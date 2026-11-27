Et si l'iPhone reconditionné était la seule vraie bonne affaire du Black Friday 2026 ? Pour les iPhone 16, iPhone 15 et iPhone 14, les prix en reconditionné descendent à quelques centaines d'euros seulement.

Le Black Friday fait fondre le prix de l'iPhone en reconditionné. Moins facile à glisser sous le sapin au moment des fêtes qu'un iPhone neuf, l'iPhone reconditionné est en revanche la meilleure bonne affaire du Black Friday si vous voulez renouveler votre smartphone avec une machine dotée de très bonnes capacités. Le tout à des prix très éloignés des sommets auxquels Apple nous a malheureusement habitués.

Evidemment, ce sont les gammes anciennes telles que les iPhone 16, iPhone 15 et iPhone 14 qui sont les plus intéressantes. Attention : pour l'iPhone reconditionné plus encore que pour le neuf, les prix mentionnés ci-dessous sont très mouvants et les stocks peuvent fondre à vue d'oeil. Fiez vous aux carrousels pour avoir les prix à jour.

Premier véritable Black Friday du reconditionné pour l'iPhone 16, entre 500 et 800 euros

L'iPhone 16 était encore majoritairement venu neuf l'année dernière. Le reconditionné domine pour le Black Friday 2026. En version 128 Go il est proposé pour ce Black Friday à 509 euros au lieu de 869 euros sur le site spécialisé Asgoodasnew. Cette réduction permet de faire baisser le tarif du smartphone de plus de 350 euros par rapport aux prix constatés ces derniers mois en reconditionné. Chez Asgoodasnew, l'iPhone 16 Pro reconditionné 128 Go profite du Black Friday avec un tarif ramené à 579 euros contre 1229 euros initialement. La remise représente plus de 650 euros d'économie sur ce modèle haut de gamme ! L'iPhone 16 Pro Max reconditionné, en version 256 Go, est quant à lui proposé à 719 euros au lieu de 1479 euros. Une offre Black Friday qui fait ainsi chuter le prix de plus de la moitié par rapport au tarif d'origine.

L'iPhone 16e en version 128 Go, toujours reconditionné, passe à 446 euros au lieu de 719 euros chez Back Market, un autre grand nom du reconditionné en France. L'écart de prix dépasse cette fois les 270 euros par rapport au tarif initial.

L'iPhone 15 reconditionné : entre 450 et 750 euros pour ce Black Friday

L'iPhone 15 128 Go reconditionné passe de 449 à 389 euros, toujours chez Asgoodasnew, soit 60 euros par rapport au prix initial affiché. L'iPhone 15 Pro 128 Go en version titane noir profite d'une remise de 579 à 519 euros, l'iPhone 15 Pro Max 256 Go voit son prix fondre à 605 euros chez la Fnac, contre 1335,93 euros initialement. Cette offre, l'une des plus importantes de la sélection Black Friday Fnac, dépasse les 700 euros par rapport au tarif de référence. L'iPhone 15 Pro Max avec 1 To de stockage passe de 759 à 699 euros chez le reconditionneur Asgoodasnew.

L'iPhone 14 reconditionné : entre 300 et 500 euros seulement

Le Black Friday permet à Backmarket d'afficher l'iPhone 14 reconditionné à 309 euros au lieu de 869 euros, nouvelle baisse considérable sur le prix initial de ce modèle reconditionné. L'iPhone 14 Plus passe à 350 euros au lieu de 969 euros chez Rue du commerce à l'occasion du Black Friday. Cette offre divise quasiment par trois le tarif habituel du smartphone. L'iPhone 14 Pro tombe à 425 euros au lieu de 1129 euros, dépassant les 700 euros par rapport au tarif habituel du modèle. L'iPhone 14 Pro Max est proposé à 479 euros au lieu de 1479 euros, soit 1000 euros de moins pour le modèle le plus puissant de cette sélection. Le haut de gamme d'Apple devient ainsi accessible à un tarif nettement inférieur à son prix de lancement.

L'iPhone 16 reste, pour ce Black Friday deux ans après sa sortie, un excellent smartphone avec de bonnes performances grâce à la puce A18, de très bonnes finitions et des photos de qualité, surtout en vidéo. Il dispose alors pour la première fois d'un bouton "Camera Control" que nous avions particulièrement apprécié lors de nos tests à l'époque. Cependant, il manque encore d'autonomie par rapport à la concurrence et le zoom photo est limité.

L'iPhone 15, commercialisé en 2023, a été décliné en 4 modèles : l'iPhone 15, l'iPhone 15 Plus, l'iPhone 15 Pro et l'iPhone 15 Pro Max. Il n'est plus vendu sur le site d'Apple depuis belle lurette mais peut encore être une excellente affaire chez les revendeurs lors du Black Friday 2026 en reconditionné. Doté d'un écran OLED sans bordures, qui offre une expérience visuelle immersive, il tourne avec le processeur A17 Bionic idéal tant pour les applications exigeantes que pour les jeux. L'appareil photo, amélioré avec l'intelligence artificielle (déjà !), permet des clichés d'une très bonne qualité, même en basse lumière. La caméra frontale TrueDepth est idéale pour les selfies et la reconnaissance faciale.

L'iPhone 14, bien qu'accusé de n'apporter que des améliorations minimes par rapport à son prédécesseur lors de sa sortie en 2022 (sauf pour le capteur photo), reste un produit phare lui aussi pour ce Black Friday, et a en outre encore quelques stocks à écouler. L'iPhone 14 est notamment le dernier smartphone Apple doté de ports Lightening pour les recharges, qui ont depuis disparu sur le marché européen...