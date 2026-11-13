Black Friday en direct : où trouver les meilleures promotions sur l'iPhone, les MacBook, les smartphones et plus encore

Le Black Friday 2026 est déjà lancé ! Retrouvez les meilleures promotions sur différents produits comme l'iPhone, les smartphones, la Nintendo Switch, les MacBook, l'électroménager et bien d'autres produits.

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L'Essentiel

Le Black Friday 2026 regorge déjà de multiples promotions depuis le début du mois de novembre. Les participants à l'opération (Fnac, Amazon, Darty, Boulanger, etc...) enchainent les vagues d'offres pour séduire les consommateurs.

La date officielle du Black Friday est fixée au vendredi 27 novembre 2026. Bien que l'événement ne soit pas encadré par une entité légale, il est de coutume de lancer les plus grosses promotions du Black Friday lors du dernier vendredi du mois de novembre.

Les premières promotions du Black Friday sont déjà très agressives. La Nintendo Switch 2 et l'iPhone 18 Pro sont clairement les deux stars de cette année avec des prix encore jamais vus sur les deux produits !

Le Black Friday bat son plein en ce mois de novembre. Que vous soyez à la recherche d'un iPhone, d'une console de jeu Nintendo Switch ou PS5, d'un smartphone Android ou d'un nouvel ordinateur, c'est le moment idéal pour craquer sans trop attaquer votre budget des fêtes de fin d'année. Pour 2026, le Black Friday semble organisé par vagues de promotions qui se succèdent chaque semaine.

Les principaux participants au Black Friday sont historiques. Il s'agit d'Amazon, de la Fnac, de Darty, de Boulanger, de CDiscount et d'Aliexpress. Alors que le site Rakuten a fermé ses portes quelques semaines avant le Black Friday 2026, un nouveau concurrent a débarqué dans la foulée : Joybuy. Le site regroupe des offres officielles et de partenaires pour proposer des prix parfois hallucinants.

Dernières mises à jour

10:54 - Black Friday : Un PC portable 16 pouces Chuwi à 314,49 € sur AliExpress avec le code 11FR60 Un grand écran à petit prix ! Le PC portable Chuwi CoreBook Plus passe à 314,49 € avec le code 11FR60 sur AliExpress, livraison gratuite. Écran de 16 pouces, processeur Intel Core i5-12450H, 16 Go de RAM DDR4 et SSD de 512 Go : de quoi gérer sans peine la bureautique, les études, la navigation et le multimédia. Sa mémoire en SO-DIMM et son stockage extensible permettent en plus de le faire évoluer avec le temps. Une option maline pour s’équiper sans se ruiner ! Voir l'offre 10:24 - Méfiez-vous des IA pendant le Black Friday Alors que de plus en plus de Français se tournent vers des intelligences artificielles pour se renseigner sur leurs achats, le site Custplace vient de publier une étude démontrant qu'il ne s'agit pas forcément d'une bonne idée. En vérifiant la concordance entre les réponses des IA (ChatGPT, Perplexity et Claude) avec la réalité, la firme a trouvé près de 64% de réponses fausses ou incomplètes. Certaines enseignes ne ressortaient même tout simplement pas dans les réponses des IA : "Par exemple, Cdiscount est notée plus de 4/5 par ses clients quant à la qualité de son SAV, mais aucun outil IA ne la mentionne" explique Nicolas Marette, fondateur de Custplace. Parmi les questions posées à l'IA, l'étude de Custplace s'intéresse notamment à la fiabilité des promotions pendant le Black Friday, l'authenticité des produits achetés et le respect des délais de livraison. Trois données qui ressortent difficilement dans les réponses des IA. Il convient donc aux consommateurs d'effectuer quelques recherches supplémentaires plutôt que de croire les IA sur parole. 09:50 - Un robot aspirateur laveur Ecovacs à -20 % pour le Black Friday Un robot ultra-plat à prix réduit ! L’Ecovacs Deebot T50 Omni Gen3 passe à 238 € au lieu de 299 €. Avec seulement 8,1 cm de hauteur, il se glisse sous les meubles très bas pour déloger la poussière cachée, et lave vos sols grâce à ses serpillières, nettoyées à l’eau chaude à 75 °C par sa station Omni pour une hygiène irréprochable. Livraison gratuite : un ménage impeccable sans effort, à prix doux ! Voir l'offre 09:21 - L'iPhone 18 Pro passe sous les 1400€ avant le Black Friday Le dernier iPhone haut de gamme profite déjà d’une remise ! Orange propose l’iPhone 18 Pro (256 Go) à 1 379 € au lieu de 1 479 €, son prix officiel chez Apple, soit 100 € d’économie. Puce A20 Pro gravée en 2 nm, écran de 6,3 pouces et triple appareil photo 48 Mpx avec capteur principal à ouverture variable et zoom optique x4 : le meilleur d’Apple pour la photo comme pour la vidéo. Livraison gratuite ! Voir l'offre LIRE PLUS

Le Black Friday 2026 est bien lancé depuis quelques semaines. De multiples offres se sont déjà enchainées et des ruptures de stocks sont rapidement apparues sur différents sites dont les offres étaient bien trop alléchantes. C'est notamment le cas sur la Nintendo Switch 2, très recherchée pour ce Black Friday avec la sortie de The Legend of Zelda : Ocarina of Time Remake qui fait un véritable carton en cette fin d'année. Les joueurs d'autres consoles ne sont pas en reste pendant ce Black Friday puisque la Playstation 5 et la Xbox sont également concernées par plusieurs belles promotions, mais les ruptures de stocks sont très présentes avec la sortie de GTA 6 en ce mois de novembre en marge du Black Friday.

Du côté du Black Friday des smartphones, l'iPhone 18 Pro a la côte avec plusieurs belles promotions qui sont apparues sur Amazon, Orange et Fnac. Le dernier téléphone d'Apple n'aura pas tenu longtemps face au Black Friday avant de voir son prix baisser et il est notamment possible de le dégoter pour 100 voire 200 euros de moins par rapport à son tarif de base proposé par Apple pendant le Black Friday. Pour les passionnés de téléphones Android, c'est bien Samsung qui mène la danse avec d'excellents rabais sur ses Galaxy S25 et S26 dans leurs différentes versions. Le Black Friday concerne cependant aussi d'autres marques comme les Google Pixel ou les Oppo Find X.

Pour la maison, le Black Friday s'attaque généralement aux aspirateurs robots. Qu'il s'agisse de Dreame ou Roborock, les promotions sont nombreuses et permettent de dénicher votre nouvel assistant ménager avec d'excellents rabais. Plusieurs gros électroménagers sont également concernés par le Black Friday comme des réfrigérateurs ou des fours à cuisson. N'hésitez pas à vous balader du côté du Black Friday de Boulanger ou de Darty pour dénicher votre prochain achat pour la maison !

L'iPhone est un des produits les plus recherchés pendant le Black Friday. Il est donc tout naturel que vous soyez noyé dans les multiples offres du Black Friday sur le célèbre téléphone d'Apple. Qu'il s'agisse de l'iPhone 18 Pro ou de modèles plus anciens comme l'iPhone 17, l'iPhone 16 ou l'iPhone Air, le Black Friday propose toutes sortes de promotions pendant tout le mois de novembre et même au-delà ! N'hésitez pas à consulter notre article dédié sur le sujet pour dénicher les meilleures promotions du Black Friday sur l'iPhone. Nous traitons les offres en direct !

Le Black Friday ne concerne pas que l'iPhone ! De nombreux smartphones Android sont également concernés par des promotions pendant le Black Friday 2026 avec, en tête d'affiche, les Samsung Galaxy. Le constructeur coréen multiplie les propositions et promotions pendant ce Black Friday avec notamment le Galaxy S25 FE et le dernier S26 Ultra qui profitent déjà de plusieurs offres et affichent même quelques ruptures de stocks sur certains sites marchands. Nous suivons également les meilleures promotions du Black Friday sur les smartphones avec un article dédié.

Notez que le Black Friday 2026 voit ses offres fluctuer très rapidement. Les ruptures de stocks sur les promotions les plus intéressantes sont très rapides à apparaitre donc n'hésitez pas trop si vous apercevez une offre susceptible de vous intéresser.

Le Black Friday se concentre énormément autour d'Amazon. Le géant de l'e-commerce donne beaucoup le ton des promotions chaque année et il n'est pas rare que les autres marchands espionnent les meilleurs bons plans d'Amazon pendant le Black Friday pour ensuite fixer leurs prix sur le site web de Jeff Bezos. Durant le Black Friday, Amazon a également l'avantage de concerner tous les types de produits : iPhone, MacBook, électroménager, jeux, jouets... Vous y trouverez quasiment tout ce dont vous avez besoin. Bien qu'Amazon ne soit pas le lieu où les meilleures baisses de prix sont garanties, on y trouve généralement d'excellents prix tout au long de l'année et encore plus durant le Black Friday.

Le Black Friday chez Amazon a également l'habitude d'être organisé par vagues de promotion. N'hésitez donc pas à retourner de temps en temps sur le site pour y dénicher de nouvelles offres.