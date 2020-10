iPhone 12 : déjà en précommande ! Où et quel prix ? Les infos

IPHONE 12. Les nouveaux iPhone 12 sont de sortie avec l'ouverture des premières précommandes. Apple compte sur ses 4 nouveaux smartphones pour rester le leader du haut de gamme et s'appuie pour cela sur des versions Mini, Pro et sur la 5G !

[Mis à jour le 16 octobre à 15h40] A peine dévoilés, déjà en précommande ! Présentés mardi 13 octobre, les iPhone 12 sont disponibles sur de nombreux sites de vente en ligne depuis le vendredi 16 octobre, 14h. La sortie effective des nouveaux smartphones de la marque à la pomme est quant à elle prévue le vendredi 23 octobre. Pour rappel, cet iPhone 12 est proposé en quatre versions (l'iPhone 12, l'iPhone 12 Mini, l'iPhone 12 Pro et l'iPhone 12 Pro Max) qui intègrent, pour la première fois depuis longtemps, de vraies innovations techniques.

Parmi celles-ci, citons de nouveaux matériaux, une nouvelle puce permettant calculs et traitements de données d'une autre dimension, des recharges plus pratiques et, surtout, la compatibilité 5G qui va offrir à cet iPhone 12 des usages nouveaux. Vous souhaitez précommander votre iPhone 12, tout connaître de la nouvelle gamme de smartphones, les différences entre les déclinaisons Mini, Pro ou Max ou tout simplement leurs prix ? Retrouvez ci-dessous tout ce qu'il faut savoir sur ce nouveau smartphone, présenté comme qui fera "entrer Apple dans une nouvelle ère" selon Tim Cook.

Depuis le vendredi 16 octobre, l'iPhone 12 est disponible à la vente via un système de précommande qui permettra d'être parmi les premiers servis lors de la date de sortie officielle, une semaine plus tard, le 23 octobre prochain. Attention, pour l'heure, seuls les modèles iPhone 12 et l'iPhone 12 Pro sont disponibles en précommande sur les sites de vente en ligne. Les déclinaisons Mini et Pro Max arriveront début novembre.

Lors de la keynote, mardi 13 octobre, Tim Cook a confirmé la "révolution" apportée par le nouvel iPhone. La 5G est bel et bien embarquée dans l'iPhone 12. Une technologie qui rendra le smartphone "plus rapide, plus avancé et sans perdre de vue la sécurité comme la confidentialité des données". La vitesse de téléchargement maximale du nouvel iPhone pourra atteindre 4 Go par seconde et Apple promet une très faible latence, proche du temps réel. Toutes les applications natives de l'iPhone ont été adaptées pour la 5G. "L'iPhone 12 Pro offre des vitesses LTE atteignant 2 Gbit/s5, ce qui permet de télécharger des fichiers volumineux, de publier des photos et de faire du streaming vidéo de haute qualité plus facilement que jamais. Comme il intègre jusqu'à 32 bandes LTE et 20 bandes 5G – plus qu'aucun autre smartphone – il est déjà prêt pour la 5G ultra-rapide", écrit la firme sur son site Internet.

L'iPhone 12 et l'iPhone 12 Pro seront commercialisés en pré-commande à partir du 16 octobre. L'iPhone 12 Mini et l'iPhone 12 Pro Max seront en pré-vente le 6 novembre. L'iPhone 12 arrivera donc avec des semaines de retard dans les Apple Store cette année. La faute à la crise sanitaire du coronavirus et son impact économique avec notamment un retard affiché dans la mise en production ou dans la fourniture de certains composants.

Les iPhone 12 reprennent certaines caractéristiques et forces de l'iPhone 11 tout en introduisant quelques nouveaux éléments. L'iPhone Mini ne se démarque que par sa plus petite taille (5,4 pouces).

Ce qu'il faut retenir sur les principaux équipements :

Une puce A14 Bionic est intégrée pour des performances améliorées

Écran Super Retina XDR 6,1 pouces

Cet iPhone est donc compatible avec la 5G.

Un nouveau design

Enregistrement vidéo HDR Dolby Vision jusqu'à 30 i/s

Zoom optique X2

Jusqu'à 17 heures de lecture vidéo

Face avant Ceramic Shield

4x plus de résistance aux chutes

Aluminium de qualité aérospatiale

Résistant à l'eau jusqu'à 6 mètres de profondeur pendant 30 minutes

Compatible avec les accessoires MagSafe et les chargeurs sans fil

Apple a également présenté deux autres iPhone : l'iPhone 12 Pro et l'iPhone pro Max. Le premier est équipé d'un écran 6,1 pouces comme l'iPhone 12. Il se démarque par son téléobjectif, sa qualité vidéo très haut de gamme (HDR Dolby Vision jusqu'à 60 images par secondes), d'un zoom optique x4, et d'un scanner LiDAR. La résolution est nettement suppérieure (2 532 x 1 170 pixels à 460 ppp).

L'iPhone Pro Max est un iPhone Pro doté d'un écran plus grand, de 6,7 pouces. Il intègre un meilleur zoom optique, d'une encore meilleure résolution (2 778 x 1 284 pixels à 458 ppp).

Le prix de l'iPhone 12 a longtemps été un secret bien gardé même si les rumeurs ont largement levé le voile sur les tarifications avant la keynote de ce mardi soir. Les indiscrétions qui ont fuité ces derniers jours, indiquaient que le modèle standard serait vendu à un prix assez proche de celui de l'iPhone 11, Apple ayant réussi à contenir l'augmentation malgré l'arrivée de la nouvelle technologie 5G dans son smartphone. Elles ne se sont pas vraiment trompées. Voici les tarifs des quatre versions de l'iPhone 12, communiqués par Apple France :

iPhone 12 Mini : à partir de 809 euros

iPhone 12 : à partir de 909 euros

iPhone 12 Pro : à partir de 1159 euros

iPhone 12 Max : à partir de 1259 euros

Voici quelques images officielles des iPhone 12 dévoilées lors de la keynote mardi soir :

