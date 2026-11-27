C'est parti pour le Black Friday 2026, découvrez les meilleures offres sur les tablettes tactiles.

Le Black Friday 2026 est lancé depuis plusieurs semaines avec de nombreuses promotions sur les tablettes et les iPad d'Apple. Les tablettes remplacent très souvent pour certains des PC portables par leur petite taille et leur facilité de transport. Pour bien choisir une tablette, cela dépend de votre consommation au quotidien. Si c'est pour juste regarder de la vidéo, de la navigation web, une tablette d'entrée ou de milieu de gamme suffisent .

Si jamais votre utilisation est plus pour le dessin, prise de notes manuscrites, les tablettes avec un stylet, un écran réactif et idéalement un revêtement agréable à l'écriture est mieux. Si en revanche, c'est pour le travail et être très productif, il vous faudra une tablette plus puissante avec de la mémoire vive et un système qui gère le multitâche.

Le système d'exploitation est très important sur une tablette et pour le Black Friday, c'est l'un des critères à suivre. iPadOS (Apple), Android et Windows n'offrent pas la même logique ni les mêmes logiciels. Si vous avez déjà un smartphone ou un ordinateur, la compatibilité entre appareils compte également. Important également de comparer la puce et la RAM, mais surtout de lire certains tests indépendants, pas seulement les chiffres du fabricant.

iPad pour le Black Friday 2026

L'iPad séduit un peu tout le monde et à n'importe quel âge. Léger et fin, il se glisse partout, démarre instantanément et tient environ dix heures sans être rechargé, un gros avantage. Si vous êtes un fan d'Apple, il s'intègre aussi parfaitement à l'écosystème Apple : synchronisation avec l'iPhone et le Mac, AirDrop, iCloud, et même possibilité de l'utiliser comme second écran. Côté créativité, l'Apple Pencil en fait un excellent outil pour dessiner, prendre des notes ou annoter des documents, avec des applications performantes comme Procreate ou GarageBand. Son seul frein pourrait être son prix, souvent autour de 500 euros pour une bonne machine.

iPad 11"

iPad 13"

iPad

iPad

Tablettes tactiles Samsung Black Friday 2026

Depuis plusieurs années, Samsung s'est installée comme l'un des gros leaders du marché sur les tablettes tactiles et tente de concurrencer Apple par ses nombreuses tablettes. Son prix, plus accessible, donne souvent l'avantage à la marque coréenne sur la concurrence.

Samsung Galaxy Tab S10 FE

Samsung Galaxy Tab S10+

Pack Samsung

Tablettes tactiles Black Friday 2026

En dehors de Samsung et Apple, il existe également plusieurs autres marques qui proposent des tablettes à un prix accessible. Huawei, Lenovo ou encore Xiaomi... Découvrez les offres.

Lenovo Yoga

Huawei

Dernières mises à jour

08:31 - Un iPad Air 13 en promo sur Amazon pour le Black Friday Vous pouvez retrouver une belle offre pour le Black Friday 2026 sur Amazon avec une tablette iPad Air 13 à 1169 euros au lieu de 1329 ces dernières semaines. L'offre juste ici. 08:00 - Un iPad à -43% pour le Black Friday Le reconditionné pour le Black Friday peut être l'une des meilleures solutions si vous n'avez pas les moyens d'acheter un iPad neuf. Vous pouvez retrouver un iPad 9 à seulement 229 euros juste ici. 07:31 - Une tablette Xiaomi à - de 270 euros Xiaomi Vous pouvez obtenir pour le Black Friday une tablette tactile Xiaomi, idéale pour des petites taches comme suivre des vidéos sur un deuxième écran. 07:00 - Un iPad en promo sur Amazon pour le Black Friday L'Apple iPad Air 11 Pouces (M4) 128 Go s'affiche à 709 € au lieu de 819 €, soit -13 % pour le Black Friday 2026. Découvrez l'offre ici.

Attention également à ne pas se faire avoir à l'occasion du Black Friday. Au-delà du prix barré, d'autres éléments méritent d'être examinés avant de valider son panier. Les messages du type "plus que trois articles en stock" ou "offre valable encore deux heures" sont conçus pour créer un sentiment d'urgence, parfois artificiel, selon le ministère de l'Économie. L'ADEME propose d'ailleurs une méthode simple pour éviter les achats impulsifs, en se posant cinq questions avant tout achat : le besoin réel, la possibilité d'attendre, la possession d'une pièce similaire, la composition du vêtement et sa plus-value réelle.