"iPhone 12 et 12 Pro : dévoilés le 12 octobre, ce que l'on sait déjà"

IPHONE 12 - La keynote approche à grands pas ! La nouvelle gamme d'iPhone 12 devrait être sur le devant de la scène mardi 13 octobre. Certaines caractéristiques de ces smartphones ont cependant fuité sur les réseaux sociaux.

L'annonce de la keynote d'Apple le mardi 13 octobre semble annoncer inévitablement la présentation de la nouvelle gamme d'iPhone de la marque à la pomme, les attendus iPhone 12. Les smartphones de la firme de Cupertino avaient été les grands absents de la précédente keynote du 15 septembre, ce qui avait permis de mettre en lumière les Apple Watch. C'est désormais au tour des iPhone ce mois-ci, et le temps presse ! Avec les fêtes de fin d'année qui approchent et le Black Friday le 27 novembre, ils doivent vite être introduits pour réduire les prix des autres iPhone. Une fuite majeure a eu lieu sur la plateforme chinoise Weibo, signée Kang, un leaker chinois très fiable. Cette divulgation a permis de confirmer l'arrivée des versions Mini, Pro et Pro Max, ce qui porterait à quatre le nombre de téléphones de la nouvelle série. La fourchette de prix irait de 699 dollars à 1099 dollars. Il n'y aurait pas d'écouteurs, ni de bloc de chargement. Les smartphones devraient être compatibles avec la 5G.

L'iPhone 12 Mini serait disponible en cinq coloris différents : noir, blanc, rouge, vert et bleu. Les capacités de stockage pour ce modèle seraient de 64, 128 et 256 Go. Les caractéristiques de l'iPhone 12 seraient identiques, excepté pour sa taille. Le prix serait de cent dollars plus élevé. Les versions Pro de ce nouveau smartphone auront des couleurs différentes, puisqu'il serait possible de se les procurer en or, argent, bleu et gris. L'espace de stockage serait aussi plus conséquent. Selon les dernières fuites, 128, 256 et 512 Go seraient à la disposition des utilisateurs. L'HomePod Mini pourrait aussi être présenté lors de la keynote d'octobre. Cette enceinte de 8cm de haut, petite sœur de l'HomePod Classique de 17cm sorti en 2018, devrait être commercialisée à moins de 100 dollars. Kang a aussi indiqué qu'Apple travaille sur deux chargeurs sans fil pour l'iPhone 12, nommés MagSafe et MagSafe Duo. Ils pourraient proposer une charge de 15 W. Les smartphones d'Apple dans le commerce supportent actuellement la recharge sans fil jusqu'à 7,5 W.

Apple organise une keynote le 13 octobre 2020 pour présenter ses iPhone 12. La marque à la pomme avait préféré ne pas évoquer ses nouveaux iPhone lors de la précédente keynote du 15 septembre. Les retards de production entraînent une mise sur le marché tardive, et présenter un nouveau produit sans qu'il soit accessible dans les jours qui suivent n'est jamais une bonne opération.

Des nouveaux iPhone pour la fin de l'année, partout dans le monde : voilà l'objectif d'Apple, qui entend bien inonder les marchés du high tech pour l'automne, avec en ligne de mire les achats de Noël. La firme américaine a prévu un grand dispositif pour la mise en vente de son iPhone 12, malgré la crise sanitaire qui a durement touché ses plateformes logistiques et son calendrier : selon les informations du média de référence Bloomberg, 75 millions de nouveaux smartphones ont été commandés en production, un volume aussi ambitieux que celui développé pour l'iPhone 11.

L'iPhone 12 arrive donc avec des semaines de retard dans les Apple Store cette année. La faute à la crise sanitaire du coronavirus et son impact économique avec notamment un retard affiché dans la mise en production ou dans la fourniture de certains composants. Les précommandes devraient ouvrir le 16 ou le 17 octobre pour les iPhone 12 et 12 Pro, soit peu de temps après la keynote. Ils seraient commercialisés à partir du 23 ou 24 octobre. Les modèles Mini et Pro Max seraient disponibles au mois de novembre. Pour les plus impatients, les précommandes ouvriraient le 6 ou 7 novembre. Le lancement global, quant à lui, aurait lieu le 20 ou 21 novembre.

Selon les indiscrétions parues dans la presse spécialisée américaine - qui se recoupent assez globalement - il faut s'attendre à la présentation de quatre iPhone 12 : deux modèles mini et standard, respectivement déclinés en 5,4 pouces et en 6,1 pouces ; un modèle Pro en 6,7 pouces et un modèle Pro Max, de la même taille.

Prévus sur le marché avant la fin de l'année 2020, les iPhone 12 devraient reprendre certaines nouveautés et forces de l'iPhone 11 tout en introduisant quelques nouveaux éléments. Si l'on s'en tient à ceci, alors les nouveaux iPhone 12 n'auraient vraiment rien de révolutionnaires et pourraient même décevoir de nombreux potentiels acheteurs, d'autant que la concurrence en haut de gamme est de plus en plus exigeante... Ce qu'il faut retenir sur les équipements, selon les rumeurs :

Une nouvelle puce dite Soc14 est annoncée et devrait permettre d'afficher des performances en hausse.

Cet iPhone sera très certainement le premier de la marque à être compatible avec la 5G.

Un nouveau design est attendu, avec la possibilité que l'encoche d'affichage soit réduite.

Les versions haut de gamme (Pro Max et Pro) pourraient bénéficier de 6Go de mémoire RAM contre 4Go habituellement.

Les capteurs photos sont attendus en amélioration comme la vidéo avec la possibilité de filmer en qualité 4K. On devrait retrouver le capteur ultra-grand angle introduit sur l'iPhone 11, mais il est peu probable que l'iPhone 12 soit équipé d'un capteur photos de 12 mégapixels.

Des rumeurs indiquent que les modèles d'iPhone 12 Pro et Pro Max seraient équipés de trois caméras dorsales et d'un capteur LiDAR, comme celui des iPad Pro. Ce capteur est connu des experts pour ses capacités à optimiser la réalité augmentée. La différence entre les deux versions repose sur la taille du capteur LiDAR.

Un modèle serait disponible en "bleu nuit", le vert devrait être supprimé.

Mystère encore sur l'autonomie, qui avait fait un pas en avant sur la génération précédente, mais les dernières rumeurs font état d'un système de recharge de l'iPhone 12 sans fil.

Comme à chaque fois, Apple promet toujours plus d'innovations, d'améliorations, de jamais vu... Cette année, la technologie 5G doit notamment faire partie des nouveautés. Cela n'est pas sans conséquence. D'après le site Phonandroid, les futurs acquéreurs de l'iPhone 12 auront la mauvaise surprise de noter l'absence de chargeur dans la boîte.

Seul un câble USB serait présent et il conviendrait alors de se servir d'un ancien chargeur ou, le cas échéant, d'en acheter un séparément. Apple mettrait donc à exécution sa nouvelle politique axée sur l'éco-responsabilité, même si, comme le souligne à juste titre Phonandroid, l'argument environnement "a parfois bon dos"... Mais ce n'est pas tout ! Pourraient également manquer à l'appel : les écouteurs filaires. Tout cela, évidemment, pour vendre davantage de Air Pods, les écouteurs sans fil.

Le prix de l'iPhone 12 a longtemps été un secret bien gardé mais il commence à fuiter. Il sera en fait proche de celui de l'iPhone 11, Apple ayant réussi à contenir l'augmentation malgré l'arrivée de la nouvelle technologie 5G dans son smartphone. MacRumors, mise pourtant sur des prix de l'iPhone 12 en légère hausse, avec un tarif de 749 dollars pour un modèle de base de 5,4 pouces. L'iPhone 12 en taille 6,1 pouces est annoncé par ce média spécialisé entre 749 dollars et 849 dollars, globalement proche donc des tarifs de l'iPhone 11.

Il est assez probable qu'Apple modifie le design de ses iPhone avec cette nouvelle gamme d'iPhone 12. Les spécialistes évoquent un retour aux lignes qui avaient fait le succès de l'iPhone 4. Le 11 septembre, le blogueur qui tient le très influent compte EverythingApplePro assurait avoir eu en main le châssis de l'iPhone 12 en taille 6,1 pouces. Ce dernier dévoilait même en vidéo à quoi s'attendre, avec des capteurs photo tout juste retouchés.

Here it is! Official iPhone 12 Pro chassis leak. Confirms mostly same camera with new LiDAR placement, flat sides, magnet cutouts & smart connector-like 5G antenna? This seems to confirm the 6.1 Pro model will get LiDAR too. October can't come soon enough. pic.twitter.com/YifSX7SWxh — EverythingApplePro (@EveryApplePro) September 11, 2020

Et en image ? Il y a quelques jours, le site web SvetApple a proposé une mise en image, intégrant les dernières rumeurs sur le visuel.

Así luciría un iPhone 12, totalmente renovado



Las imágenes a computadora (renders) creadas por Svetapple muestran a uno de los cuatro iPhone 12 anticipados para este año. El sitio creó el concepto del smartphone 12 de 5.4 pulgadas, costaría alrededor de US$650, según reportes. pic.twitter.com/TAE77rtrdb — Mundo HOY 100.1 FM (@mundohoyEc) August 25, 2020

A l'image de ce qui avait été fait lors de la présentation de l'iPhone 11, Apple devrait révéler plusieurs versions de son nouveau smartphone, à commencer par une version Pro. Elle proposerait notamment un triple capteur photo-vidéo dont une version 3D, une mémoire RAM augmentée. Apple devrait également présenter deux tailles d'écran, l'une classique, l'autre "Max" plus grande et qui pourra être choisie sur la version iPhone 12 comme iPhone 12 Pro. Celui-ci devrait bénéficier de performances en hausse. Une résolution d'écran de 120 Hertz à la place des 60 Hz de la version standard est ainsi attendue... Mais n'est pas certaine.

En plus de l'iPhone 12, l'iPhone 12 Pro et de l'iPhone 12 Pro Max, un petit nouveau pourrait aussi être bientôt disponible dans les magasins, selon plusieurs sites américains : l'iPhone 12 mini. Comme son nom l'indique, il sera plus petit que ses grands frères, avec une taille de 5,4" contre 6,7" pour le plus performant des smartphones de cette gamme. Il devrait aussi être moins cher que les autres. Les amateurs d'Apple peuvent s'armer de patience avec ces nouvelles, ainsi qu'avec les informations de cet article, en attendant la probable sortie de la nouvelle ligne au mois d'octobre 2020.