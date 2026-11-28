BLACK FRIDAY. Le Black Friday semble jouer les prolongations avec certaines offres toujours disponibles malgré la fin de la date officielle.

Le Black Friday est officiellement terminé, mais la fête commerciale est loin d'être finie. Amazon, Fnac, Darty, Boulanger, Cdiscount ou encore JoyBuy ont choisi de prolonger une bonne partie de leurs promotions au-delà de la seule journée du Black Friday, histoire de ne pas laisser filer les acheteurs les plus indécis. Résultat : plusieurs offres repérées pendant le Black Friday restent accessibles aujourd'hui, le temps que les stocks s'écoulent ou que le Cyber Monday prenne le relais dès lundi. Smartphones, ordinateurs portables et consoles de jeu comme la Nintendo Switch 2 ou la PlayStation 5 continuent ainsi d'afficher des prix très proches de ceux pratiqués pendant le Black Friday, de quoi rassurer ceux qui n'ont pas eu le temps de se décider à temps.

Du côté de la téléphonie, l'iPhone reste l'une des valeurs sûres qui tient le choc après le Black Friday : la baisse de prix amorcée sur les modèles précédents se maintient généralement plusieurs jours, un argument qui continue de séduire les acheteurs qui préfèrent attendre que la poussière retombe avant de se décider. Au-delà de la high-tech, électroménager, mode et équipements pour la maison profitent eux aussi de cette prolongation, certaines enseignes préférant écouler leurs stocks plutôt que de revenir brutalement aux prix d'avant le Black Friday.

Pas besoin donc d'avoir raté le coche : plusieurs bonnes affaires du Black Friday sont encore d'actualité, et nous continuons de les répertorier en direct, avec un top des offres toujours valables ainsi que nos sélections dédiées aux produits les plus recherchés, pour accompagner les indécis jusqu'au Cyber Monday et au-delà.

Notez que certaines offres du Black Friday peuvent être déjà épuisées ou retirées de la part des marchands. N'hésitez cependant pas à consulter nos autres articles de sélections ainsi que le reste des sites des partenaires au Black Friday.

Les meilleures offres du Black Friday par produit

Tout au long du Black Friday 2026 et au-delà, nous mettons à jour régulièrement plusieurs séries d'offres sur les produits phares. iPhone et smartphones, consoles Switch et PS5, PC portables, Airpods, tablettes... Parcourez nos sélections pour profiter du meilleur du Black Friday.

Quelles sont les meilleures offres à surveiller avec le Black Friday ?

Bien que le Black Friday soit officiellement passé, le gaming ne déçoit pas cette année : consoles, PC et accessoires concentrent une bonne partie des remises les plus marquées de la journée. Le Black Friday fait chuter le prix des bundles jeux inclus sur PS5 et Nintendo Switch 2, pendant que le Black Friday profite aussi aux cartes graphiques et aux PC portables gaming signés Asus, MSI ou Lenovo, avec des baisses notables à l'occasion de l'événement. Le Black Friday reste par ailleurs l'un des rendez-vous les plus attendus de l'année sur le segment plus classique de l'informatique, pour renouveler son ordinateur portable ou sa tablette, Apple, Samsung et Lenovo rivalisant d'offres pour l'occasion. Le Black Friday n'oublie pas non plus les accessoires : claviers mécaniques, souris gaming et casques audio immersifs complètent la liste des bonnes affaires de la journée, de quoi finaliser un setup complet avant les fêtes de fin d'année.

Black Friday rime aussi avec maison connectée et gros électroménager cette année. Le Black Friday place les robots aspirateurs Dyson, Roborock ou Ecovacs parmi les catégories les plus remisées de la journée, aux côtés des machines à café Nespresso ou Philips, très recherchées à l'approche des cadeaux de Noël. Le Black Friday profite également au gros électroménager, avec des réductions sensibles sur les lave-linge, réfrigérateurs et fours connectés, des achats que beaucoup de foyers patientent justement toute l'année pour réaliser pendant le Black Friday. Le Black Friday pense enfin aux plus jeunes : les jouets LEGO et les jeux de société les plus populaires du moment profitent eux aussi de belles remises pendant cette journée de Black Friday, une occasion idéale pour avancer sur les cadeaux de Noël sans attendre la dernière ligne droite avant les fêtes.

En direct

08:31 - Les retours de produits, pic d'activité après les fêtes Le revers du Black Friday se mesure souvent après les fêtes, avec un volume de retours de produits nettement supérieur à la normale. Vêtements à la mauvaise taille, cadeaux en double ou produits finalement décevants : janvier reste traditionnellement l'un des mois les plus actifs pour les services de retour des grandes enseignes. Veillez donc à ne pas trop commander de superflu !

L'iPhone est un des produits les plus recherchés pendant le Black Friday. Il est donc tout naturel que vous soyez noyé dans les multiples offres du Black Friday sur le célèbre téléphone d'Apple. Qu'il s'agisse de l'iPhone 18 Pro ou de modèles plus anciens comme l'iPhone 17, l'iPhone 16 ou l'iPhone Air, le Black Friday propose toutes sortes de promotions depuis le début du mois de novembre et même au-delà ! N'hésitez pas à consulter notre article dédié sur le sujet pour dénicher les meilleures promotions du Black Friday sur l'iPhone. Nous traitons les offres en direct !

Le Black Friday ne concerne pas que l'iPhone ! De nombreux smartphones Android sont également concernés par des promotions pendant le Black Friday 2026 avec, en tête d'affiche, les Samsung Galaxy. Le constructeur coréen multiplie les propositions et promotions pendant ce Black Friday avec notamment le Galaxy S25 FE et le dernier S26 Ultra qui profitent déjà de plusieurs offres et affichent même quelques ruptures de stocks sur certains sites marchands. Nous suivons également les meilleures promotions du Black Friday sur les smartphones avec un article dédié.

Notez que le Black Friday 2026 voit ses offres fluctuer très rapidement. Les ruptures de stocks sur les promotions les plus intéressantes sont très rapides à apparaitre donc n'hésitez pas trop si vous apercevez une offre susceptible de vous intéresser.

Les consoles font partie des produits les plus attendus du Black Friday. Après une année 2026 marquée par plusieurs hausses de prix, le Black Friday est l’occasion rêvée de s’offrir une console à prix réduit. La Nintendo Switch 2 est sans conteste la star de ce Black Friday, avec des offres encore jamais vues, mais la PS5 Slim, la PS5 Pro et les packs avec jeux profitent eux aussi de belles promotions pendant le Black Friday. Les manettes, comme la DualSense, et les jeux vidéo sont également concernés. Les stocks des consoles en promotion s’épuisent souvent en quelques heures pendant le Black Friday : si une offre vous intéresse, mieux vaut ne pas trop attendre !

Le Black Friday est traditionnellement le meilleur moment de l’année pour acheter une TV. Pendant le Black Friday 2026, les téléviseurs 4K, QLED, Mini LED et OLED de Samsung, LG, TCL ou Xiaomi affichent des prix en forte baisse, en particulier sur les grandes diagonales de 65 et 75 pouces. Le Black Friday arrive aussi juste avant les fêtes de fin d’année, idéal pour profiter des films et du sport sur grand écran. Pensez à vérifier la taille de votre pièce et la connectique dont vous avez besoin avant de craquer pour une TV en promotion pendant le Black Friday.

Le Black Friday est l’occasion idéale de renouveler son ordinateur portable. Les MacBook d’Apple, du MacBook Neo au MacBook Air M5, profitent déjà de remises pendant le Black Friday, tout comme les PC portables gamer équipés des dernières cartes graphiques NVIDIA et les ultraportables Windows. Que vous cherchiez un ordinateur portable pour le travail, les études ou le jeu, le Black Friday permet souvent de monter en gamme pour le même budget. Prenez le temps de comparer les configurations : processeur, mémoire vive et stockage font toute la différence entre deux ordinateurs portables en promotion pendant le Black Friday.

Le Black Friday se concentre énormément autour d'Amazon. Le géant de l'e-commerce donne beaucoup le ton des promotions chaque année et il n'est pas rare que les autres marchands espionnent les meilleurs bons plans d'Amazon pendant le Black Friday pour ensuite fixer leurs prix sur le site web de Jeff Bezos. Durant le Black Friday, Amazon a également l'avantage de concerner tous les types de produits : iPhone, MacBook, électroménager, jeux, jouets... Vous y trouverez quasiment tout ce dont vous avez besoin. Bien qu'Amazon ne soit pas le lieu où les meilleures baisses de prix sont garanties, on y trouve généralement d'excellents prix tout au long de l'année et encore plus durant le Black Friday.

Le Black Friday chez Amazon a également l'habitude d'être organisé par vagues de promotion. N'hésitez donc pas à retourner de temps en temps sur le site pour y dénicher de nouvelles offres.

La Fnac est l’un des acteurs majeurs du Black Friday en France. Pendant le Black Friday, l’enseigne propose des promotions sur l’ensemble de son catalogue : smartphones, ordinateurs, TV, audio, mais aussi livres, jeux vidéo et jouets. Le Black Friday à la Fnac a l’avantage de s’appuyer sur un large réseau de magasins, avec le retrait gratuit en magasin, souvent en une heure. Les adhérents Fnac+ profitent en plus de la livraison express gratuite sur des milliers de produits pendant le Black Friday. Enfin, la Fnac met en avant son « Meilleur prix garanti » sur certains produits, de quoi acheter l’esprit tranquille.

Boulanger est un rendez-vous incontournable du Black Friday pour l’électroménager et le high-tech. Pendant le Black Friday, l’enseigne multiplie les promotions sur les TV, les ordinateurs et les smartphones, mais aussi sur les lave-linge, les réfrigérateurs, les aspirateurs et le petit électroménager. Le Black Friday chez Boulanger se distingue aussi par ses services : retrait en magasin, paiement en trois fois sans frais sur de nombreux produits ou encore cagnotte avec le programme Le Club+. De quoi alléger la facture des gros appareils achetés pendant le Black Friday, d’autant que Boulanger propose aussi de reprendre votre ancien appareil.

Cdiscount est l’un des sites les plus agressifs sur les prix pendant le Black Friday. Sous la bannière "Black Month", le marchand français étale ses promotions du Black Friday sur tout le mois de novembre, avec de nombreuses offres sur le high-tech, l’électroménager, les jouets et la maison. Le Black Friday chez Cdiscount est aussi la saison des codes promo, qui permettent souvent de faire baisser encore davantage le prix d’un produit déjà en promotion. Attention toutefois : sur Cdiscount, de nombreux produits sont vendus par des vendeurs partenaires, pensez donc à vérifier qui vend et expédie avant de valider votre commande du Black Friday.