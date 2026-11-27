Black Friday 2026 en direct : Voici les meilleures offres pour les télévisions. OLED, QLED, Samsung, LG, Sony, Philips... Il y en a pour tout le monde.

Vous avez envie de voir vos films et séries préférés sur un écran tout neuf ? Ou de profiter d'une image exceptionnelle pour vos prochaines soirées cinéma et vos parties de GTA VI ? Le Black Friday est l'occasion parfaite pour se faire plaisir sans vider son compte en banque.

Le Black Friday a lieu ce vendredi ! Les enseignes ont sorti leurs belles promotions sur les téléviseurs. Des petites télés à installer dans une chambre, aux écrans OLED qui transforment le salon en salle de cinéma, il y en a pour tous les goûts et pour toutes les bourses.

Faites bien attention à ne pas vous laisser aveugler par les pourcentages de réduction affichés ! Toutes les promotions ne se valent pas et certains modèles sont bien plus intéressants que d'autres. Pour vous aider à faire le bon choix, nous avons sélectionné les téléviseurs qui méritent le plus votre attention.

Avant de craquer pour une promotion du Black Friday, mieux vaut savoir parfaitement ce que l'on recherche. Premier critère à regarder : la taille de l'écran. Elle doit être adaptée à la pièce et surtout au recul dont vous disposez. Côté définition, privilégiez la 4K (Ultra HD), devenue incontournable pour profiter d'une image détaillée.

Renseignez-vous également sur la technologie d'affichage. Le QLED offre des couleurs lumineuses et un bon rendu, tandis que l'OLED se distingue par ses noirs profonds et ses contrastes particulièrement saisissants. Le Mini-LED constitue aussi une option intéressante pour profiter d'une forte luminosité.

LG - TV - QNED - 75" - 4K UHD - QNED85

Black Friday : OLED ou QLED, quelle télévision choisir ?

OLED ou QLED : quelle télévision vaut-il mieux acheter pendant le Black Friday 2026 ? Ces deux technologies d'écran ne fonctionnent pas de la même façon. Sur une TV OLED, chaque pixel produit sa propre lumière et peut s'éteindre tout seul : les noirs sont très profonds et les contrastes saisissants. Le QLED, lui, utilise une lumière placée derrière l'écran, associée à une couche spéciale qui rend les couleurs éclatantes et l'image très lumineuse. Deux technologies, chacune avec ses atouts, pour profiter pleinement de vos films et séries. Aucun n'est meilleur que l'autre dans l'absolu. La décision à l'achat dépend surtout de l'endroit où vous regardez la télé et du type de contenu que vous regardez.

L'OLED est préférable si :

vous regardez surtout le soir ou dans une pièce peu éclairée (salon avec rideaux, home cinéma)

vous aimez les films et séries, où les noirs profonds et les contrastes font vraiment la différence

vous êtes sensible à la qualité d'image avant le prix.

TV OLED LG 83C6

Le QLED est préférable si :

votre pièce est très lumineuse (grandes baies vitrées, télé allumée en journée)

vous voulez une grande taille à prix plus réduit

vous laissez la télé allumée longtemps avec des images fixes (chaînes d'info, jeux avec interface fixe), car il ne craint pas la rétention d'image.

Samsung TV 43QN70H Neo QLED 4K 43 pouces (109 cm)

Dernières mises à jour

08:26 - La Fnac s'aligne sur ses concurrents et baisse ses prix Avec ses 75 pouces (190 cm), la Samsung Micro RGB TMR75R95H transforme votre salon en salle de cinéma. Sa technologie Micro RGB, associée au processeur Micro RGB AI Engine Pro, promet des couleurs ultra-précises, des contrastes saisissants et une luminosité optimisée, même dans une pièce très éclairée. Compatible 4K et Dolby Atmos, elle offre aussi une belle fluidité pour les amateurs de jeux vidéo avec un affichage pouvant atteindre 165 Hz et quatre ports HDMI 2.1. Elle intègre enfin les fonctionnalités connectées de Samsung, dont Vision AI Companion et Bixby. TV LED Samsung Micro RGB 3 299 â‚¬ VOIR L'OFFRE sur Fnac 08:03 - Hisense déçoit avec moins de 10 % de rabais sur une TV de 2025 Petite déception chez Hisense aujourd'hui avec une promo moins intéressante de celles auxquelles nous étions habitués. La Smart DécoTV 32S5Q QLED 32" de 2025 ne bénéficie que d'une promo de 5% pour le Black Friday. Hisense DÃ©coTV 32S5Q Smart TV 2025 QLED 32" Nous vous conseillons donc plutôt cette TV chez Hisense. Avec ses 50 pouces (126 cm), elle mise sur une technologie QLED Mini LED et une résolution 4K pour offrir une image détaillée et lumineuse. Les amateurs de jeux vidéo pourront aussi profiter de son taux de rafraîchissement natif de 144 Hz et de son mode Jeu Plus. Côté audio, elle embarque un système 2.1 signé Devialet avec caisson de basses intégré. Hisense 50U7SE Smart TV 2026 QLED MiniLED 50" 07:46 - Une télévision oeuvre d'art en réduction, ça vous dit ? Nous avons trouvé l'offre parfaite pour ceux qui veulent pouvoir regarder la télévision sans polluer la décoration de leur salon avec un immense rectangle noir. C'est toute la particularité de ce Samsung The Frame de 55 pouces. Grâce à son mode Art, il peut afficher des œuvres et des photographies pour s'intégrer naturellement à la décoration du salon. Mais il ne mise pas uniquement sur son esthétique : son écran QLED 4K restitue des couleurs riches et son traitement antireflet limite les reflets gênants, même en pleine journée. Autre avantage, son boîtier One Connect déporté permet de regrouper les branchements pour éviter d'avoir une multitude de câbles derrière l'écran. TV QLED Samsung The Frame effet tableau 07:04 - Cette petite clé transforme votre TV en Smart TV à moitié prix ! Profitez du Black Friday 2026 pour donner une nouvelle dimension à votre téléviseur avec l'Amazon Fire TV Stick 4K Max ! Ce petit appareil se branche directement sur votre TV pour accéder facilement à vos plateformes préférées et profiter de vos films et séries en 4K. Grâce au Wi-Fi 6E, le streaming gagne en fluidité, tandis qu'Alexa+ vous aide à trouver plus rapidement vos prochains programmes grâce à la commande vocale. Autre atout : sa fonctionnalité Écran dynamique permet de transformer votre téléviseur en écran d'affichage décoratif lorsqu'il n'est pas utilisé. Amazon Fire TV Stick 4K Max (Nouvelle gÃ©nÃ©ration) 06:42 - Les premières promotions de la journée sont là C'est parti pour cette journée de Black Friday 2026 ! Chez LG, ce téléviseur QNED85 de 75 pouces (189 cm) a de quoi attirer l'attention. Avec son grand écran 4K UHD et sa technologie Mini LED, il promet de belles séances de cinéma à la maison. Les amateurs de jeux vidéo apprécieront aussi son taux de rafraîchissement de 120 Hz et sa compatibilité AMD FreeSync. Un modèle grand format pour profiter pleinement de ses films, séries et jeux préférés ! LG - TV - QNED - 75" - 4K UHD - QNED85 26/11/26 - 16:27 - Ce vidéoprojecteur est en promo sur Amazon ! Transformez votre salon en véritable salle de cinéma avec ce vidéoprojecteur 4K UHD ultra-compact ! Sa technologie Triple Laser RGB offre des couleurs éclatantes et une image précise, avec une luminosité de 1 600 lumens ISO et un contraste dynamique. Côté confort, il embarque des haut-parleurs Harman Kardon, Google TV pour accéder à Netflix, Prime Video et YouTube, ainsi qu'un zoom optique pour adapter facilement la taille de l'image. Les gamers ne sont pas oubliés avec une latence annoncée de seulement 1 ms, le VRR et l'ALLM. Ne le laissez pas passer ! Videoprojecteur Portable 749,00â‚¬ VOIR L'OFFRE sur Amazon 26/11/26 - 15:42 - OLED ou QLED : quelle est la différence ? OLED ou QLED : difficile de faire la différence ? Pourtant, ces deux technologies d'écran ne fonctionnent pas de la même façon ! Sur une TV OLED, chaque pixel produit sa propre lumière et peut s'éteindre tout seul : les noirs sont très profonds et les contrastes saisissants. Le QLED, lui, utilise une lumière placée derrière l'écran, associée à une couche spéciale qui rend les couleurs éclatantes et l'image très lumineuse. Deux technologies, chacune avec ses atouts, pour profiter pleinement de vos films et séries. 26/11/26 - 14:29 - Encore un code promo pour une nouvelle télévision Samsung chez Boulanger Encore une bonne nouvelle pour celles et ceux qui souhaitent s'équiper d'un nouveau téléviseur Samsung ! À l'occasion du Black Friday, Boulanger propose jusqu'à 20 % de remise sur une sélection de TV de la marque, et ce jusqu'au 30 novembre. Pour en profiter, il suffit d'ajouter le modèle choisi au panier et de saisir le code promotionnel TVBF au moment de la commande. De quoi faire des heureux ! 26/11/26 - 11:57 - 20 € offerts dès 250 € d'achat sur de nombreux téléviseurs Boulanger aujourd'hui seulement ! Vous envisagez de changer de téléviseur pour profiter d'une meilleure qualité ? Le Black Friday est le bon moment pour franchir le pas ! Ce jeudi 26 novembre, Boulanger propose une vente flash avec 20 € offerts dès 250 € d'achat, notamment sur une sélection de téléviseurs. Une remise supplémentaire à saisir avec le code BLACK20, en complément des promotions déjà affichées sur certains modèles ! Attention, l'offre prend fin ce soir à 23h59 ! 26/11/26 - 10:04 - Black Friday : une TV OLED de 2,10 mètres pour voir les choses en très grand 83 pouces, soit près de 2,10 mètres de diagonale : cette LG OLED ne fait clairement pas dans la demi-mesure ! Elle s'adresse à ceux qui veulent voir leurs films, séries et événements sportifs dans des conditions proches de celles d'une salle de projection. Sa dalle OLED 4K assure une excellente précision d'image, tandis que sa fréquence de 120 Hz apporte une belle fluidité, notamment dans les jeux vidéo. Avec sa Smart TV, elle donne également accès aux principales plateformes de streaming. Le Black Friday peut être l'occasion de s'intéresser à ce très grand modèle, habituellement réservé aux budgets confortables. TV OLED LG 83C6 (2026) 83" (210 cm) - 4K Ultra HD 26/11/26 - 08:51 - Encore une belle promo sur la TV Samsung Les journées s'enchaînent et se ressemblent : les télévisions Samsung sont toutes en promo. Cette fois, nous vous proposons cette Samsung Neo QLED, taillée pour les soirées cinéma ou pour suivre les matchs comme si vous y êtiez ! Sa technologie Mini LED améliore les contrastes et la luminosité, tandis que les Quantum Dots permettent de profiter de couleurs riches et éclatantes. Son processeur utilise également l'intelligence artificielle pour optimiser l'image et améliorer la qualité des contenus. Autre petite nouveauté : Vision AI Companion, qui permet notamment de demander des recommandations de films à son téléviseur. À l'occasion du Black Friday, c'est un modèle intéressant à surveiller pour s'équiper d'un grand écran 4K récent. Samsung TV 65QN70H Neo QLED 4K 65 pouces

Les meilleures promotions TV pour le Black Friday cette année

Samsung propose actuellement son téléviseur Neo QLED 4K de 65 pouces (163 cm) en réduction sur Amazon, à l'occasion du Black Friday. Ce modèle 2026 embarque la technologie Mini LED, qui permet d'obtenir une image lumineuse et des contrastes plus précis, ainsi qu'un volume de couleurs annoncé à 100 %. Il profite également du processeur Crystal 4K optimisé par l'intelligence artificielle, de la technologie Motion Xcelerator pour améliorer la fluidité des mouvements et de Vision AI Companion.

Samsung TV 65QN70H

La télévision LG OLED Evo G6 est un candidat de choix pour ce Black Friday ! Ce téléviseur haut de gamme de 65 pouces (164 cm), datant de cette année, permet de faire plusieurs centaines d'euros d'économie. Il embarque une dalle OLED Evo 4K, réputée pour ses noirs et ses contrastes, ainsi que le processeur a11 AI 4K Gen3, qui optimise les images grâce à l'intelligence artificielle. Compatible Dolby Vision et Dolby Atmos, il promet une belle immersion dans les films et les séries. Les joueurs ne sont pas oubliés avec ses quatre ports HDMI 2.1.

TV LG 4K OLED Evo OLED65G6

La télévision Samsung TQ55S92H de 55 pouces (140 cm) vous permettra de faire plus de 300 euros d'économie cette année. Elle embarque une dalle OLED 4K qui garantit des noirs profonds et des contrastes impressionnants. Son atout principal ? Le traitement antireflet Glare Free, qui permet de profiter d'une belle image même dans une pièce lumineuse. Les amateurs de jeux vidéo apprécieront également sa fréquence de rafraîchissement pouvant atteindre 165 Hz et ses quatre ports HDMI 2.1. Un excellent candidat pour les cinéphiles comme pour les gamers !

TV OLED Samsung OLED TQ55S92H 140 cm

Les télévisions à moins de 200 euros pour le Black Friday

Envie d'une nouvelle télévision à moins de 200 € ? La TV Panasonic TB-24S40AEZC est faite pour vous. Il s'agit d'une Smart TV LED HD de 24 pouces qui offre une image nette aux couleurs naturelles. Grâce à son système TiVo, elle donne accès à de nombreuses applications de streaming et propose des recommandations personnalisées. Elle dispose également de la commande vocale compatible Google et Alexa, d'un mode jeu à faible latence et de plusieurs connectiques HDMI, USB et Wi-Fi pour profiter facilement de ses contenus préférés. Il ne faut pas la rater !

Panasonic TB-24S40AEZC

Des accessoires TV en promotion pour le Black Friday cette année

Et comment s'acheter une nouvelle télévision sans penser aux accessoires en ce Black Friday ? La barre de son Bose TV Speaker est en promotion. Compacte, elle améliore notamment la clarté des dialogues pour mieux profiter de ses films et séries. Elle se connecte facilement au téléviseur et dispose également du Bluetooth pour diffuser de la musique depuis son smartphone. Un petit équipement qui peut faire une vraie différence devant l'écran !

Bose Nouvelle Enceinte TV Speaker

Les prix indiqués sont donnés à titre indicatif et peuvent varier selon les sites marchands et les promotions en cours. Les stocks aussi sont susceptibles d'évoluer rapidement.