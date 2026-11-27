L'iPhone 18 Pro est en promotion pour le Black Friday 2026. Même l'iPhone 18 Pro Max est visé. C'est peut être un détail pour vous et pourtant ça veut dire beaucoup.

Les iPhone 18 Pro et Pro Max peuvent-ils vraiment baisser alors qu'ils sont sortis en septembre ? Il faut croire que oui. Le Black Friday, qui a débuté ce vendredi 27 novembre 2026 a commencé à grignoter les prix des derniers bijoux d'Apple. Les promos ne valent pas encore celles d'autres iPhone plus anciens, mais l'iPhone 18 Pro 256 Go passe notament à 1348 euros au lieu de 1479 euros ce matin chez Rue du commerce. Une remise qui représente une baisse de 131 euros sur le prix habituel de l'appareil.

L'iPhone 18 Pro en version 1 To passe pour sa part à 1968 euros au lieu de 2229 euros chez Carrefour pendant le Black Friday. La remise atteint 261 euros sur ce modèle doté de la plus grande capacité de stockage disponible pour cette gamme. Pour le Black Friday, Carrefour propose aussi l'iPhone 18 Pro Max 256 Go à 1468 euros au lieu de 1629 euros, soit 161 euros d'économie. Une broutille diront les mauvaises langues, mais un premier pas significatif alors que ce modèle est sans doute l'un des plus puissants du marché. On note enfin l'iPhone 18 Pro Max 1 To, version premium la plus équipée en stockage de la gamme, à 2199 euros au lieu de 2379 euros chez Carrefour, soit 180 euros économisés.

Les iPhone 18 Pro et Pro Max conservent un design proche de la génération précédente, mais intègrent une puce A20 Pro améliorant les performances en intelligence artificielle, dans les jeux et les applications. La photographie progresse grâce à un nouveau capteur de 48 Mpx à ouverture variable à six lames, destiné notamment à améliorer les prises de vue en faible lumière. Une batterie plus grande et un système de gestion thermique repensé visent également à prolonger l'autonomie et à limiter la chauffe. Les deux modèles se déclinent en quatre couleurs — noir, gris, bleu clair et rouge bordeaux — et proposent un stockage allant de 256 Go à 2 To.