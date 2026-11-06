Black Friday en direct : les premières promos du "Black Month" commencent déjà à disparaitre

Le Black Friday 2026 n'en est qu'à ses débuts, mais certaines des meilleures promotions affichent déjà des ruptures de stocks. On vous répertorie les meilleures baisses de prix du Black Month.

Notre best-of !

L'Essentiel

Meilleures offres par produit

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10:07 - Un écran de PC à petit prix pour le Black Friday avec ce code promo ! Un écran gaming QHD à prix plancher ! L’AOC Q27G42XE (27 pouces) passe à 109,99 € au lieu de 126,42 € avec le code 10DES99. Dalle IPS en résolution QHD, taux de rafraîchissement de 180 Hz, temps de réponse de 1 ms et compatibilité HDR10 : parfait pour jouer comme pour travailler. Nouveaux clients : cumulez avec le code HELLO10 pour le faire tomber à 99,99 € ! Ecran PC Aoc Gaming Q27G42XE 27 180 Hz QHD Noir et Rouge

09:31 - Joybuy propose la meilleure offre sur la Switch 2 avec Zelda Ocarina of Time Disponible dès aujourd'hui en exclusivité sur Nintendo Switch 2, le remake de Zelda : Ocarina of Time s'arrache déjà en magasin ! Si vous souhaitez (re)vivre l'une des meilleures aventures de Link, vous pourriez vous laisser tenter par cette offre proposée par Joybuy. Il s'agit du meilleur prix actuellement proposé pour un pack regroupant la Nintendo Switch 2 et le jeu ! Nintendo Switch 2 - Version EU + The Legend of Zelda: Ocarina of Time 469,99â‚¬ VOIR L'OFFRE sur JoyBuy

05/11/26 - 18:51 - Amazon propose 30% offerts dès 60€ d'achats sur une sélection de jeux et jouets Le moment idéal pour préparer la hotte du Père Noël ! Jusqu’au 8 novembre, Amazon offre 30 % de réduction dès 60 € d’achats sur une large sélection de jeux, jouets et articles de puériculture. Jouets d’éveil Ludi, Bitzee Aquarium, tongue drum Vilac, veilleuse Kid’Sleep, jeu de société Dékal ou encore figurines Pat’Patrouille : il y en a pour tous les âges. Il suffit d’ajouter les articles éligibles au panier, la remise s’applique automatiquement au paiement (voir conditions). Une offre parfaite pour faire le plein de cadeaux à petit prix ! Cliquez ici pour profiter de la promotion de 30% de réduction dès 60€ d'achat

05/11/26 - 18:20 - 600 € de remise sur ce PC Gamer chez Darty pour le Black Friday Une bête de course pour les gamers exigeants ! Le MSI Raider 16 HX passe à 2 799,99 € au lieu de 3 399,99 € pour le Black Friday. Processeur Intel Core Ultra 9 275HX, carte graphique NVIDIA GeForce RTX 5080, 32 Go de RAM et SSD de 1 To : de quoi faire tourner tous les jeux en ultra. Son écran 16 pouces QHD+ à 240 Hz garantit une image nette et ultra-fluide, et il profite du Wi-Fi 7. Bonus : 1er mois de CANAL+ offert. Vendu et expédié par Darty, livraison gratuite ! gaming Raider 16 HX B2WI-016FR 16" QHD 240 Hz Intel Core Ultra AI 9 32 Go RAM 1 To SSD Nvidia GeForce RTX 5080 Anthracite

05/11/26 - 17:58 - TV Mini LED TCL 85A400 PRO : un écran géant de 216 cm en exclusivité chez Boulanger Un écran XXL qui se transforme en tableau ! Le téléviseur TCL 85A400 PRO (modèle 2026) offre une diagonale impressionnante de 85 pouces (216 cm) et une dalle Mini LED pour des images lumineuses et contrastées. Éteint, il affiche des œuvres d’art pour s’intégrer à votre décoration comme un véritable cadre. Disponible à 1 489,99 € en exclusivité internet chez Boulanger, avec le 1er mois de CANAL+ offert sans engagement. Produit neuf vendu et expédié par Boulanger ! TV Mini LED TCL 85A400 PRO (2026) 85" (216 cm) 1489,99â‚¬ VOIR L'OFFRE sur Boulanger

05/11/26 - 17:26 - Offre à durée limitée sur cette enceinte Bose pour le Black Friday ! Le son Bose dans un design chic ! L’enceinte Bluetooth Bose SoundLink Home (Argenté clair) passe à 166,59 € au lieu de 229,95 €, en offre à durée limitée. Portable et élégante, elle diffuse un son clair et dynamique avec jusqu’à 9 heures d’autonomie. Micro intégré pour les appels, connexion USB-C à l’ordinateur et possibilité de jumeler deux enceintes pour un son stéréo. Également disponible en deux autres coloris au même prix. Expédiée et vendue par Amazon, livraison gratuite ! Bluetooth SoundLink Home Argent

05/11/26 - 16:28 - Aspirateur laveur Tineco Floor One S7 Artist : -37 % chez Cdiscount Aspirez et lavez vos sols en un seul passage ! Le Tineco Floor One S7 Artist, sans fil, passe à 299,99 € au lieu de 479 €, soit près de 180 € d’économie. Puissante aspiration de 22 kPa, filtre HEPA et réservoir de 0,81 L, le tout dans un design original inspiré des aurores boréales. Noté 4,7/5 par les clients, il est vendu par la boutique officielle Tineco et expédié par Cdiscount, avec livraison gratuite en point retrait ! Aspirateur laveur - TINECO - Floor One S7 Artist - Sans fil - Aspiration 22 kPa - Design Aurores borÃ©ales

05/11/26 - 15:40 - Climatiseur réversible Create 12000 BTU : 101 € d’économie chez Darty Rafraîchissement l’été, chauffage l’hiver ! Le climatiseur mobile Create Silkair Dual Connect 12000 passe à 289,95 € au lieu de 390,95 €, soit 25 % de réduction. Ce 4 en 1 avec pompe à chaleur climatise, chauffe et déshumidifie (jusqu’à 56 L par jour) des pièces jusqu’à 26 m². Contrôlable en Wi-Fi depuis votre smartphone ou via la télécommande, il se déplace facilement grâce à ses roulettes 360° et son kit fenêtre est inclus. Vendu par Create sur Darty, livraison gratuite ! SILKAIR DUAL CONNECT 12000 - Climatiseur portable 4 en 1 WiFi 12000 BTU avec pompe Ã chaleur - Blanc

05/11/26 - 14:58 - Le Dyson V8 Cyclone à -37 % pour le Black Friday La puissance Dyson à un prix enfin accessible ! L’aspirateur balai Dyson V8 Cyclone passe à 249 € au lieu de 399 € chez Boulanger, soit 150 € d’économie. Sans fil et léger, il passe facilement d’une pièce à l’autre, et ses 3 modes de puissance permettent d’adapter l’aspiration à chaque surface, des sols durs aux tapis. Il se transforme en aspirateur à main grâce à ses accessoires pour nettoyer canapés, voiture et recoins, et sa station murale facilite le rangement et la recharge. Aspirateur Dyson V8 Cyclone 249,00â‚¬ VOIR L'OFFRE sur Boulanger

05/11/26 - 14:06 - 10€ de réduction chez CDiscount dès 99€ d'achat ! Bon plan à ne pas manquer chez Cdiscount ! Avec le code 10DES99, profitez de 10 € de réduction dès 99 € d’achat. Nouveaux clients : cumulez-le avec le code HELLO10, qui offre 10 € supplémentaires dès 50 € pour une première commande, soit 20 € d’économie au total. Et pour aller encore plus loin, ajoutez 4 % de cashback en passant par Bourso. De quoi alléger la note de vos achats de Noël !

05/11/26 - 13:29 - Quel est le meilleur prix sur l'iPhone 17 Pro Max ? Sorti l'an dernier, l'iPhone 17 Pro Max est encore très recherché aujourd'hui. L’iPhone 17 Pro Max (256 Go, Orange cosmique) neuf chez PixMania passe à 1 205 € au lieu de 1 479 € grâce au code SMART60 (60 € de remise immédiate), soit plus de 270 € d’économie. Grand écran de 6,9 pouces, puce A19 Pro ultra-puissante et triple appareil photo 48 Mpx pour des photos et vidéos de qualité pro. Modèle européen, garanti 24 mois, avec livraison accélérée offerte ! APPLE iPhone 18 Pro 256Go Glacier

05/11/26 - 13:17 - La Fnac casse le prix de la Samsung Galaxy Tab A11 : -25 % pour le Black Friday Une tablette compacte à petit prix pour toute la famille ! La Samsung Galaxy Tab A11 (8,7 pouces, Wi-Fi, 64 Go, Gris) passe à 149,99 € au lieu de 199,99 € chez la Fnac, soit 50 € d’économie. Légère et facile à transporter, elle est parfaite pour regarder des séries, lire, surfer sur le web ou divertir les enfants pendant les trajets. Son écran lumineux et son design fin en font une compagne idéale au quotidien. Livraison standard gratuite et Meilleur prix garanti par la Fnac : une idée cadeau maline pour Noël ! Tablette tactile Samsung Galaxy Tab A11

05/11/26 - 12:57 - TV CHiQ 55" Mini LED QLED à moins de 300 € chez Joybuy Du Mini LED à prix mini ! Le téléviseur CHiQ M55QN9E (55 pouces, 4K) passe à 299,99 € au lieu de 359,99 €. Sa dalle Mini LED QLED avec 100 zones de gradation locale offre des contrastes et des couleurs impressionnants pour ce prix, sublimés par le Dolby Vision et le Dolby Atmos. Mode DLG 120 Hz et MEMC pour une image fluide en sport et en jeu, et Google TV pour toutes vos applis. Livraison dès demain ! CHiQ M55QN9E TÃ©lÃ©viseur 55 Pouces 4K UHD Mini LED QLED 299,99â‚¬ VOIR L'OFFRE sur JoyBuy