Black Friday 2026 en direct : découvrez les dernières offres pour les TV. Samsung, LG, Sony, Philips... Il y aura des télévisions pour tous les goûts et pour tous les budgets cette année.

Vous avez envie de voir vos films et séries préférés sur un écran flambant neuf ? Ou de profiter d'une image exceptionnelle pour vos prochaines soirées cinéma et vos parties de GTA VI ? Le Black Friday est l'occasion de se faire plaisir sans vider son compte en banque.

Black Friday : Recevez nos alertes bons plans ! Je m'abonne En savoir plus sur notre politique de confidentialité Vous, À l'instant

Alors que la date fatidique n'aura lieu que le vendredi 27 novembre 2026, les enseignes multiplient déjà les belles promotions sur les téléviseurs. Des petites télés à installer dans une chambre aux écrans OLED qui transforment le salon en véritable salle de cinéma, il y en aura pour tous les goûts et surtout pour tous les budgets.

Attention à ne pas vous laisser aveugler par les pourcentages de réduction affichés en gros ! Toutes les promotions ne se valent pas et certains modèles sont bien plus intéressants que d'autres. Pour vous aider à faire le bon choix, nous avons sélectionné les téléviseurs qui méritent le plus votre attention.

Les meilleures promotions TV pour le Black Friday cette année

Samsung propose actuellement son téléviseur Neo QLED 4K de 65 pouces (163 cm) en réduction sur Amazon, à l'occasion du Black Friday. Ce modèle 2026 embarque la technologie Mini LED, qui permet d'obtenir une image lumineuse et des contrastes plus précis, ainsi qu'un volume de couleurs annoncé à 100 %. Il profite également du processeur Crystal 4K optimisé par l'intelligence artificielle, de la technologie Motion Xcelerator pour améliorer la fluidité des mouvements et de Vision AI Companion.

Samsung TV 65QN70H

La télévision LG OLED Evo G6 est un candidat de choix pour ce Black Friday ! Ce téléviseur haut de gamme de 65 pouces (164 cm), datant de cette année, permet de faire plusieurs centaines d'euros d'économie. Il embarque une dalle OLED Evo 4K, réputée pour ses noirs et ses contrastes, ainsi que le processeur a11 AI 4K Gen3, qui optimise les images grâce à l'intelligence artificielle. Compatible Dolby Vision et Dolby Atmos, il promet une belle immersion dans les films et les séries. Les joueurs ne sont pas oubliés avec ses quatre ports HDMI 2.1.

TV LG 4K OLED Evo OLED65G6

La télévision Samsung TQ55S92H de 55 pouces (140 cm) est vous permettra de faire plus de 300 euros d'économie cette année. Elle embarque une dalle OLED 4K qui garantit des noirs profonds et des contrastes impressionnants. Son atout principal ? Le traitement antireflet Glare Free, qui permet de profiter d'une belle image même dans une pièce lumineuse. Les amateurs de jeux vidéo apprécieront également sa fréquence de rafraîchissement pouvant atteindre 165 Hz et ses quatre ports HDMI 2.1. Un excellent candidat pour les cinéphiles comme pour les gamers !

TV OLED Samsung OLED TQ55S92H 140 cm

Les télévisions à moins de 200 euros pour le Black Friday

Envie d'une nouvelle télévision à moins de 200 € ? La TV Panasonic TB-24S40AEZC est faite pour vous. Il s'agit d'une Smart TV LED HD de 24 pouces qui offre une image nette aux couleurs naturelles. Grâce à son système TiVo, elle donne accès à de nombreuses applications de streaming et propose des recommandations personnalisées. Elle dispose également de la commande vocale compatible Google et Alexa, d'un mode jeu à faible latence et de plusieurs connectiques HDMI, USB et Wi-Fi pour profiter facilement de ses contenus préférés. Il ne faut pas la rater !

Panasonic TB-24S40AEZC, 24 Pouces HD LED

Des accessoires TV en promotion pour le Black Friday cette année

Et comment s'acheter une nouvelle télévision sans penser aux accessoires en ce Black Friday ? La barre de son Bose TV Speaker est proposée à 189 euros chez Boulanger, contre 269,99 euros habituellement, soit une belle réduction de 30 %. Avec ses trois haut-parleurs et son mode Dialogue, elle permet de mieux distinguer les voix dans les films et les séries. Compacte (59,3 cm de longueur), elle se glisse facilement sous la plupart des téléviseurs et se connecte grâce à un câble HDMI ARC ou optique. Elle dispose du Bluetooth pour diffuser de la musique depuis un smartphone.

Barre de son BOSE TV Speaker 189,00â‚¬ VOIR L'OFFRE sur Boulanger

Les prix indiqués sont donnés à titre indicatif et peuvent varier selon les sites marchands et les promotions en cours. Les stocks aussi sont susceptibles d'évoluer rapidement.

Dernières mises à jour

14:40 - Plus de 20% de réduction sur cette TV LG 4K OLED Le Black Friday n'aura lieu que dans une semaine, mais les marques s'en donnent déjà à coeur joie. Aujourd'hui, la télévision TV LG 4K OLED Evo OLED65G6 est en promo. Il s'agit d'une Smart TV haut de gamme de 65 pouces qui combine technologie OLED et résolution 4K UHD pour offrir des images particulièrement lumineuses, des noirs profonds et des couleurs éclatantes. Son processeur Alpha 11 AI optimise automatiquement la qualité d'image, tandis que la compatibilité Dolby Vision et Dolby Atmos promet une expérience cinéma immersive. Les amateurs de jeux vidéo profitent également d'un taux de rafraîchissement pouvant atteindre 165 Hz, de la compatibilité G-Sync et FreeSync et de quatre ports HDMI 2.1. Elle fonctionne sous webOS 26 et intègre de nombreuses fonctionnalités connectées. TV LG 4K OLED Evo OLED65G6 164 cm 2026

Comment bien choisir sa télévision en 2026 ?

Avant de craquer pour une promotion du Black Friday, mieux vaut savoir parfaitement ce que l'on recherche. Premier critère à regarder : la taille de l'écran. Elle doit être adaptée à la pièce et surtout au recul dont vous disposez. Côté définition, privilégiez la 4K (Ultra HD), devenue incontournable pour profiter d'une image détaillée.

Renseignez-vous également sur la technologie d'affichage. Le QLED offre des couleurs lumineuses et un bon rendu, tandis que l'OLED se distingue par ses noirs profonds et ses contrastes particulièrement saisissants. Le Mini-LED constitue aussi une option intéressante pour profiter d'une forte luminosité.

Enfin, vérifiez le système connecté (Google TV, webOS, Tizen…), le nombre de ports HDMI et la compatibilité HDMI 2.1 si vous possédez une console récente ou si vous avez d'autres besoins de ce genre. Une bonne télévision n'est pas forcément celle qui affiche le plus de technologies, mais celle qui correspond réellement à vos usages !