Black Friday 2026 : ça continue ! Voici les meilleures offres du week-end pour les télévisions OLED, QLED, Samsung, LG, Sony, Philips...

Vous aimeriez redécouvrir vos films et séries préférés sur une télévision flambant neuve ? Profiter d'une qualité d'image exceptionnelle pour vos prochaines soirées cinéma et vos parties de GTA VI ? Offrir une nouvelle télévision à un membre de votre famille pour Noël ? Le week-end du Black Friday est le moment idéal pour s'équiper à prix réduit, sans pour autant faire exploser son budget.

Le grand rendez-vous des promotions, c'était ce vendredi, mais c'est loin d'être fini ! Les enseignes vont rivaliser d'offres sur les téléviseurs tout le week-end, pour notre plus grand bonheur. Des petits modèles parfaits pour une chambre, aux grands écrans OLED capables de transformer un salon en véritable salle de cinéma, les réductions concernent toutes les envies et tous les budgets.

Mais attention à ne pas vous fier uniquement aux pourcentages affichés : derrière les promotions alléchantes se cachent parfois des affaires bien moins intéressantes que d'autres. Pour vous aider à y voir plus clair et à décrypter le vrai du faux, nous avons passé les offres au crible et sélectionné les téléviseurs qui valent vraiment le détour.

Avant de craquer pour une promotion du Black Friday, mieux vaut savoir parfaitement ce que l'on recherche. Premier critère à regarder : la taille de l'écran. Elle doit être adaptée à la pièce et surtout au recul dont vous disposez. Côté définition, privilégiez la 4K (Ultra HD), devenue incontournable pour profiter d'une image détaillée.

Renseignez-vous également sur la technologie d'affichage. Le QLED offre des couleurs lumineuses et un bon rendu, tandis que l'OLED se distingue par ses noirs profonds et ses contrastes particulièrement saisissants. Le Mini-LED constitue aussi une option intéressante pour profiter d'une forte luminosité.

LG - TV - QNED - 75" - 4K UHD - QNED85

Black Friday : OLED ou QLED, quelle télévision choisir ?

OLED ou QLED : quelle télévision vaut-il mieux acheter pendant le Black Friday 2026 ? Ces deux technologies d'écran ne fonctionnent pas de la même façon. Sur une TV OLED, chaque pixel produit sa propre lumière et peut s'éteindre tout seul : les noirs sont très profonds et les contrastes saisissants. Le QLED, lui, utilise une lumière placée derrière l'écran, associée à une couche spéciale qui rend les couleurs éclatantes et l'image très lumineuse. Deux technologies, chacune avec ses atouts, pour profiter pleinement de vos films et séries. Aucun n'est meilleur que l'autre dans l'absolu. La décision à l'achat dépend surtout de l'endroit où vous regardez la télé et du type de contenu que vous regardez.

L'OLED est préférable si :

vous regardez surtout le soir ou dans une pièce peu éclairée (salon avec rideaux, home cinéma)

vous aimez les films et séries, où les noirs profonds et les contrastes font vraiment la différence

vous êtes sensible à la qualité d'image avant le prix.

TV OLED LG 83C6

Le QLED est préférable si :

votre pièce est très lumineuse (grandes baies vitrées, télé allumée en journée)

vous voulez une grande taille à prix plus réduit

vous laissez la télé allumée longtemps avec des images fixes (chaînes d'info, jeux avec interface fixe), car il ne craint pas la rétention d'image.

Samsung TV 43QN70H Neo QLED 4K 43 pouces (109 cm)

Dernières mises à jour

17:35 - Cette télévision TCL est en réduction pour le Black Friday Avec ses 189 cm de diagonale, cette TV TCL ne passe clairement pas inaperçue dans un salon ! Mais sa taille n'est pas son seul atout : son écran SQD Mini LED 4K promet une image particulièrement lumineuse et des contrastes précis grâce à ses milliers de zones de gradation. Côté son, elle profite d'un système signé Bang & Olufsen, tandis que sa fréquence de 144 Hz séduira aussi les amateurs de jeux vidéo. Elle embarque enfin Google TV pour accéder facilement à ses plateformes de streaming préférées. Pour le Black Friday, la Fnac la propose avec une belle réduction ! TV TCL SQD-Mini LED 75X11L 189 cm 2026 17:04 - -26 % sur une télévision Samsung, encore ! Cette TV Samsung de 43 pouces (109 cm) a quelques arguments à faire valoir. Elle mise sur la technologie Mini LED pour offrir une belle qualité d'image, avec des couleurs éclatantes et de jolis contrastes. Connectée, elle donne accès aux applications de streaming et intègre aussi des fonctionnalités d'intelligence artificielle, pour faciliter la recherche de contenus. Un modèle compact et moderne dont le prix est passé de 420 euros ces derniers mois à celui proposé aujourd'hui. Il pourrait bien faire partie des bonnes affaires du Black Friday ! Samsung TV 43M70H Mini LED 16:28 - Samsung enchaine les grosses réductions Décidemment, Samsung fait partie des meilleures marques au Black Friday ! Cette fois, c'est la TV AI 75Q7F3 QLED 4K 75 pouces qui passe en promo. Avec ses 75 pouces, la TV offre un grand écran adapté aux films, séries et événements sportifs. Sa technologie Quantum Dots permet d'afficher une large palette de couleurs, tandis que son processeur Q4 AI optimise le traitement de l'image. Cette Smart TV de 2025 intègre également plusieurs fonctionnalités pratiques : AirPlay pour diffuser du contenu depuis un appareil Apple, Gaming Hub pour accéder aux jeux en streaming et Q-Symphony pour synchroniser le son du téléviseur avec une barre de son Samsung. Elle dispose enfin d'applications d'opérateurs directement intégrées et du système de sécurité Samsung Knox. Samsung TV AI 75Q7F3 QLED 4K 75 pouces 15:44 - Darty suit et fait fondre le prix de cette télévision ! Chez Darty, cette TV SQD Mini LED 4K de 65 pouces mise sur une image lumineuse, des couleurs éclatantes et des noirs profonds. Elle dispose d'une dalle 144 Hz pour une meilleure fluidité, compatible avec les technologies Dolby Vision IQ et HDR10+. Les amateurs de jeux vidéo apprécieront aussi ses 4 ports HDMI 2.1. Avec Google TV, elle donne également accès à Netflix, Prime Video ou YouTube. TV LED Tcl SQD-Mini LED QLED 899,99â‚¬ VOIR L'OFFRE sur Darty 15:02 - Philips fait de la concurrence avec ses offres en béton ! Chez Philips aussi les bonnes affaires se bousculent. La Philips 43PUS7061/12 est une Smart TV LED de 43 pouces dotée d'une résolution 4K UHD. Sa technologie Pixel Precise Ultra HD optimise le traitement de l'image pour améliorer la netteté et les détails. Elle fonctionne sous Titan OS, qui permet d'accéder aux principales applications de streaming. Côté audio, elle prend en charge le Dolby Atmos pour restituer un son plus immersif lors du visionnage de films et de séries. Une belle offre ! Philips 43PUS7061/12 14:38 - Lidl enlève 300 € à sa TV ! Avec son écran XXL de 189 cm, cette TV CHiQ est affichée à 699 euros chez Lidl au lieu de 999 €, elle profite donc d'une réduction de 300 euros pour le Black Friday. Elle associe les technologies Mini LED et Quantum Dot à une définition 4K UHD pour offrir une image contrastée et des couleurs détaillées. Côté fluidité, elle embarque les technologies MEMC et DLG 120 Hz, ainsi qu'une connectique HDMI 2.1 pour les amateurs de jeux vidéo. Google TV avec Chromecast intégré permet de retrouver facilement Netflix, Prime Video ou YouTube, tandis que le son Dolby Atmos complète l'expérience. Inratable ! Smart TV Mini LED 4K 75M79N, 75 pouces (189 cm) 13:49 - Ce protecteur d'écran voit son prix fondre en direct Vous avez des enfants, vous êtes vous-mêmes maladroits ? Cette offre Black Friday pourrait bien prolonger la durée de vie de votre télévision. Ce protecteur d'écran Qoosea est conçu pour les TV de toutes les tailles et permet de les protéger grâce à un panneau en acrylique transparent. Il laisse passer l'image tout en formant une barrière contre les petits chocs, les rayures et les traces du quotidien. Un accessoire bien utile. Protecteur d'Ã‰cran TV 165,74â‚¬ VOIR L'OFFRE sur Amazon 12:55 - Philips offre 6 mois d'abonnement à Disney+ pour l'achat d'un téléviseur ! Nouveau bon plan à l'occasion du Black Friday : Philips offre 6 mois d'abonnement à Disney+ pour l'achat de certains téléviseurs Ambilight de 55 pouces et plus, fonctionnant sous Titan OS. L'offre est valable du 20 novembre 2026 au 2 février 2027. Pour en profiter, il faut enregistrer son achat sur le site des promotions Philips dans les 15 jours suivant la réception de la facture, puis transmettre les justificatifs demandés. Un petit bonus bien appréciable pour profiter de ses films et séries préférés sur grand écran ! 12:37 - Encore une barre de son en promo ! Après le système home cinéma portable de Sony, place à une autre solution pour profiter d'un son immersif devant son téléviseur. La Sonos Arc Ultra est elle aussi une barre de son haut de gamme qui mise sur le Dolby Atmos et une spatialisation 9.1.4 pour envelopper le spectateur dans le son. Elle améliore aussi bien les bandes-son des films que l'écoute musicale et intègre un contrôle vocal pour faciliter son utilisation. Une option à considérer sérieusement. Sonos - Barre de Son Arc Ultra avec Dolby Atmos et contrÃ´le Vocal 11:35 - Nouvelle pluie de réductions pour le Black Friday Le Jour J passe vite et les offres continuent de pleuvoir. La TCL NXTVISION A300W est une Smart TV QLED PRO qui associe une résolution 4K UHD à un écran mat, conçu pour limiter les reflets et améliorer le confort de visionnage. Compatible avec les formats Dolby Vision IQ et Dolby Atmos, la télévision adapte l'image et le son pour les films et les séries. Son taux de rafraîchissement pouvant atteindre 144 Hz, associé à la technologie Motion Clarity Pro, favorise la fluidité des mouvements, notamment pour les jeux vidéo et les événements sportifs. Elle intègre Google TV, Google Assistant et Google Cast pour accéder aux applications et diffuser facilement du contenu depuis un smartphone. Une vraie offre digne du Black Friday. TCL NXTVISION A300W 65â€ 11:02 - - 140 € sur ce home cinéma aujourd'hui Et si vous profitiez du Black Friday pour améliorer le son de vos soirées cinéma ? Le Sony HT-AX7 se distingue des barres de son classiques avec son système audio portable composé de trois enceintes. Grâce à la technologie 360 Spatial Sound Mapping, il crée une ambiance sonore immersive, avec un son qui semble venir de plusieurs directions. Sans fil et doté d'une autonomie pouvant atteindre 30 heures, il peut être déplacé facilement d'une pièce à l'autre. Sony HT-AX7 - SystÃ¨me Home Cinema Portable avec 360 Spatial Sound Mapping, Bluetooth et 30h d'autonomie 10:24 - Xiaomi occupe le Black Friday avec de grosses offres C'est parti pour une nouvelle offre de télévision pour le Black Friday ! Xiaomi propose ici un téléviseur de 43 pouces qui associe résolution 4K UHD et technologie QD-Mini LED pour une image détaillée et des contrastes travaillés. Compatible HDR10+, il intègre également la technologie MEMC pour améliorer la fluidité des mouvements. Côté fonctionnalités, on retrouve Fire TV, la commande vocale Alexa et AirPlay 2 pour diffuser facilement ses contenus. Un modèle compact et bien équipé ! Xiaomi TV FX Mini LED 43" 09:46 - Un support mural à mini prix aujourd'hui Le support mural GRIFEMA permet de fixer au mur un téléviseur de 26 à 65 pouces. Inclinable, il offre la possibilité d'ajuster l'angle de l'écran pour améliorer le confort de visionnage et limiter les reflets. Une solution pratique pour gagner de la place sur un meuble TV et adapter la position de son téléviseur à l'aménagement de la pièce. Un petit investissement à moins de 15 € qui peut faire toute la différence ! Support mural TV inclinable 09:09 - Sonos offre une belle réduction sur sa barre de son ! On continue avec une belle offre du côté des accessoires de TV. Cette fois, c'est la barre de son Sonos qui est en promo. Cette barre haut de gamme promet un son surround immersif grâce à la technologie Dolby Atmos, pour vous plonger au cœur de l'ambiance. Avec son système audio 9.1.4, les effets sonores semblent venir de toutes les directions, y compris du dessus ! Elle permet aussi d'écouter de la musique avec une belle qualité sonore. Sonos - Barre de Son 08:26 - La Fnac s'aligne sur ses concurrents et baisse ses prix Avec ses 75 pouces (190 cm), la Samsung Micro RGB TMR75R95H transforme votre salon en salle de cinéma. Sa technologie Micro RGB, associée au processeur Micro RGB AI Engine Pro, promet des couleurs ultra-précises, des contrastes saisissants et une luminosité optimisée, même dans une pièce très éclairée. Compatible 4K et Dolby Atmos, elle offre aussi une belle fluidité pour les amateurs de jeux vidéo avec un affichage pouvant atteindre 165 Hz et quatre ports HDMI 2.1. Elle intègre enfin les fonctionnalités connectées de Samsung, dont Vision AI Companion et Bixby. TV LED Samsung Micro RGB 3 299 â‚¬ VOIR L'OFFRE sur Fnac LIRE PLUS

Les meilleures promotions TV pour le Black Friday cette année

Samsung propose actuellement son téléviseur Neo QLED 4K de 65 pouces (163 cm) en réduction sur Amazon, à l'occasion du Black Friday. Ce modèle 2026 embarque la technologie Mini LED, qui permet d'obtenir une image lumineuse et des contrastes plus précis, ainsi qu'un volume de couleurs annoncé à 100 %. Il profite également du processeur Crystal 4K optimisé par l'intelligence artificielle, de la technologie Motion Xcelerator pour améliorer la fluidité des mouvements et de Vision AI Companion.

Samsung TV 65QN70H

La télévision LG OLED Evo G6 est un candidat de choix pour ce Black Friday ! Ce téléviseur haut de gamme de 65 pouces (164 cm), datant de cette année, permet de faire plusieurs centaines d'euros d'économie. Il embarque une dalle OLED Evo 4K, réputée pour ses noirs et ses contrastes, ainsi que le processeur a11 AI 4K Gen3, qui optimise les images grâce à l'intelligence artificielle. Compatible Dolby Vision et Dolby Atmos, il promet une belle immersion dans les films et les séries. Les joueurs ne sont pas oubliés avec ses quatre ports HDMI 2.1.

TV LG 4K OLED Evo OLED65G6

La télévision Samsung TQ55S92H de 55 pouces (140 cm) vous permettra de faire plus de 300 euros d'économie cette année. Elle embarque une dalle OLED 4K qui garantit des noirs profonds et des contrastes impressionnants. Son atout principal ? Le traitement antireflet Glare Free, qui permet de profiter d'une belle image même dans une pièce lumineuse. Les amateurs de jeux vidéo apprécieront également sa fréquence de rafraîchissement pouvant atteindre 165 Hz et ses quatre ports HDMI 2.1. Un excellent candidat pour les cinéphiles comme pour les gamers !

TV OLED Samsung OLED TQ55S92H 140 cm

Les télévisions à moins de 200 euros pour le Black Friday

Envie d'une nouvelle télévision à moins de 200 € ? La TV Panasonic TB-24S40AEZC est faite pour vous. Il s'agit d'une Smart TV LED HD de 24 pouces qui offre une image nette aux couleurs naturelles. Grâce à son système TiVo, elle donne accès à de nombreuses applications de streaming et propose des recommandations personnalisées. Elle dispose également de la commande vocale compatible Google et Alexa, d'un mode jeu à faible latence et de plusieurs connectiques HDMI, USB et Wi-Fi pour profiter facilement de ses contenus préférés. Il ne faut pas la rater !

Panasonic TB-24S40AEZC

Des accessoires TV en promotion pour le Black Friday cette année

Et comment s'acheter une nouvelle télévision sans penser aux accessoires en ce Black Friday ? La barre de son Bose TV Speaker est en promotion. Compacte, elle améliore notamment la clarté des dialogues pour mieux profiter de ses films et séries. Elle se connecte facilement au téléviseur et dispose également du Bluetooth pour diffuser de la musique depuis son smartphone. Un petit équipement qui peut faire une vraie différence devant l'écran !

Bose Nouvelle Enceinte TV Speaker

Les prix indiqués sont donnés à titre indicatif et peuvent varier selon les sites marchands et les promotions en cours. Les stocks aussi sont susceptibles d'évoluer rapidement.