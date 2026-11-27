Découvrez toutes les meilleures offres PC et Mac pour le Black Friday 2026 avec une sélection des meilleurs produits.

Chaque année, le Black Friday permet d'augmenter les ventes d’ordinateurs portables et fixes. Les promos sont toujours réelles, mais elles cachent aussi des pièges avec des modèles anciens, configurations rognées, fausses remises record". Voici comment faire le bon choix. La meilleure affaire est celle qui correspond à votre usage au quotidien. Donc avant de regarder un prix, posez-vous trois questions :

Que vais-je en faire ? Bureautique, navigation et streaming n’ont pas les mêmes besoins que le montage vidéo, la création graphique, la programmation ou le jeu.

Où vais-je l’utiliser ? Un portable que l’on transporte tous les jours doit être léger et avoir une bonne autonomie. Pour un poste fixe à la maison, la puissance et le prix priment.

Quel budget maximum ? Fixez-le avant de voir les offres, pour ne pas vous laisser entraîner par une "super promo" hors de portée.

Les meilleures offres de PC pour le Black Friday

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PC HP

Les meilleures offres de MacBook pour le Black Friday

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Les meilleures offres de PC gamer pour le Black Friday

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Quels caractéristiques pour choisir un bon PC ?

Le processeur. Ne vous perdez pas dans les noms commerciaux. Le niveau de gamme et la génération comptent plus que la fréquence affichée. Un processeur récent d’entrée de gamme bat souvent un ancien haut de gamme en efficacité.

La mémoire vive (RAM). C’est le critère que les fabricants rognent le plus. Visez 16 Go : c’est le bon minimum aujourd’hui pour un usage confortable et durable. Les configurations à 8 Go vieillissent mal et ne sont à accepter que pour un usage très léger et un prix vraiment bas.

Le stockage. Choisissez un SSD, jamais un disque dur classique pour la machine principale. Comptez 512 Go pour être tranquille. 256 Go se remplit vite avec les photos, les applications et les mises à jour.

L’écran. Il pèse beaucoup dans le confort quotidien. Préférez une dalle de bonne qualité (IPS ou OLED) et une résolution au moins Full HD. Une dalle terne ou à faible luminosité fatigue vite. Attention aux portables à bas prix, où l’écran est souvent le point faible.

L’autonomie. Méfiez-vous des chiffres annoncés par les constructeurs, obtenus dans des conditions idéales. Consultez les tests indépendants pour connaître l’autonomie réelle.

Le graphique. Si vous ne jouez pas et ne faites pas de 3D ou de montage lourd, la puce graphique intégrée suffit. Une carte dédiée n’a de sens que pour le jeu ou la création exigeante.

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