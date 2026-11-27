Pour le Black Friday 2026, Apple fait le strict minimum, comme toujours. Voici où trouver les produits de la marque à la pomme en réduction.

Le Black Friday, c'est ce vendredi 27 novembre 2026. Il faut sans doute vitre dans une grotte dans une des zones les plus reculées de la planète pour ne pas y avoir encore été exposé. Et comme chaque année, les produits Apple font partie des plus recherchés lors de ce "vendredi noir". Pourtant Apple ne se sent pas trop concerné par le Black Friday et cela ne date pas d'hier. Longtemps, la marque à la pomme a rechigné à participer à l'opération, il faut le dire portée par un de ses grands concurrents, Amazon. Pas question de brader ses petits bijoux si avant-gardistes.

Le Black Friday Apple s'est pourtant frayé un chemin à Cupertino et depuis quelques années, l'Apple Store accueille un "Evénement spécial" le jour-J. Cette année marque même un tournant puisque pour la première fois Apple utilise ouvertement le terme "Black Friday" pour cette journée d'offres. Pas de grand changement en revanche sur le fond. Au lieu d'une remise directe ou d'un joli prix barré, l'achat d'un produit éligible (deux maximum) sur son site internet donne droit à une carte cadeau (la fameuse "Apple gift card") de 20 à 150 euros, utilisable ensuite sur tout le catalogue, matériel, apps et abonnements compris.

Pour profiter vraiment du Black Friday sur les produits Apple, il faut donc se tourner vers les revendeurs et ceux-ci ont commencé à faire le travail et à baisser les prix depuis ce matin. On a compilé les offres sur les iPhone, iPad, Airpods et autres MacBooks. Découvrez nos sélections.

Pour ce Black Friday, Apple restreint au maximum les produits éligibles en 2026, comme les années précédentes. Seuls les MacBook Air M5 et les MacBook Pro M5 Pro/M5 Max rapportent le maximum (150 euros) en carte cadeau. L'iPad Pro M5 donne droit à 100 euros. Côté iPhone, le Black Friday Apple ne touche que l'iPhone Air, l'iPhone 17 et l'iPhone 16. Le premier donne droit à une "Gift card" de 80 euros, comme l'iPad Air M4, le Mac mini et l'Apple Watch Ultra 4. Les deux autres donnent 60 euros. Restent des cartes cadeau de 20 à 60 euros pour l'achat de AirPods, HomePod, produits Beats et une sélection d'accessoires (Apple Pencil Pro, Magic Keyboard, chargeurs tiers). Mais on n'en aura pas plus sur les iPhone de la part d'Apple.