Black Friday 2026 en direct : Voici les meilleures offres pour les télévisions. Samsung, TLC, LG, Sony, Philips... Il y en aura pour tout le monde.

Black Friday : Recevez nos alertes bons plans ! Je m'abonne En savoir plus sur notre politique de confidentialité

Vous avez envie de voir vos films et séries préférés sur un écran tout neuf ? Ou de profiter d'une image exceptionnelle pour vos prochaines soirées cinéma et vos parties de GTA VI ? Le Black Friday est l'occasion parfaite pour se faire plaisir sans vider son compte en banque.

Marquez vos calendriers, le Black Friday a lieu le vendredi 27 novembre 2026. Mais pas besoin d'être patient puisque les enseignes multiplient déjà les belles promotions sur les téléviseurs. Des petites télés à installer dans une chambre aux écrans OLED qui transforment le salon en salle de cinéma, il y en aura pour tous les goûts et surtout pour toutes les bourses.

Mais faites bien attention à ne pas vous laisser aveugler par les pourcentages de réduction affichés ! Toutes les promotions ne se valent pas et certains modèles sont bien plus intéressants que d'autres. Pour vous aider à faire le bon choix, nous avons sélectionné les téléviseurs qui méritent le plus votre attention.

Comment bien choisir sa télévision pendant le Black Friday 2026 ?

Avant de craquer pour une promotion du Black Friday, mieux vaut savoir parfaitement ce que l'on recherche. Premier critère à regarder : la taille de l'écran. Elle doit être adaptée à la pièce et surtout au recul dont vous disposez. Côté définition, privilégiez la 4K (Ultra HD), devenue incontournable pour profiter d'une image détaillée.

Renseignez-vous également sur la technologie d'affichage. Le QLED offre des couleurs lumineuses et un bon rendu, tandis que l'OLED se distingue par ses noirs profonds et ses contrastes particulièrement saisissants. Le Mini-LED constitue aussi une option intéressante pour profiter d'une forte luminosité.

Dernières mises à jour

16:31 - Le Black Friday est l'occasion rêvée d'améliorer sa TV sans avoir à en changer ! Et si votre télévision devenait encore plus intelligente ? Le Fire TV Cube d'Amazon permet d'accéder facilement à ses plateformes de streaming préférées, même sur une télévision qui n'est pas connectée. Son petit plus : Alexa est intégrée et permet de piloter son écran à la voix, sans même avoir besoin de chercher la télécommande. Compatible 4K, Dolby Vision et Dolby Atmos, il promet aussi une belle qualité d'image et de son. Un accessoire pratique pour améliorer son installation multimédia sans changer de télévision. Amazon Fire TV Cube + Manette Xbox Nano 179,98â‚¬ VOIR L'OFFRE sur Amazon 14:24 - Panasonic suit ses concurrents et casse les prix de ses télévisions pour le Black Friday On continue les offres avec cette télévision Panasonic en promo sur Amazon. Avec son format de 40 pouces, cette télévision constitue une solution pratique pour équiper une chambre ou un salon sans se ruiner. Son écran Full HD promet des couleurs vives et une image lumineuse. Elle intègre également TiVo pour accéder facilement aux services de streaming avec un contrôle vocal. Compatible Dolby Audio, Bluetooth et AirPlay, elle permet aussi de diffuser des contenus depuis son smartphone. Panasonic TV LED Full HD 40 pouces 12:46 - Une télévision oeuvre d'art en réduction, ça vous dit ? Nous avons trouvé l'offre parfaite pour ceux qui veulent pouvoir regarder la télévision sans polluer la décoration de leur salon avec un immense rectangle noir. C'est toute la particularité de ce Samsung The Frame de 55 pouces. Grâce à son mode Art, il peut afficher des œuvres et des photographies pour s'intégrer naturellement à la décoration du salon. Mais il ne mise pas uniquement sur son esthétique : son écran QLED 4K restitue des couleurs riches et son traitement antireflet limite les reflets gênants, même en pleine journée. Autre avantage, son boîtier One Connect déporté permet de regrouper les branchements pour éviter d'avoir une multitude de câbles derrière l'écran. TV QLED Samsung The Frame effet tableau 10:39 - La TV Mini LED Samsung 55" passe à moins de 500 euros ! Les offres continuent de pleuvoir sur les télévisions à l'approche de la date officielle du Black Friday 2026. Cette fois, c'est la Mini LED Samsung 55M1EH qui passe en promo. La technologie Mini LED s'invite dans ce téléviseur de 55 pouces, avec une promesse : profiter d'une image 4K pleine de détails, aux contrastes plus précis et aux couleurs naturelles. Ce modèle utilise l'intelligence artificielle pour optimiser les contenus et faciliter l'utilisation au quotidien. Avec son système connecté Tizen, il permet d'accéder facilement aux plateformes de streaming et aux autres applications. Il est également compatible Dolby Atmos et dispose de plusieurs fonctionnalités dédiées au jeu vidéo, comme le VRR et l'ALLM. TV Mini LED SAMSUNG 55" 08:35 - Les offres continuent avant le Black Friday On lance cette nouvelle journée avec une belle offre du côté de Philips. Avec ses 55 pouces, son principal atout est la technologie Ambilight, qui projette un halo lumineux coloré sur les murs en fonction de ce qui s'affiche à l'écran. De quoi donner une autre dimension aux soirées cinéma ou aux sessions de jeux vidéo ! Elle embarque également une dalle QLED 4K pour profiter de couleurs éclatantes, ainsi que le Dolby Atmos pour un son plus immersif. Avec son système connecté Titan OS, elle permet aussi d'accéder facilement aux principales plateformes de streaming. TV QLED PHILIPS 55PQS8501 (2026) 55" (139 cm) 4K Ultra HD 24/11/26 - 19:44 - Darty fait fondre le prix de cette télévision ! Chez Darty, la TV SQD Mini LED 4K de 65 pouces offre une luminosité HDR pouvant atteindre 3 000 nits, pour des noirs profonds et des couleurs éclatantes. Elle propose une dalle 144 Hz compatible Dolby Vision IQ et HDR10+, 4 ports HDMI 2.1 avec VRR/FreeSync pour les joueurs, et Google TV pour retrouver Netflix, Prime Video ou YouTube. Un cran au-dessus d’une TV LCD classique, à un prix de gamme intermédiaire, pour le cinéma comme pour le gaming. TV LED Tcl SQD-Mini LED QLED 899,99â‚¬ VOIR L'OFFRE sur Darty

Les meilleures promotions TV pour le Black Friday cette année

Samsung propose actuellement son téléviseur Neo QLED 4K de 65 pouces (163 cm) en réduction sur Amazon, à l'occasion du Black Friday. Ce modèle 2026 embarque la technologie Mini LED, qui permet d'obtenir une image lumineuse et des contrastes plus précis, ainsi qu'un volume de couleurs annoncé à 100 %. Il profite également du processeur Crystal 4K optimisé par l'intelligence artificielle, de la technologie Motion Xcelerator pour améliorer la fluidité des mouvements et de Vision AI Companion.

Samsung TV 65QN70H

La télévision LG OLED Evo G6 est un candidat de choix pour ce Black Friday ! Ce téléviseur haut de gamme de 65 pouces (164 cm), datant de cette année, permet de faire plusieurs centaines d'euros d'économie. Il embarque une dalle OLED Evo 4K, réputée pour ses noirs et ses contrastes, ainsi que le processeur a11 AI 4K Gen3, qui optimise les images grâce à l'intelligence artificielle. Compatible Dolby Vision et Dolby Atmos, il promet une belle immersion dans les films et les séries. Les joueurs ne sont pas oubliés avec ses quatre ports HDMI 2.1.

TV LG 4K OLED Evo OLED65G6

La télévision Samsung TQ55S92H de 55 pouces (140 cm) est vous permettra de faire plus de 300 euros d'économie cette année. Elle embarque une dalle OLED 4K qui garantit des noirs profonds et des contrastes impressionnants. Son atout principal ? Le traitement antireflet Glare Free, qui permet de profiter d'une belle image même dans une pièce lumineuse. Les amateurs de jeux vidéo apprécieront également sa fréquence de rafraîchissement pouvant atteindre 165 Hz et ses quatre ports HDMI 2.1. Un excellent candidat pour les cinéphiles comme pour les gamers !

TV OLED Samsung OLED TQ55S92H 140 cm

Les télévisions à moins de 200 euros pour le Black Friday

Envie d'une nouvelle télévision à moins de 200 € ? La TV Panasonic TB-24S40AEZC est faite pour vous. Il s'agit d'une Smart TV LED HD de 24 pouces qui offre une image nette aux couleurs naturelles. Grâce à son système TiVo, elle donne accès à de nombreuses applications de streaming et propose des recommandations personnalisées. Elle dispose également de la commande vocale compatible Google et Alexa, d'un mode jeu à faible latence et de plusieurs connectiques HDMI, USB et Wi-Fi pour profiter facilement de ses contenus préférés. Il ne faut pas la rater !

Des accessoires TV en promotion pour le Black Friday cette année

Et comment s'acheter une nouvelle télévision sans penser aux accessoires en ce Black Friday ? La barre de son Bose TV Speaker est proposée à 189 euros chez Boulanger, contre 269,99 euros habituellement, soit une belle réduction de 30 %. Avec ses trois haut-parleurs et son mode Dialogue, elle permet de mieux distinguer les voix dans les films et les séries. Compacte (59,3 cm de longueur), elle se glisse facilement sous la plupart des téléviseurs et se connecte grâce à un câble HDMI ARC ou optique. Elle dispose du Bluetooth pour diffuser de la musique depuis un smartphone.

Les prix indiqués sont donnés à titre indicatif et peuvent varier selon les sites marchands et les promotions en cours. Les stocks aussi sont susceptibles d'évoluer rapidement.

Enfin, vérifiez le système connecté (Google TV, webOS, Tizen…), le nombre de ports HDMI et la compatibilité HDMI 2.1 si vous possédez une console récente ou si vous avez d'autres besoins de ce genre. Une bonne télévision n'est pas forcément celle qui affiche le plus de technologies, mais celle qui correspond réellement à vos usages !