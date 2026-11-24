Black Friday 2026 en direct : Voici les meilleures offres pour les télévisions. Samsung, TLC, LG, Sony, Philips... Il y en a pour tout le monde.

Vous avez envie de voir vos films et séries préférés sur un écran tout neuf ? Ou de profiter d'une image exceptionnelle pour vos prochaines soirées cinéma et vos parties de GTA VI ? Le Black Friday est l'occasion parfaite pour se faire plaisir sans vider son compte en banque.

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Marquez vos calendriers, le Black Friday a lieu le vendredi 27 novembre 2026. Mais pas besoin d'être patient puisque les enseignes multiplient déjà les belles promotions sur les téléviseurs. Des petites télés à installer dans une chambre aux écrans OLED qui transforment le salon en salle de cinéma, il y en aura pour tous les goûts et surtout pour toutes les bourses.

Mais faites bien attention à ne pas vous laisser aveugler par les pourcentages de réduction affichés ! Toutes les promotions ne se valent pas et certains modèles sont bien plus intéressants que d'autres. Pour vous aider à faire le bon choix, nous avons sélectionné les téléviseurs qui méritent le plus votre attention.

Les meilleures promotions TV pour le Black Friday cette année

Samsung propose actuellement son téléviseur Neo QLED 4K de 65 pouces (163 cm) en réduction sur Amazon, à l'occasion du Black Friday. Ce modèle 2026 embarque la technologie Mini LED, qui permet d'obtenir une image lumineuse et des contrastes plus précis, ainsi qu'un volume de couleurs annoncé à 100 %. Il profite également du processeur Crystal 4K optimisé par l'intelligence artificielle, de la technologie Motion Xcelerator pour améliorer la fluidité des mouvements et de Vision AI Companion.

Samsung TV 65QN70H

La télévision LG OLED Evo G6 est un candidat de choix pour ce Black Friday ! Ce téléviseur haut de gamme de 65 pouces (164 cm), datant de cette année, permet de faire plusieurs centaines d'euros d'économie. Il embarque une dalle OLED Evo 4K, réputée pour ses noirs et ses contrastes, ainsi que le processeur a11 AI 4K Gen3, qui optimise les images grâce à l'intelligence artificielle. Compatible Dolby Vision et Dolby Atmos, il promet une belle immersion dans les films et les séries. Les joueurs ne sont pas oubliés avec ses quatre ports HDMI 2.1.

TV LG 4K OLED Evo OLED65G6

La télévision Samsung TQ55S92H de 55 pouces (140 cm) est vous permettra de faire plus de 300 euros d'économie cette année. Elle embarque une dalle OLED 4K qui garantit des noirs profonds et des contrastes impressionnants. Son atout principal ? Le traitement antireflet Glare Free, qui permet de profiter d'une belle image même dans une pièce lumineuse. Les amateurs de jeux vidéo apprécieront également sa fréquence de rafraîchissement pouvant atteindre 165 Hz et ses quatre ports HDMI 2.1. Un excellent candidat pour les cinéphiles comme pour les gamers !

TV OLED Samsung OLED TQ55S92H 140 cm

Les télévisions à moins de 200 euros pour le Black Friday

Envie d'une nouvelle télévision à moins de 200 € ? La TV Panasonic TB-24S40AEZC est faite pour vous. Il s'agit d'une Smart TV LED HD de 24 pouces qui offre une image nette aux couleurs naturelles. Grâce à son système TiVo, elle donne accès à de nombreuses applications de streaming et propose des recommandations personnalisées. Elle dispose également de la commande vocale compatible Google et Alexa, d'un mode jeu à faible latence et de plusieurs connectiques HDMI, USB et Wi-Fi pour profiter facilement de ses contenus préférés. Il ne faut pas la rater !

Panasonic TB-24S40AEZC, 24 Pouces HD LED

Des accessoires TV en promotion pour le Black Friday cette année

Et comment s'acheter une nouvelle télévision sans penser aux accessoires en ce Black Friday ? La barre de son Bose TV Speaker est proposée à 189 euros chez Boulanger, contre 269,99 euros habituellement, soit une belle réduction de 30 %. Avec ses trois haut-parleurs et son mode Dialogue, elle permet de mieux distinguer les voix dans les films et les séries. Compacte (59,3 cm de longueur), elle se glisse facilement sous la plupart des téléviseurs et se connecte grâce à un câble HDMI ARC ou optique. Elle dispose du Bluetooth pour diffuser de la musique depuis un smartphone.

Barre de son BOSE TV Speaker 189,00â‚¬ VOIR L'OFFRE sur Boulanger

Les prix indiqués sont donnés à titre indicatif et peuvent varier selon les sites marchands et les promotions en cours. Les stocks aussi sont susceptibles d'évoluer rapidement.

Dernières mises à jour

10:12 - Black Friday : attention aux fausses bonnes affaires ! Cette année encore plus que les autres, nous vous conseillons de faire très attention aux fausses offres du Black Friday. Certains prix barrés sont artificiellement gonflés pour faire croire à des réductions plus importantes qu'elles ne le sont réellement. Résultat : une promotion affichée à -40 % n'est pas forcément une bonne affaire. Avant de craquer, prenez le temps de comparer les prix et de vérifier l'historique du produit ! De plus en plus de sites affichent clairement leur prix le plus bas des 30 derniers jours pour être transparent avec le client. Ouvrez l'oeil ! 08:35 - Xiaomi met le paquet sur ses promos cette année Encore une belle offre sur la TV F Pro 75 pouces de Xiaomi aujourd'hui. Elle mise sur une qualité d'image immersive grâce à sa résolution 4K UHD, à la technologie Quantum Dot et à la compatibilité HDR10+. Elle restitue plus d'un milliard de couleurs et ajuste les contrastes pour offrir des images riches en détails. Son mode Filmmaker permet également de profiter des films tels que les réalisateurs les ont imaginés. Côté fonctionnalités, elle embarque Fire TV pour accéder aux principales plateformes de streaming, Alexa pour les commandes vocales et Apple AirPlay pour diffuser facilement du contenu depuis un iPhone, un iPad ou un Mac. Xiaomi TV F Pro 75 23/11/26 - 20:07 - 15% de rabais chez Hisense ! Envie de profiter de vos films et séries préférés avec des couleurs éclatantes et un contraste saisissant ? La Hisense 50E7DS est une Smart TV QLED de 126 cm, qui promet une belle expérience visuelle grâce à sa technologie Quantum Dot, capable d'afficher jusqu'à un milliard de couleurs ! Sa dalle VA offre des noirs plus profonds, tandis que la technologie 120 Hz HSR assure une meilleure fluidité des images. Compatible Dolby Vision IQ et Dolby Atmos, elle transforme votre salon en véritable salle de cinéma. Netflix, Disney+ et Prime Video sont également accessibles. Hisense 50E7DS Smart TV 23/11/26 - 18:40 - Plus de 20% de réduction sur cette TV LG 4K OLED Le Black Friday n'aura lieu que dans une semaine, mais les marques s'en donnent déjà à coeur joie. Aujourd'hui, la télévision TV LG 4K OLED Evo OLED65G6 est en promo. Il s'agit d'une Smart TV haut de gamme de 65 pouces qui combine technologie OLED et résolution 4K UHD pour offrir des images particulièrement lumineuses, des noirs profonds et des couleurs éclatantes. Son processeur Alpha 11 AI optimise automatiquement la qualité d'image, tandis que la compatibilité Dolby Vision et Dolby Atmos promet une expérience cinéma immersive. Les amateurs de jeux vidéo profitent également d'un taux de rafraîchissement pouvant atteindre 165 Hz, de la compatibilité G-Sync et FreeSync et de quatre ports HDMI 2.1. Elle fonctionne sous webOS 26 et intègre de nombreuses fonctionnalités connectées. TV LG 4K OLED Evo OLED65G6 164 cm 2026 23/11/26 - 16:25 - Cette télévision TCL est en réduction pour le Black Friday Avec ses 189 cm de diagonale, cette TV TCL ne passe clairement pas inaperçue dans un salon ! Mais sa taille n'est pas son seul atout : son écran SQD Mini LED 4K promet une image particulièrement lumineuse et des contrastes précis grâce à ses milliers de zones de gradation. Côté son, elle profite d'un système signé Bang & Olufsen, tandis que sa fréquence de 144 Hz séduira aussi les amateurs de jeux vidéo. Elle embarque enfin Google TV pour accéder facilement à ses plateformes de streaming préférées. Pour le Black Friday, la Fnac la propose à 2 199 euros au lieu de 3 299 euros, soit 1 100 euros d'économie annoncés. Un tarif intéressant pour un téléviseur de cette catégorie. TV TCL SQD-Mini LED 75X11L 189 cm 2026 23/11/26 - 14:17 - Encore une grosse réduc à la Fnac pour cette télévision Samsung Oled Envie de passer à l'OLED ? Cette télévision Samsung de 55 pouces (ou 140 cm) va séduire les amateurs de cinéma et de séries pendant le Black Friday 2026. Son écran 4K promet des noirs profonds, des contrastes marqués et des couleurs éclatantes, tandis que son traitement antireflet permet de profiter de l'image même dans une pièce lumineuse. Compatible Dolby Atmos, elle offre aussi une fréquence pouvant atteindre 165 Hz, un atout pour les amateurs de jeux vidéo. TV Samsung OLED TQ55S92H 140 cm 2026 23/11/26 - 12:24 - -26 % sur une télévision Samsung, encore ! Envie de profiter d'une belle qualité d'image sans encombrer votre salon avec un écran XXL ? Cette TV Samsung Mini LED de 43 pouces (109 cm) a quelques arguments à faire valoir. Elle mise sur la technologie Mini LED pour offrir une belle qualité d'image, avec des couleurs éclatantes et de jolis contrastes. Connectée, elle donne accès aux applications de streaming et intègre aussi des fonctionnalités d'intelligence artificielle, pour faciliter la recherche de contenus. Un modèle compact et moderne dont le prix est passé de 420 euros ces derniers mois à celui proposé aujourd'hui. Il pourrait bien faire partie des bonnes affaires du Black Friday ! Samsung TV 43M70H Mini LED 23/11/26 - 11:18 - Encore une belle promo chez Samsung Décidemment, Samsung fait partie des meilleures marques au Black Friday ! Cette fois, c'est la TV AI 75Q7F3 QLED 4K 75 pouces qui passe en promo. Avec ses 75 pouces (189 cm), la TV offre un grand écran adapté aux films, séries et événements sportifs. Sa technologie Quantum Dots permet d'afficher une large palette de couleurs, tandis que son processeur Q4 AI optimise le traitement de l'image. Cette Smart TV de 2025 intègre également plusieurs fonctionnalités pratiques : AirPlay pour diffuser du contenu depuis un appareil Apple, Gaming Hub pour accéder aux jeux en streaming et Q-Symphony pour synchroniser le son du téléviseur avec une barre de son Samsung. Elle dispose enfin d'applications d'opérateurs directement intégrées et du système de sécurité Samsung Knox. Samsung TV AI 75Q7F3 QLED 4K 75 pouces

Comment bien choisir sa télévision en 2026 ?

Avant de craquer pour une promotion du Black Friday, mieux vaut savoir parfaitement ce que l'on recherche. Premier critère à regarder : la taille de l'écran. Elle doit être adaptée à la pièce et surtout au recul dont vous disposez. Côté définition, privilégiez la 4K (Ultra HD), devenue incontournable pour profiter d'une image détaillée.

Renseignez-vous également sur la technologie d'affichage. Le QLED offre des couleurs lumineuses et un bon rendu, tandis que l'OLED se distingue par ses noirs profonds et ses contrastes particulièrement saisissants. Le Mini-LED constitue aussi une option intéressante pour profiter d'une forte luminosité.

Enfin, vérifiez le système connecté (Google TV, webOS, Tizen…), le nombre de ports HDMI et la compatibilité HDMI 2.1 si vous possédez une console récente ou si vous avez d'autres besoins de ce genre. Une bonne télévision n'est pas forcément celle qui affiche le plus de technologies, mais celle qui correspond réellement à vos usages !