitent déjà de remises pendant le Black Friday, tout comme les PC portables gamer équipés des dernières cartes graphiques NVIDIA et les ultraportables Windows. Que vous cherchiez un ordinateur portable pour le travail, les études ou le jeu, le Black Friday permet souvent de monter en gamme pour le même budget. Prenez le temps de comparer les configurations : processeur, mémoire vive et stockage font toute la différence entre deux ordinateurs portables en promotion pendant le Black Friday.

Le Black Friday se concentre énormément autour d'Amazon. Le géant de l'e-commerce donne beaucoup le ton des promotions chaque année et il n'est pas rare que les autres marchands espionnent les meilleurs bons plans d'Amazon pendant le Black Friday pour ensuite fixer leurs prix sur le site web de Jeff Bezos. Durant le Black Friday, Amazon a également l'avantage de concerner tous les types de produits : iPhone, MacBook, électroménager, jeux, jouets... Vous y trouverez quasiment tout ce dont vous avez besoin. Bien qu'Amazon ne soit pas le lieu où les meilleures baisses de prix sont garanties, on y trouve généralement d'excellents prix tout au long de l'année et encore plus durant le Black Friday.

Le Black Friday chez Amazon a également l'habitude d'être organisé par vagues de promotion. N'hésitez donc pas à retourner de temps en temps sur le site pour y dénicher de nouvelles offres.

La Fnac est l’un des acteurs majeurs du Black Friday en France. Pendant le Black Friday, l’enseigne propose des promotions sur l’ensemble de son catalogue : smartphones, ordinateurs, TV, audio, mais aussi livres, jeux vidéo et jouets. Le Black Friday à la Fnac a l’avantage de s’appuyer sur un large réseau de magasins, avec le retrait gratuit en magasin, souvent en une heure. Les adhérents Fnac+ profitent en plus de la livraison express gratuite sur des milliers de produits pendant le Black Friday. Enfin, la Fnac met en avant son « Meilleur prix garanti » sur certains produits, de quoi acheter l’esprit tranquille.

Boulanger est un rendez-vous incontournable du Black Friday pour l’électroménager et le high-tech. Pendant le Black Friday, l’enseigne multiplie les promotions sur les TV, les ordinateurs et les smartphones, mais aussi sur les lave-linge, les réfrigérateurs, les aspirateurs et le petit électroménager. Le Black Friday chez Boulanger se distingue aussi par ses services : retrait en magasin, paiement en trois fois sans frais sur de nombreux produits ou encore cagnotte avec le programme Le Club+. De quoi alléger la facture des gros appareils achetés pendant le Black Friday, d’autant que Boulanger propose aussi de reprendre votre ancien appareil.

Cdiscount est l’un des sites les plus agressifs sur les prix pendant le Black Friday. Sous la bannière « Black Month », le marchand français étale ses promotions du Black Friday sur tout le mois de novembre, avec de nombreuses offres sur le high-tech, l’électroménager, les jouets et la maison. Le Black Friday chez Cdiscount est aussi la saison des codes promo, qui permettent souvent de faire baisser encore davantage le prix d’un produit déjà en promotion. Attention toutefois : sur Cdiscount, de nombreux produits sont vendus par des vendeurs partenaires, pensez donc à vérifier qui vend et expédie avant de valider votre commande du Black Friday.